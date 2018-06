Kinder sind das Schönste auf Erden – vor allem, wenn sie frisch auf der Welt sind. Freunde und Verwandte drängen sich bewundernd um jedes Neugeborene, und nicht nur die: Kaum macht man mit dem neuen Erdenbürger die ersten Schritte in die Öffentlichkeit, kann man sich kaum noch retten vor lauter "ach, wie süß!", "ui, ist die toll!", "also, so eine möchte ich auch haben, und zwar schnell!". Wildfremde knien nieder, Nachbarn, mit denen man kaum ein Wort wechselte, zaubern Spielzeug aus ihrer Tasche; niemals wieder wird einem derart klar, wie wunderbar, einzigartig, unvergleichlich Kinder sind, wie in diesen magischen ersten Wochen und Monaten – ein Gefühl, das man sich sorgsam bewahren sollte angesichts der Plagen und Qualen, die spätestens mit der Pubertät auf einen zukommen werden.

Schade indes, wenn die Widerstände dann doch früher kommen. Etwa im Freibad. Während das Baby nämlich auf dem Weg dorthin samt Kinderwagen gratis Bus und Bahn fährt – die Hochbahn ist ein städtisches Unternehmen, und die Stadt will verständlicherweise spätere Steuerzahler fördern und deren Erzeuger unterstützen –, sagt die Dame an der Kasse des Stadtparkbads doch eiskalt zur Mutter, ihr Kleinstkind benötige ein eigenes Ticket. Denn sobald das Baby aus dem Bauch raus sei, müsse es, respektive Mama und/oder Papa, selbstverständlich zahlen, und das in allen Freibädern des Badbetreibers Bäderland. Da hilft nichts, nicht mal das Versprechen, dass das Baby weder beabsichtige, die Wasserrutsche zu benutzen noch die Sanitäranlagen, und natürlich erst recht nicht die Füße ins Zerkarien-verseuchte Stadtparksee-Wasser stecken werde – die Kassenfrau lässt all das ungerührt an sich abprallen. Und am Ende zahlt man. Nur: warum? Bäderland ist doch auch ein städtisches Unternehmen – will man hier die künftigen Steuer- und Rentenzahler etwa nicht fördern? Oder hat es da eine einzelne Kassenfrau etwas übertrieben?

Weder noch, und Bäderland-Sprecher Michael Dietel versteht auch, dass die Frage, ob ein Baby Eintritt zahlen muss, ein kontroverses Thema sein kann. Andererseits: Bäderland biete "ein ausgewogenes sozialverträgliches Eintrittspreismodell", bei dem jedes Ticket ohnehin stark subventioniert sei, "mit rund fünf Euro pro Person". Da könne man nicht eine Besuchergruppe – Babys – noch besserstellen, zumal der Eintritt für Kinder ohnehin deutlich günstiger sei: Während Erwachsene im Stadtparkbad 3,20 Euro bezahlen, kostet es für Kinder nur die Hälfte. Und das für den ganzen Tag. Nach Abzug aller Rabattoptionen rechnet Dietel, hätten Mutter und Kind "noch 3,85 Euro zu zahlen". Ziehe man davon den regulären Erwachsenenpreis ab, "sprechen wir von nur noch 0,65 Cent, die für das Kind anfallen". Viel sei das wirklich nicht, so Dietel, Boulevardzeitungen hätten kalkuliert, dass Hamburgs Schwimmbadpreise die zweitniedrigsten Deutschlands seien – und das in dieser hochpreisigen Stadt! Ist es da noch ein Wunder, dass etwa Punks aus Altona sich die teure Miete für eine Wohnung mit Bad sparen und stattdessen ins "Festland" duschen gehen?

Aber was der Bäderland-Sprecher nicht versteht, ist, dass eine Mutter mit Baby ein Freibad aufsucht, wenn sie nicht baden will – denn wenn sie das doch wolle, baden nämlich, "wäre die Frage, wer denn ihr Kind währenddessen betreut". Wie er auf diese Frage kommt? Dietel seufzt. Manche Eltern und sogar manche Lehrer marschierten mit einem Haufen Kinder ins Freibad, legten sich auf eine Liege und gingen davon aus, dass die Mitarbeiter von Bäderland die Betreuung übernähmen. "Aber das können wir natürlich nicht."