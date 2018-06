Ein Mann kniet auf der Wiese, wühlt zwischen den Halmen, zupft ein Büschel heraus und hält es grimmig hoch: "Das will man nicht haben. Poa annua, das Einjährige Rispengras." Denn: Was wird der Besuch dazu sagen?

Winsen an der Luhe, ein Städtchen zwischen Hamburg und der Lüneburger Heide, hat einen Autobahnanschluss und große Gewerbegebiete, der Boden ist sandig, also billig. Ideal für eine Golfanlage. Hier spannt der Green Eagle Golf Courses seine Schwingen über ein Ensemble aus drei Golfplätzen.

Ende Juli finden hier die Porsche European Open statt. Das Turnier wird bis zu 20.000 Besucher anlocken, am Start sind Heroes wie der Gewinner der Masters 2018, Patrick Reed. Auch seine Kollegen von der US-PGA-Tour Pat Perez und Bryson DeChambeau sind dieses Mal dabei, so wie Englands Nummer zwölf der Weltrangliste Paul Casey und der Kapitän des Ryder-Cup-Teams Europa, der Däne Thomas Bjørn.

Vor dem großen Ereignis steigt vor Ort die Spannung. Michael Blesch, der Mann mit dem Gras, rennt jetzt stets mit Block und Stift über den Platz: hier ein Schild – muss freigeschnitten werden. Busch rankt aus der Reihe – weg damit. Ein Rest Sand neben dem Weg – notiert. Und natürlich Greenkeepers Schrecken: Poa annua! Lass irgendwo ein bisschen feuchte Erde liegen, und in wenigen Tagen wächst da dieses Mistgras. Die Samen sind überall. Das Rispengras sieht nicht mal gut aus. Bei Trockenheit wird es rasch bräunlich. Es ist nicht trittfest und leicht aus dem Rasen herauszuschlagen. Ein Rasen mit Poa annua ist das Gegenteil von einem Golfrasen. Rollrasenhersteller sprechen von "Ungras".

Der Hausherr, gelernter Zimmermann und Golflehrer, blickt über die Anlage ein bisschen wie ein Feldherr. Alles sein Werk! Hat er sich vor 20 Jahren mal so ausgedacht, zusammen mit einem Freund, und eine Finanzierung auf die Beine gestellt. Männer mit großen Maschinen haben dann, wo früher nur Ackerland und Heideflächen waren, eine hügelige Landschaft aus Wald, Wasser und Wiese aufgebaut. Michael Blesch wurde zum Landschaftsarchitekten und Golfplatzdesigner. "12.000 Bäume habe ich gepflanzt", sagt er nicht ohne Stolz. Und fügt grinsend hinzu: "Und fünf Häuser gebaut. Sowie drei Kinder gezeugt. Das muss reichen!"

Im Laufe der Zeit entstanden drei Plätze: zuerst, 1997, der Par-72-Course im Süden der Anlage, 6.000 Meter lang, mit 18 Bahnen. Dazu kam ein Par-3-Übungskurs, weder Platzreife noch Mitgliedschaft sind erforderlich. 2008 eröffnete als Meisterschaftsplatz für internationale Turniere mit 7.200 Metern einer der zehn längsten 18-Loch-Plätze der Welt. Der Nord Course gilt zudem als der schwerste Platz Deutschlands.

Man hat hier Erfahrung mit internationalen Turnieren. 2008 begann es mit der European Professional Development Tour, die heute Pro Golf Tour heißt. 2010 wurde in Winsen die Challenge Tour ausgerichtet. Im vergangenen Jahr holte Blesch auch noch die Porsche European Open, die zwei Jahre lang im bayerischen Bad Griesbach ausgetragen wurden, in den Norden. Trotz der entscheidenden Herausforderung in der Norddeutschen Tiefebene: Regen.

Im vergangenen Sommer regnete es auch in Winsen so ausgiebig, dass das Grundwasser hochkam und von unten in die Bunker eindrang. Doch es erwies sich, dass die Anlage des Platzes mit natürlicher, der Topografie des Geländes folgender Oberflächenentwässerung in zahlreiche Grundwasserseen funktioniert. "Nach Starkregen ist der Platz in 20 Minuten wieder bespielbar", sagt Blesch. Ein entscheidender Vorteil gegenüber flachen Plätzen mit einer schnell überforderten Drainage. Die Wasserläufe und Teiche charakterisieren Green Eagle zudem als ästhetisch überzeugende Wasserlandschaft – mit zahllosen Tücken. 17 Bahnen sind mit Wasserhindernissen gestaltet.