Noch nie in der Geschichte der Menschheit, nicht einmal bei den alten Griechen, sind so viele Artikel über einen amtierenden US-Präsidenten zu Papier gebracht worden wie im Fall von Donald Trump. Die Öffentlichkeit ist unersättlich, sie will immer noch mehr wissen. Nur seine Gattin Melania weiß schon alles, oder wie intime Kenner sagen: Über ihren Göttergatten weiß sie mehr als genug. Sie weiß, dass mit ihrem Donald der beste Golfspieler aller Zeiten ins Weiße Haus eingezogen ist und sein Handicap bei 2,5 liegt und nicht, wie Spötter aus dem Clinton-Lager behaupteten, bei 2,8. Die First Lady weiß, dass Donald nicht lügt, wenn er sagt: "Ich bin ein herausragender Putter und kann einen Ball 261 Meter weit schlagen." Allein 97 Spiele, so lesen wir auf der populären Website Trump Golf Count, hat The Donald während seiner Amtszeit schon absolviert. Auch darin unterscheidet er sich wohltuend von seinem Vorgänger. Anstatt sein Handicap zu verbessern, betrieb Barack Obama lieber Weltpolitik und schielte auf den Friedensnobelpreis: "Ich habe keine Zeit für Golf."

Amerikanische Minigolfer nörgeln nun, Trumps Leidenschaft habe den Steuerzahler bereits zarte 67 Millionen Dollar gekostet: "Am teuersten ist der Flug mit der Air Force One." Als könne der mächtigste Mann der Welt mit dem Tretroller anreisen! Auch linke Meckerköppe, die schon am ersten Loch rechtshändig scheitern, wollen den Mund nicht halten. "Der Präsident benimmt sich als Golfspieler wie im richtigen Leben: Er betrügt höllisch." Sogar die norwegische Profispielerin Suzann Pettersen fiel Trump unlängst in den Rücken, ausgerechnet "seine liebe Suzann". Der Zeitung Verdens Gang sagte sie: "Egal, wie weit er den Ball in den Wald schlägt, anschließend liegt er immer auf wundersame Weise mitten auf dem Grün. Um keinen zusätzlichen Schlag auf seiner Score-Karte zu riskieren, lässt Trump entscheidende Löcher einfach aus."

Nun, es ist Suzann Pettersen, die hier entscheidende Dinge auslässt. Sie verschweigt, dass Donald Trump ehrlich zugibt, wie unehrlich er ist: "Alle meine Spielpartner betrügen. Ich muss betrügen, um mit ihnen mitzuhalten." Doch was heißt hier Betrug? Keiner hat Zweifel daran, dass Trump die Regeln des Golfsports aus ganzem Herzen liebt und nur im Notfall kreativ von ihnen abweicht, um schneller ans Ziel zu gelangen, was ja der Sinn des Spiels ist. Ganz anders verhält es sich mit dem Regelwerk der Vereinten Nationen. Trump missfallen diese Regeln zutiefst, vermutlich kennt er sie gar nicht genau, und wenn er sie kennen würde, würde er nicht groß schummeln, sondern sie einfach abschaffen.

Um der Generation Golf den Unterschied zu erklären: Wenn Trump beim Golfspiel schummelt, dann schummelt er ehrlich auf der Grundlage heiß geliebter Regeln. Er betreibt Sport als Weltpolitik – wie viele Staatsmänner hat er nicht schon naturnah auf Herz und Nieren getestet! "Man lernt einen Menschen auf dem Golfplatz viel besser kennen als beim Mittagessen."

Sagen wir es so: Wer mit Trump artig Golf spielt, hat nichts zu befürchten. Strafschläge ersetzen Strafzölle, wie ein Blick auf die Weltkarte beweist: Streit mit den USA droht jenen Ländern, deren Oberhäupter nur ein mäßiges Handicap vorzuweisen haben. Wir denken hier spontan an Angela Merkel oder an Kim Jong Un, leider auch an den bekennenden Nichtgolfer Jean-Claude Juncker, der Europa jüngst die Strafzölle eingebrockt hat.

Zum guten Schluss stellen wir uns vor, wie Donald Trump die Vereinten Nationen komplett nach Mar-a-Lago einlädt, auf seinen Lieblingsgolfplatz. In der Mitte die schöne Sphinx. Melania lächelt, und ihr Donald schummelt wie immer. Er darf es, denn sein Weltgolfturnier sichert den Weltfrieden. Aller Streit wird auf dem Rasen ausgetragen, Schlag auf Schlag. Und in Mar-a-Lago tönt es lange noch: "Unser Golfsport lebe hoch!"