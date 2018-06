Wenn Menschen einem einzelnen Baum einen Namen geben, muss er einzigartig sein – so wie der Sunland Baobab in der Stadt Modjadjiskloof im Norden Südafrikas. Dieser Afrikanische Affenbrotbaum war definitiv eine imposante Gestalt: Mehr als 1000 Jahre war er alt, knapp 19 Meter hoch bei rund 34 Meter Umfang. Um ihn zu sehen, reisten die Menschen Hunderte, manchmal sogar Tausende Kilometer weit an. Unter seiner Baumkrone feierten sie Hochzeiten, in der Baumhaus-Honeymoon-Suite verbrachten sie Flitterwochen. Manchmal nannten sie ihn auch Pub tree, denn wie es für alte Affenbrotbäume typisch ist, hatten sich in seinem Inneren große Hohlräume gebildet – so groß, dass sogar eine Bar darin Platz fand. Doch nun ist der ehrwürdige Sunland tot, geborsten und umgestürzt – und niemand weiß bislang, warum.

Nacheinander zerbrachen in den vergangenen zwei Jahren die größten und ältesten Teile seines Stammes. Zwar ist es noch immer möglich, zum Pub tree zu reisen und den gefallenen Baumstamm zu bewundern. Doch die Bar in seinem Inneren ist zerstört, die Zeit der Baumpartys vorbei. Dafür interessiert sich jetzt die Wissenschaft für den Sunland Baobab. Denn so wie ihm ergeht es auch anderen Affenbrotbäumen: Ausgerechnet die größten und ehrwürdigsten unter ihnen werden von einer rätselhaften Todesursache hinweggerafft.

Zunächst wurde vermutet, das Ableben des Baumriesen sei auf sein fortgeschrittenes Alter zurückzuführen. Denn der Sunland gehörte mit seinen mehr als zehn Jahrhunderten zu den ältesten Affenbrotbäumen Afrikas. Tatsächlich können diese jedoch noch erheblich länger leben. Das älteste je untersuchte Exemplar wurde sogar 2500 Jahre alt. Was also war für seinen Tod verantwortlich?

Diese Frage interessierte auch ein Forscherteam um den rumänischen Chemiker Adrian Patrut, das seine Befunde soeben im Fachblatt Nature Plants veröffentlichte. Darin berichten die Forscher, dass sie zwischen 2005 und 2017 praktisch alle bekannten und ältesten Afrikanischen Affenbrotbäume untersuchten, über 60 an der Zahl. Trauriges Fazit: Fünf der sechs größten Bäumen starben in dieser Zeit, acht der 13 ältesten Baobabs waren unter den Opfern. In einigen Fällen traf es den ganzen Baum, mitunter auch nur seine größten und ältesten Teile, wie beim Sunland Baobab .

Der Afrikanische Affenbrotbaum ist überwiegend südlich der Sahara heimisch. Erkennen kann man ihn leicht an seinem kurzen und sehr dicken Stamm, seiner ausladenden Baumkrone und den weißen Blüten, die später zu baumelnden runden Früchten werden. Trägt ein Baum gerade keine Blätter, sieht er aus, als habe ihn jemand aus dem Boden gerissen und kopfüber wieder hineingesteckt, sodass seine Wurzeln in die Luft ragen. Obwohl der Affenbrotbaum wegen dieser charakteristischen Form berühmt ist und das Bild der afrikanischen Savanne prägt, ist bisher wenig über die Strukturen in seinem Inneren bekannt.

Adrian Patrut und seine Kollegen aus Südafrika wollten deshalb ursprünglich die besondere Architektur dieser Bäume analysieren. Für ihre Studie vermaßen sie die Baobabs und bestimmten das Alter der einzelnen Baumabschnitte mithilfe der Radiokarbon-Datierung.

Mit diesen Daten wollten sie herausfinden, warum Affenbrotbäume so groß und unfassbar alt werden können. Zumindest teilweise können sie darauf nun eine Antwort liefern: Die außergewöhnliche Langlebigkeit der Afrikanischen Affenbrotbäume hänge mit ihrer speziellen Wachstumsstruktur zusammen. Statt aus einem einzelnen Stamm zu bestehen, der mit den Jahren breiter werde, seien es meist alte und junge Stämme, die sich umeinanderwinden, miteinander verschmelzen und sich dabei ringförmig anordnen, um so im Bauminneren die typischen Hohlräume zu bilden. Diese Bauweise mache sie außerordentlich haltbar.

Überschattet wird dieses Ergebnis allerdings vom Ableben des Sunland Baobab und seiner größten und ältesten Artgenossen. Das Baumsterben sei unerwartet und in diesem Ausmaß noch nie vorgekommen, schreiben die Autoren. Zwar ist schon länger bekannt, dass irgendetwas den Baumriesen zusetzt. Manche vermuteten eine Pilzinfektion, die beschädigten Bäumen zum Verhängnis geworden sei. Andere brachten Elefanten als Baumrowdys ins Spiel. Das erklärt aber nicht den neuen Befund, dem zufolge ausgerechnet alte und große Bäume besonders betroffen sind, während jüngere offenbar eher verschont bleiben.

Auch Patrut und seine Kollegen können letzten Endes nur spekulieren. Möglicherweise, so schreiben sie, seien veränderte klimatische Bedingungen für den Tod der Affenbrotbäume verantwortlich. Einen klaren Beleg für diese These gibt es allerdings nicht. So bleibt das Sterben der Baumriesen das, was es auch bisher war: ein Rätsel.