Wer an jenem Apriltag des Jahres 2012 nicht geflohen war, erwachte in einem wahr gewordenen Fiebertraum. Timbuktu, die alte Oasenstadt in der Wüste Malis, war von einem Teppich aus Papier bedeckt. Vor dem Rathaus, dem Sitz des Gouvernements und den Banken flatterten die meisten der bedruckten oder handbeschriebenen Blätter herum; der Wind hatte sie aber auch in die Dünen vor der Stadt geweht. Ein halbes Jahrhundert Bürokratie – von plündernden Tuareg aus den Regalen gerissen. Ein geschockter Beamter formulierte es so: "Die Seele der Stadt war nach außen gekehrt. Ihre einstigen Geheimnisse lagen offen auf der Straße herum." War dies ein böses Omen für die kostbaren mittelalterlichen Manuskripte, die zu Zehn-, wenn nicht gar Hunderttausenden in der Stadt verwahrt wurden?

Die Tuareg hatten Timbuktu zuvor als Erste besetzt, dann schlug der nordafrikanische Arm von Al-Kaida zu und verdrängte die Rebellen. Auf den Ladeflächen chaotisch durch den Sand rasender Toyotas entluden Männer mit Turbanen ihre Kalaschnikows. Sie führten die Scharia ein, vollstreckten brutalste Strafen und zerstörten uralte Sufi-Mausoleen. Im Januar 2013 flohen sie vor der französischen Armee. Da gab der Bürgermeister von Timbuktu ein Interview: Die Kämpfer hätten auf ihrem Rückzug die Bibliothek angezündet, deren Manuskripte seien verbrannt. Zwar konnte niemand das Ausmaß der Zerstörung überblicken, doch dieses neuerliche Exempel des dschihadistischen Vandalismus schockierte die gebildete Welt.

Für Charlie English, damals Nachrichtenchef des Londoner Guardian, war dies der Moment, seinen Job zu kündigen, um ein Buch zu schreiben, das unter dem Titel Die Bücherschmuggler von Timbuktu jetzt auf Deutsch erscheint. Dabei folgte der Reporter der zunächst übersehenen Spur zu Abdel Kader Haidara, dem Bibliothekar von Timbuktu. Und zu einer geheimen Rettungsaktion, die durch kaum einen Abenteuerfilm übertroffen und von English auf elektrisierende Weise nacherzählt wird. In vielen Interviews mit Beteiligten erfuhr er, wie unter Haidaras Anleitung tatsächlich fast alle Manuskripte aus der besetzten Stadt gerettet worden seien. Die Route führte von Timbuktu in die sichere Hauptstadt Bamako. Unter Lebensgefahr und strengster Geheimhaltung hätten Haidara und seine Helfer die Manuskripte, von denen viele auch in privaten Sammlungen lagerten, in Kisten verpackt, die dann, unter Lebensmitteln auf Pick-ups und später auch kleinen Booten versteckt, an allen Checkpoints vorbeigeschmuggelt worden seien. Am Ende, so behauptet Haidara, seien auf diese Weise 377 491 Manuskripte nach Bamako gebracht und dort eingelagert worden. Das Feuer, das die Dschihadisten zuletzt in Timbuktu legten, habe nur noch einen kleinen, dort verbliebenen Rest vernichtet, vielleicht 4.000 Schriftstücke.

Englishs Buch wäre nicht das Meisterwerk, das es ist, wenn der historische Strang fehlte, in dem der Autor die beispiellose Faszinationsgeschichte Timbuktus und seiner Manuskripte rekonstruiert. Der im 12. Jahrhundert von den Tuareg begründete Marktflecken der Salzkarawanen galt im fernen Europa über Jahrhunderte als Eldorado und "neues Jerusalem jenseits der Wüste". Allein das Wort Timbuktu befeuerte Fantasie und Entdeckergeist: eine mythische Zauberformel, hinter der sich eine mit Gold gedeckte Stadt verbergen sollte, in der sich ein Königspaar tagtäglich mit Ziegenbutter balsamierte.

Die Konkurrenz britischer und französischer Expeditionen kostete viele Abenteurer das Leben und endete im Jahr 1826, als Alexander Gordon Laing, auch schon halb tot, als angeblich erster Europäer die Stadt betrat. Eine Entzauberung: Laings Zeitgenosse und im Wettlauf nur knapp geschlagener Nachfolger René Caillié notierte in Timbuktu "nicht mehr als eine Ansammlung unansehnlicher Häuser". Jedoch konnte die Enttäuschung über unvergoldete Lehmbauten nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich der Ort seit dem Mittelalter von einer Karawanserei zu einem Zentrum islamischer Gelehrsamkeit entwickelt hatte. Hier waren bedeutende Geschichtschroniken entstanden und archiviert worden. Insbesondere die im 17. Jahrhundert verfassten Tarikh al-Sudan (erforscht von Heinrich Barth, der Timbuktu im Jahr 1853 erreichte) infizierten die Europäer mit der Idee, dass Afrika nicht bloß eine Geschichte hatte, sondern sogar Dokumente davon.

Der afroamerikanische Literaturwissenschaftler Henry Louis Gates jr. brach trotzdem noch 1997 in Tränen aus, als Haidara ihm solche Manuskripte zeigte. Gates beklagte, dass er seinen Studenten über 20 Jahre lang Unsinn unterrichtet habe: In Afrika gebe es nur eine orale Tradition.

Englishs Bericht über die Bücherschmuggler von Timbuktu könnte also eine Heldengeschichte sein, ein modernes Märchen über den aufrechten Kampf couragierter Bürger gegen das Bücher verbrennende Böse. Er ist es aber nicht. Und das macht, in einer frustrierenden Volte des letzten Teils, die journalistische Größe dieser Reportage aus. Bei aller Sympathie für Haidara und seine Gefährten zeigt English, wie zweifelhaft der von ihnen kolportierte Bericht tatsächlich ist. Die Anzahl der vermeintlich geretteten Manuskripte sei, allen Indizien und verlässlichen Quellen zufolge, wahrscheinlich um ein Mehrfaches übertrieben worden. Ebenso die tatsächliche Gefahrenlage, unter der die Manuskripte transportiert wurden. Aber warum? Um die finanzielle Unterstützung, die von internationalen Stiftungen in Millionenhöhe geleistet wurde, über Gebühr zu forcieren? Als guter Reporter fällt English darüber kein endgültiges Urteil. Er lässt aber den Vorwurf des Betrugs und sogar der persönlichen Bereicherung im Raum stehen. Und fügt den vielen Entzauberungen, die Timbuktu, diese heute bettelarme Lehmstadt am Niger, bereits erfahren hat, eine weitere Entzauberung hinzu.

Charlie English: Die Bücherschmuggler von Timbuktu. Von der Suche nach der sagenumwobenen Stadt und der Rettung ihres Schatzes. Hoffmann und Campe, Hamburg 2018; 432 S., 24,– €, als E-Book 19,99 €