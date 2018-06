Dieser Elefant zertrümmert den Laden nicht aus Versehen, sondern aus Daffke – weil er es will. Trumps jüngstes Opfer ist die G7, der Westen in seiner ökonomischen Gestalt. Trump kam spät nach Quebec, ging früh und zerfetzte hinterher die gemeinsame Erklärung per Twitter. Seine Freunde hat er nicht wie Feinde behandelt, was Respekt bezeugt hätte, sondern wie lästige Insekten.

Josef Joffe ist Mitglied des Herausgeberrats der ZEIT.

Trumps Leistungsbilanz nach nur 16 Monaten im Amt kann sich sehen lassen. Das EU-US-Freihandelsabkommen TTIP begrub er sofort, das pazifische Gegenstück TPP etwas später. Die Nafta, die Freihandelszone mit Kanada und Mexiko, droht er zu meucheln. Er verhängt Strafzölle rings um den Globus. Den Atomdeal mit dem Iran hat er geschreddert. Dagegen umschmeichelt er die Diktatoren: Kim, Xi und Putin. Der Krim-Raub? Da gibt Trump plötzlich den Russlandversteher. Seine Leute buhlen um Europas Populisten, die sich gegen die EU stemmen. Wie Trump geht nur vor, wer den Westen demontieren will.

Für Europa ist das der Albtraum: allein zu Haus, belauert von Russland, China und Amerika. Trump aussitzen? Er könnte die Wahl 2020 sehr wohl gewinnen. Seine Umfragewerte steigen wieder, die Republikaner fressen ihm aus der Hand, und die Demokraten sind so führungsstark wie die hiesige SPD. Ein Europa, das selbst für seine Sicherheit sorgt, bleibt ein Hirngespinst, solange Deutschland sich als "Friedens- und Zivilmacht" versteht.

Handlungsfähig ist die EU nur dort, wo sie als zweitstärkster Wirtschaftskoloss der Welt auftritt. Sie hat besonnen reagiert, indem sie Trumps Strafzölle mit eher symbolischen Stichen gegen US-Ikonen wie Harleys, Jeans und Bourbon beantwortet hat. In der nächsten Runde muss sie ebenfalls die Nerven bewahren. Brüssel sollte glaubhaft "Wie du mir, so ich dir" androhen, zugleich aber das Zuckerbrot der Liberalisierung hinhalten.

Es ist Unsinn, dass "alle die USA ausrauben wie ein Sparschwein" (Trump). Der Atlantik ist praktisch eine Freihandelszone, wo die Zölle im Durchschnitt unter drei Prozent liegen. Leider täuscht dieses schöne Bild. Die EU schlägt bei Nahrungsmitteln zwischen 20 und knapp 70 Prozent auf, bei Autos zehn. Amerika ist bei Essbarem auch nicht zimperlich: 18 bis 36 Prozent; bei Tabakwaren sind es fast 50. Generöser ist Amerika bei Autos: drei Prozent. Gerade hier, wo Trump demnächst zuschlagen will, ist ein Deal mit dem "Dealmaker" zumindest theoretisch möglich.

Was aber, wenn Trump den Laden wirklich zerlegen will? Dann werden Putin und Xi jubeln, die EU und die USA in einem Handelskrieg verarmen, der nur Verlierer kennt. Zurück in die Dreißiger, als der Protektionismus die Weltwirtschaftskrise mörderisch beschleunigte? Wie das Amerika "great again" machen soll, muss Trump seinem Wahlvolk noch erklären. Dennoch ein Quäntchen Trost: Trump hatte Kim 2017 "Feuer und Wut" angedroht. In dieser Woche haben sie sich artig die Hand gereicht und freundliche Gesten ausgetauscht. Deals sind also möglich. Europa darf weder unterwürfig noch hochfahrend reagieren. Es muss Trump ständig daran erinnern, dass Amerikas beste Interessen auf dem Spiel stehen, zum Beispiel, dass die EU und die USA die größte und höchstintegrierte Handels- und Investitionsbeziehung auf Erden bilden. Diese kann Trump nur zerreißen, indem er auch die eigene Wirtschaft demoliert.