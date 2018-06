Eigentlich müsste sich Emmanuel Macron bei Donald Trump bedanken. Der amerikanische Präsident hat geschafft, was der französische Präsident so lange vergeblich versucht hat: Angela Merkel ein klares Bekenntnis zu Europa zu entlocken.

Die deutsche Kanzlerin hat es lange vermieden, sich in der Frage festzulegen. Zu vermint schien ihr das Terrain, innenpolitisch wie außenpolitisch. Doch Trumps rüpelhafter Auftritt am vergangenen Wochenende auf dem G7-Gipfel in Kanada hat aus Sicht der Kanzlerin endgültig gezeigt, dass sich nur ein gestärktes Europa in einer Welt behaupten kann, in der sich alte Bündnisse auflösen und nichts mehr sicher zu sein scheint.

Auf einmal legt Merkel eine für sie ungewohnte Geschmeidigkeit an den Tag. Am Sonntag bei Anne Will zeigte sie Verständnis für die Politik von Viktor Orbán aus Ungarn und Sebastian Kurz aus Österreich, ihre Erzfeinde aus den Tagen der Flüchtlingskrise. Am Dienstag in der Fraktionssitzung der Union vermied sie Kritik an Giuseppe Conte, dem Anführer der neuen populistischen Regierung in Italien, die die Staatsschulden erhöhen will. Und in der kommenden Woche beim deutsch-französischen Ministerrat auf Schloss Meseberg plant sie, sich mit Macron auf einen Plan zur Reform der Währungsunion zu verständigen, der dann zwei Wochen später auf einem Gipfel der Staats- und Regierungschefs formell beschlossen werden soll.

Es ist der zaghafte Versuch, auf die Partner in Europa zuzugehen – auch wenn eigene Überzeugungen dabei auf der Strecke bleiben. Oder wie es Merkel selbst formuliert hat: "Die erste Loyalität" gelte immer noch dem eigenen Land, aber die "zweite Loyalität" solle fortan der Europäischen Union gelten. Das Problem daran ist nur: Was genau unter einem "gestärkten" Europa zu verstehen ist, darüber gehen die Meinungen erheblich auseinander. In Deutschland, aber auch in Europa.

Das fängt schon in Merkels eigener Partei an. Das wichtigste Zugeständnis von Merkel an Macron ist der Umbau des Krisenfonds ESM zu einem Europäischen Währungsfonds. Er soll Staaten mit finanziellen Schwierigkeiten künftig eine Art kurzfristigen Überbrückungskredit gewähren. Dieser Kredit wäre an weniger strenge Auflagen gebunden als die eher langfristig angelegten Hilfsdarlehen für europaweite Krisen, die der Fonds heute schon vergeben kann.

Ein europäischer Währungsfonds müsste vom Bundestag abgesegnet werden

Die Idee: Wenn ein einzelnes Land innerhalb der Währungsunion in Not gerät, dann kann die Europäische Zentralbank die Wirtschaft dieses Landes nicht durch niedrigere Zinsen stützen, weil sich das Zinsniveau an der wirtschaftlichen Lage der Währungsunion insgesamt orientieren muss. Für einen solchen, sogenannten asymmetrischen Schock wäre dann der Europäische Währungsfonds da.

In der Union wurde diese Logik allerdings bislang für wenig überzeugend gehalten. Noch vor wenigen Wochen schrieb Unionsfraktionsvize Ralph Brinkhaus in einem Entwurf für eine gemeinsame Stellungnahme von CDU und CSU zu den Reformplänen für die Währungsunion, ein "Aufweichen der Konditionalität" werde "nicht akzeptiert". Auch die Fachabteilungen im Kanzleramt hatten sich – wie in Berlin zu hören ist – in den regierungsinternen Abstimmungsrunden bislang immer gegen einen Umbau des Krisenfonds ausgesprochen. Man argumentierte, dass durch die neuen Kreditlinien zusätzliche Haftungsrisiken für jene Steuerzahler entstehen, die den Krisenfonds finanzieren.