Der ehemalige CIA-Agent John Kiriakou sitzt in T-Shirt und Jeans im Radiostudio des russischen Nachrichtenportals Sputnik News in Washington, nur drei Blocks vom Weißen Haus entfernt, und zieht das Mikrofon etwas näher an sich heran. Auf dem Kopfhörer hört er den dramatischen Eröffnungsjingle seiner täglichen englischsprachigen Nachrichten-Show Loud and Clear.

Die CIA bezeichnet Sputnik News als Teil einer russischen Propaganda-Maschine. Zusammen mit dem FBI und der NSA hat die CIA im Januar 2016 einen Bericht veröffentlicht, in dem sie beschrieb, wie Russland mithilfe von Sendern wie Sputnik versucht hat, das Vertrauen in die demokratischen Prozesse zu unterwandern. In Washington musste der Sender sich kürzlich als "Foreign Agent" registrieren lassen. Warum arbeitet hier ein ehemaliger CIA-Agent?

Kiriakou kündigt jetzt routiniert die Themen des Tages an. Nordkorea und wie "die westlichen Medien das Thema drehen", Syrien, dazu wird er mit einem Lobbyisten für den von Russland unterstützten syrischen Diktator Assad sprechen, Soldaten, die auf einem dauernden LSD-Trip sind und das amerikanische Atomwaffenarsenal bewachen, und zum Schluss Polizeibrutalität. 14 Jahre hat Kiriakou für die CIA gearbeitet. Er spricht fließend Arabisch und Griechisch, für das Weiße Haus schätzte er als Analyst die Bedrohung durch Kuwait und den Irak ein, als Undercover-Agent jagte er in Griechenland kommunistische Terroristen, nach dem 11. September suchte er in Pakistan die Verantwortlichen des Terroranschlages. Kiriakou bezeichnet sich selbst als einen Patrioten, einen, der Amerika vor seinen Feinden geschützt hat. Wie also kommt es, dass dieser Patriot für das Propagandaorgan eines Landes arbeitet, von dem sein ehemaliger Arbeitgeber sagt, es habe mithilfe eines modernen Desinformationskrieges nicht nur versucht, auf die Präsidentschaftswahl 2016 Einfluss zu nehmen, sondern bereite das Gleiche für die wichtige Kongresswahl im November vor?

Ein Gerichtsurteil hat viel damit zu tun, über das damals viel geschrieben wurde, auch in der ZEIT. Denn Kiriakou war der erste Ex-CIA-Agent, der ins Gefängnis musste, weil er Journalisten als geheim eingestufte Informationen gegeben hatte. Kiriakou hatte geholfen, die Foltervergehen der CIA aufzuklären und zwei Journalisten zwei Namen von ehemaligen CIA-Ermittlern bestätigt, die darin verwickelt waren. Er wurde zu 30 Monaten Haft verurteilt. Er blieb der Einzige, der im Zusammenhang mit dem Folterprogramm verurteilt wurde. Keiner der Folterer wurde je angeklagt. Gina Haspel, die Frau, die für einige Monate ein CIA-Geheimgefängnis leitete, wurde vor einigen Tagen CIA-Chefin.

Als Kiriakou 2015 aus dem Gefängnis entlassen wurde, war er 52 Jahre alt. Er hatte sein Haus verloren, seine Firma und seine CIA-Pensionsansprüche, und er hatte eine halbe Million Dollar Anwaltsschulden. Von seinen fünf Kindern gingen drei noch zur Schule. Zu diesem Zeitpunkt hatte er zum ersten Mal Kontakt mit Sputnik News. Der Chef des Washington-Büros, Mindia Gawascheli, meldete sich und bot ihm einen Job an.

Sputnik News befand sich damals im Aufbau. Die Nachrichtenplattform gehört zu dem staatlichen Medienunternehmen Rossija Sewodnja, das zwei Jahre zuvor per Anordnung von Russlands Präsidenten Wladimir Putin gegründet worden war und den respektierten Nachrichtensender RIA Nowosti ersetzte. Unter dem Namen Sputnik wurden in 30 Ländern Nachrichtenportale und Radiosender aufgebaut, die vor allem ein jüngeres Publikum ansprechen sollten, das kein Vertrauen mehr in die etablierten Medien hatte. Mit dem Sender-Motto "Telling the Untold" sollte der Eindruck erzeugt werden, dass es Informationen gebe, die der Öffentlichkeit von den anderen Medien bewusst vorenthalten würden. Chef der Operation in Russland war Dmitri Kisseljow, Putins homophober, antiamerikanischer und antieuropäischer Spindoktor. Die EU hatte gegen ihn ein Einreiseverbot ausgesprochen, und in Amerika steht er auf der Sanktionsliste.

Kiriakou lehnte Gawaschelis Angebot ab. "Ich dachte, ich könnte mir eine neue Karriere als Experte für Justizmissbrauch und Whistleblower-Schutz aufbauen", sagt Kiriakou. Er begann für den kleinen progressiven Thinktank "Institute for Policy Studies" zu arbeiten. Er sprach vor Studenten, er schrieb ein Buch über seine Haft, und er setzte sich für andere Whistleblower ein. Aber das Geld blieb knapp. Der Thinktank nahm keine Gelder von Regierungen oder Wirtschaftsunternehmen und zahlte daher wenig. Im Sommer letzten Jahres eröffnete ihm seine Ehefrau, dass sie sich von ihm scheiden lassen werde, und strich ihn aus der gemeinsamen Krankenversicherung. Kiriakou traf das hart, er ist Diabetiker und braucht täglich teure Medikamente.