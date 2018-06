I. Die Definition von Grau

Ist Grau eine Farbe? Oder nur die – unentschlossene – Mitte zwischen Schwarz und Weiß? Das versucht in Düsseldorf die Ausstellung Black & White (bis 15. Juli) zu erkunden. Sie befragt sieben Jahrhunderte Kunst, wie sie es mit den Nicht-Farben hielten. Eine Antwort heißt: Grisaille (vom französischen gris für Grau), auch peinture en camaïeu (Gemälde in Abstufungen einer Farbe) genannt.

II. Ursprünge in der Antike

Diese Grau-in-Grau-Malerei soll es bereits in der Antike gegeben haben. Das ist jedoch nur in Texten überliefert. Im 14. Jahrhundert erscheint sie dann in der Buchmalerei und auf Glasfenstern. Aber auch als Wandgemälde. Zuerst 1304/06 in Giottos Fresken in der Scrovegni-Kapelle in Padua, die steinerne Skulpturen in Nischen imitieren.

III. Steinmalerei als Augentäuschung

In den folgenden Jahrhunderten entstehen Grisaillen als Skizzen und kleine Modelle, um möglichen Auftraggebern von Altargemälden oder Tafelbildern einen Eindruck von dem geplanten Gemälde zu geben. Zudem werden häufiger die Außenflügel von Altären, die den Schnitzaltar oder die farbig gemalten Tafeln jenseits der Feiertage verschließen, als Grisaillen ausgeführt. Sie wirken optisch wie steinerne Plastiken ("Steinmalerei"). Berühmte Beispiele sind die Außenflügel des Genter Altars der Brüder van Eyck, die Heiligen Cyriakus und Laurentius, die Grünewald für Dürers (nicht erhaltenen) Heller Altar schuf. Einzigartig ist die Graue Passion von Hans Holbein dem Älteren, für die Stuttgart 13,2 Millionen Euro zahlte.

IV. Ein Relief, das kein Relief ist

Im 18. Jahrhundert wurden die Grisaillen als Trompe-l’Œuil ein beliebtes Element repräsentativer Räume. Als Panorama-Tapeten, wie sie die berühmte Manufaktur Dufour & Cie seit 1797 druckte. Oder als raffiniert gemaltes planes Wandgemälde, das wie ein plastisches Marmorrelief wirkt. Auch dafür gibt es in der Düsseldorfer Ausstellung Beispiele. Dass die eigenwillige Grau-in-Grau-Malerei auch gegenwärtig Künstler animiert, hat jüngst die Münchner Pinakothek der Moderne mit der Ausstellung Gert & Uwe Tobias – Grisaille vorgeführt.