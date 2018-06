Fiona Griffiths – noch nie gehört? Pech. Unter all den leicht soziopathischen Polizistinnen, die in letzter Zeit das Krimiuniversum bevölkern, ist sie die konsequenteste, am feinsten durchdachte. Wenn sie in ihrer Küche in Cardiff steht und schimmeligen Joghurt aus dem Kühlschrank holt, befällt sie manchmal das Gefühl, bis zu den Hüften im Wasser zu stehen. Oder sie wacht nachts auf, weil ein Mann in ihr Zimmer eingedrungen ist. Sie greift zum Messer, das in einem Holster an ihrem Kopfende baumelt, rekapituliert eine Weisheit ihres Krav-Maga-Lehrers ("Nicht stechen. Besser ist Schlitzen!") und erstarrt vor Angst. Denn der Mann ist tot. Ein Uni-Dozent marokkanischer Herkunft, der vor einigen Wochen verschwunden und nach und nach zerstückelt und nur teilweise wieder aufgetaucht ist. Makaber? Für Fiona ist das normal. Seit sie als Teenager selbst mehr als zwei Jahre lang quasi tot war, steht sie mit Toten auf Du und Du. Heute ist Fiona 26 und hat das Cotard-Syndrom, eine seltene psychische Erkrankung, bei der der Patient sich als Leichnam erlebt, weitgehend überwunden. So weit, dass sie nach dem Philosophiestudium in Cambridge in die Dienste der Polizei von Wales treten konnte und als zartgliedrige Detective Constable am unteren Ende der hierarchischen Nahrungskette das tun darf, was ihr guttut: ermitteln.

Am 26. Juni erscheinen die ersten drei Bände mit Fionas Abenteuern, entstanden 2010 bis 2014, in einer neuen Ausgabe als Taschenbuch. Intelligente Sommerlektüre vom Feinsten! Harry Bingham, ihr Erfinder, war Investmentbanker, bevor er zu schreiben begann. Das tut seinen Romanen gut, denn die herzerweichenden romantischen Aspekte (Fiona wurde als Findelkind vom Gangsterboss Cardiffs adoptiert und sucht ihre Eltern; die zarten Bande zu ihrem Kollegen Dave) werden kontrastiert mit echt harten Fällen, die nur eine konventionsfreie Intelligenz-Ausdauer-Bestie wie Fiona aufklären kann. Da geht es (in Den Toten verpflichtet) um Mädchenvernichtung zur Belustigung der walisischen Oberschicht, um illegale Waffenexporte (Das Leben und Sterben) und, noch schwerer zu knacken, um groß angelegten Steuerbetrug in Als ich tot war. Das ist der letzte und beste Fiona- Roman, in dem sie ihre Neigung zur Dissoziation positiv wenden kann und undercover als Putzfrau das organisierte Verbrechen knackt. All das bringt höllisch Spaß. Und hält zugleich die Frage offen, ob unsere Gesellschaft Verrückte wie Fiona benötigt, um überhaupt zu funktionieren. Wobei Fiona weiß: "Die Arschlöcher gewinnen, und das mit Hilfe unserer Steuergelder."



Harry Bingham: Fiona. Den Toten verpflichtet. A. d. Engl. v. Kristof Kurz; Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2018; 496 S., 9,99 €, als E-Book ebenfalls