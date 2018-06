Kein Therapeut würde einem Paar in der Krise empfehlen, in den quälenden Konflikten der gemeinsamen Vergangenheit die Schuldfrage zu klären. Er würde beiden raten, neue Gemeinsamkeiten zu suchen und nach vorn zu schauen. Vielleicht muss man so auch denken, um die Hamburger SPD zu verstehen.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden