Man hat sich reichlich Zeit gelassen. Vergangene Woche hat sich die Ständige Impfkommission in Berlin zu einer Entscheidung durchgerungen, die schon vor Jahren fällig gewesen wäre: Ab sofort empfiehlt sie auch für Jungen die Impfung gegen humane Papillomaviren (HPV), auf Kosten der Krankenversicherungen. Wie die Mädchen sollen auch die Jungs im Alter von neun Jahren gegen diese Infektionen geschützt werden, die später im Leben eine ganze Reihe von Krebserkrankungen auslösen können – bei Frauen vor allem Gebärmutterhalskrebs. Männer übertragen die Viren nicht nur, sie sind selbst gefährdet: Jedes Jahr erkranken in Deutschland mehr als tausend Männer an einem Krebs, der durch HPV ausgelöst wurde.

Leider gibt es keinen Anlass, den richtigen Schritt der Berliner Experten zu beklatschen, denn er wird nicht ausreichen. Die Impfrate bei den Mädchen lag hierzulande stets unter 50 Prozent. Obwohl die Impfstoffe erwiesenermaßen sicher und effektiv sind, lässt nichts darauf hoffen, dass die ausgeweitete Impfempfehlung an dieser bedrückenden Situation etwas ändern wird. Schon bei der Impfung für die Mädchen sind Appelle an die Vernunft der Eltern in den vergangenen Jahren wirkungslos geblieben. Deshalb muss jetzt der Staat handeln, um die Kinder zu schützen.

Das probate und – nach Erfahrungen im Ausland und in deutschen Modellversuchen – wirksame Mittel gegen die niedrige Impfrate wäre eine Impfung an Schulen, notfalls auch verpflichtend. In Schottland etwa ergriff man diese Maßnahme bereits vor rund zehn Jahren. Seither ist die Rate gefährlicher Krebsvorstufen in den geimpften Jahrgängen um 94 Prozent gesunken.

Natürlich wäre eine Impfpflicht ein Eingriff in die Autonomie der Eltern. Aber er wäre gerechtfertigt. Das Elternrecht ist kein Freibrief, über das Schicksal der eigenen Kinder nach Gusto zu entscheiden. Im Gegenteil: Es definiert die Verpflichtung, alles Erdenkliche für ihr aktuelles und künftiges Wohlergehen zu tun. Wer zu träge oder zu desinteressiert ist, um seine Kinder vor gefährlichen Erkrankungen zu schützen, obwohl das einfach möglich ist, verletzt diese Fürsorgepflicht. Wenn Eltern auf die Gruselmärchen von Impfskeptikern hereinfallen, ist das ihr persönliches Problem, es darf aber nicht zu dem ihrer Kinder werden.

Die Politik hatte keine Bedenken, die Freiheit der Bürger einzuschränken, um die Nichtraucher des Landes vor den Gefahren des Tabakqualms mit Verboten zu schützen. Aber ausgerechnet für die hilflosesten Bürger, unsere Kinder, bringen wir diesen Mut nicht auf. Das muss sich jetzt ändern. Wenn so viele Eltern nicht für die Gesundheit ihrer Kinder eintreten, dann muss der Staat es tun.