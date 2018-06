Seine bloße Anwesenheit reicht. Die Gegenwart dieses Mannes kann selbst solche Golfer aus der Fassung bringen, die auf einer Runde schon viel erlebt haben. Auch an diesem Morgen auf dem Gelände des Frankfurter Golfclubs ist dies zu erleben. Gut und gerne fünfzig glückliche Menschen, Kunden einer Hamburger Privatbank, sind auserwählt, um mit Bernhard Langer über den Platz zu gehen. Aber das sagt sich so leicht. Unter seinen Augen in Ruhe den Ball anzusprechen, locker zu schwingen und dann die Kugel auch noch gut zu treffen. Es schlägt sich irgendwie anders, wenn ein zweifacher Masters-Sieger mit auf den Schläger schaut.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden