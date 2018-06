Maria: Willkommen in Südtirol, Joshua! Wie fühlst du dich im WM-Trainingslager? Fragt mit vielen Grüßen: Maria

Joshua: Guten Morgen, Maria! Mir geht es gut, und ich bin bereit für die bevorstehenden Aufgaben! Joshua

Maria: Hi Joshua! Der zweite Tag ist geschafft! Was hast du heute gemacht? Viele Grüße, Maria

Joshua: Hallo, Maria, ich bin heute um 8.18 Uhr aufgestanden und hab mich fertig gemacht. Danach bin ich gegen 8.45 Uhr zum Frühstück, hab kurz bei den Physios vorbeigeschaut und bin dann zum Training geradelt. Das ging um 11 Uhr los, heute Nachmittag haben wir frei. Gruß, Joshua

Maria: Hallo Joshua, ganz schön heiß heute, bei euch sind es 26 Grad, seh ich. Freust du dich auch schon so auf ein Eis? 🍨 Viele Grüße! Maria

Joshua: Hey Maria, stimmt, es ist heute wirklich warm. Aber da wir am Nachmittag gegen die U20-Mannschaft ranmüssen, gibt es vorher kein Eis. Nichts Süßes vor einem Spiel. Aber sonst ist ein Eis natürlich immer etwas Leckeres ... Gruß, Joshua

Maria: Hi Joshua, Glückwunsch zu deinem Tor gegen die U20! Wie vertreibst du dir hier eigentlich die Zeit, wenn du gerade nicht spielen oder trainieren musst? Einen schönen Tag und viele Grüße von Maria

Joshua: Hallo, Maria, wir nutzen die freie Zeit vor allem, um uns zu erholen. Wir spielen zum Beispiel Tennis, manche auch Golf, Tischtennis oder Billard. Je nachdem, worauf man Lust hat. Im Pool schwimmen kann man natürlich auch, wenn man mag. 🙂 Gruß, Joshua

Maria: Guten Morgen, Joshua, schon fünf Tage Trainingslager überstanden! Welcher Körperteil tut dir denn gerade am meisten weh? Herzliche Grüße von Maria

Joshua: Guten Morgen, Maria, im Moment sind es meine Oberschenkel. Die brennen ein wenig, da wir hart trainieren und so einige Kniebeugen gemacht haben. Liebe Grüße, Joshua

Maria: Hallo, Joshua! Bestimmt bekommst du viele Tipps von Jogi Löw. Was war denn heute der wichtigste? Liebe Grüße, Maria

Joshua: Hallo, Maria, wir haben heute etwas an unserer Taktik gearbeitet. Da sind die Ansagen des Trainers natürlich alle wichtig. Gruß, Joshua

Maria: Hi Joshua! Jetzt bist du schon fast eine Woche weg von zu Hause. Wen vermisst du gerade am meisten? Lieben Gruß von Maria

Joshua: Hallo, Maria, am meisten vermisse ich natürlich meine Freundin – und mein eigenes Bett. Aber wir haben ja ein großes Ziel vor Augen, dann muss man eben auch mal verzichten. 🙂 Gruß, Joshua

Maria: Hi Joshua, wer ist eigentlich dein bester Kumpel in der Mannschaft? Gruß, Maria PS: Viel Glück heute gegen Österreich!! ✊

Joshua: Hallo Maria, ich verstehe mich mit sehr vielen Spielern recht gut, und wir unternehmen auch oft etwas in kleineren Gruppen. Da ist es schwierig, einen Einzelnen herauszuheben. Grüße, Joshua

Maria: Guten Morgen, Joshua! Schade, dass es gegen Österreich nicht geklappt hat. Aber jetzt sind es ja nur noch zwölf Tage bis zur WM. Lernst du auch ein bisschen Russisch? Grüße, Maria

Joshua: Hey Maria, im Spiel gegen Österreich waren wir leider wirklich nicht sehr gut. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir bei der WM deutlich besser spielen werden. Und ja, ich versuche schon, ein paar Wörter und kleinere Sätze Russisch zu lernen. Grüße, Joshua

Maria: Hi Joshua, was gibt’s bei euch eigentlich so zum Frühstück? Lieben Gruß, Maria

Joshua: Guten Morgen, heute gab es für mich ein Rührei und ein Avocadobrot und dazu einen Apfel-Karotte-Ingwer-Saft. Gruß, Joshua

Maria: Hi Joshua! Du hast ganz schön viel gespielt in letzter Zeit. Wie erholst du dich davon? Grüße von Maria

Joshua: Hey, am besten erhole ich mich, wenn ich auch mal etwas anderes mache außer Fußball spielen. Und ich geh natürlich auch mal zum Physiotherapeuten. Der massiert mich dann ordentlich durch, das lockert die Muskeln. Gruß, Joshua

Maria: Hi Joshua, sag mal, deine Frisur sieht selbst bei einem anstrengenden Spiel noch gut gestylt aus. 😉 Wie machst du das – schmierst du dir dafür extra viel Gel in die Haare? Fragt Maria

Joshua: Hallo, normalerweise habe ich beim Spiel tatsächlich immer etwas in den Haaren, damit die ordentlich aussehen. Gut erkannt. 🙂 Gruß, Joshua

Maria: Hi Joshua, morgen ist der letzte Tag des Trainingslagers, in gut einer Woche startet die WM. Bist du inzwischen nervös? Liebe Grüße, Maria

Joshua: Hey Maria, im Moment bin ich noch nicht nervös, ich denke, das kommt erst kurz vor dem ersten Spiel. Aber ich versuche trotzdem, mich zu freuen und Spaß zu haben. Grüße, Joshua

Maria: PS: Wer wird eigentlich Weltmeister?

Joshua: Wir natürlich! Das hoffe ich zumindest ...

Maria: Ich drück die Daumen!

Joshua hat die Unterhaltung verlassen, denn jetzt muss er nach Russland zur WM. Das erste Spiel der deutschen Mannschaft ist am Sonntag um 17 Uhr gegen Mexiko. Joshua hat die Nummer 18 auf dem Trikot – und er gehört mit seinen 1,76 Metern zu den kleinsten Spielern der deutschen Mannschaft. Er kommt übrigens aus Rottweil in Baden-Württemberg, heißt mit zweitem Vornamen Walter und kickt normalerweise beim FC Bayern. Seine Freundin heißt Lina.