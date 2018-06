Lösen Sie das aktuelle Rätsel online

Das Kreuzworträtsel als PDF

Waagerecht: 6 Sei’s im Sport, sei’s im Business – erlebte ... macht Lust auf Wiederbegegnung 11 Ähnliches verbindet Wesenartgenossen 15 Vorbilder für ordentliche Teilweise 17 Mit gewissem Denken gen Himmel verbunden: stufenlose Aufstiegslösung 20 Der Kluge nimmt das Gebot der Stunde wahr – sind neue ... reif, so pflückt er sie (Euripides) 21 Papierabfallhersteller? Verkaufsbilanzaufhübscher! 22 Kann ordentlich Druck machen, wider den 38 waagerecht beispielsweise 24 Meist recht ernsthaltig, wenn auch als Spiel gedacht 26 Wo Geld ist, da ist der Teufel; wo ... ist, da ist er zweimal (Sprichwort) 27 Binsenweisheit: Man kann nicht mehr rausholen, als ... ist 28 Haut stämmigster Lebewesen 29 Dehnt sich wohlbehalmt, doch eher zartbelaubt 30 Dienstleister in der Wörterpflege 32 Bringt’s mit Strahlenbündelkräften auf den Punkt 34 Gibt Wassand oder Sondellung ... Sinn 36 Zählt zu den adligeren Reimen auf die 6 waagerecht 37 In diversen Sportorganisationen: Ziel allen Strebens 38 Lässt Wunsch nach frischem Wind aufkommen 40 Erst unter Kuss und Spiel und ... erkennst du ganz, was Leben heißt; o lerne denken mit dem Herzen und fühlen mit dem Geist (Th. Fontane) 41 Liebling der Prüfberichterstatter 42 Bleiben – wenn der Zwischenstopper wieder abreist 43 Essenstresen? Alles andere als wertlos!



Senkrecht: 1 Hat Prozente und stammt prozentual von der Hühnerfarm 2 Hat seine heiße Phase in Gerichtsterminnähe 3 Politik ist ein Streit der ..., der sich als Wettstreit der Prinzipien maskiert (Ambrose Bierce) 4 Stellt der ... sich milde ein, wird mild auch der Dezember sein (Wetterregel) 5 Die füllen Hallen, das führt meist zu Zahlenangaben 6 Sprichwörtlich: Drei leben ..., wenn zwei nicht daheim sind 7 Mag mit Jacke-Überwerfen oder Kuhfuß-Ergreifen einhergehen 8 Nicht unbedingt Toast auf den Fortschritt: "Aufs ...!" mag eher Wunsch nach Wiederkehr sein 9 Kommt bald hundert Meter weit in spitzensportlicher Verwendung 10 Ort, um früh ein paar Körnchen Tiefbauerfahrung zu sammeln 12 Spannt sich historienstückchenweit 13 Hilfsmittel im Zwei-Punkte-Plan zum Lauteseparieren 14 Willkommene Stärke im Wissensdurstlöscheinsatz 16 Machte Giganten-Karriere wie Taylor und Hudson, im selben Film 18 Sagte Alma Mahler zu ihrem Lieblingsmaler 19 Idealerweise wohl irgendwo zwischen tomatig und käsig 23 Produkttipp: Man biete immer mehr als eine an, denn stolzer Konsument will auch freier Wähler sein 25 Die Kehrseite der Kehrseite der Medaille 28 Rangiert oben, wenn auch nicht in der Wertschätzung 29 Anti-Fleck-Effekt bezweckend, soweit tischdeckenflächendeckend 31 Wirkt mit Nachdruck auf motorische Kraftentfaltung hin 32 Ein Dorschgenosse im Meereswellengebraus 33 Der blättert uns dynamische Dienste als Kreisläufer hin 35 Hält so gut wie nichts vom Feineren 38 Gehört zur Wirkung von Helfern, zur Teilung von Informationswert 39 Prägt Entscheidungsreife die Aufwärts, ist "abwärts" selten eine gute Antwort

Lösung von Nr. 2436 (ZEITmagazin Nr.24/2018)



Waagerecht: 6 Futter VORWERFEN und Vorwürfe machen 11 "hinterherDACKELn" 15 TEMPERA und Tempera-tur 17 ANARCHISTEN aus R-a-t-e-n-a-n-s-i-c-h 19 PFIRSICH 21 HANTEL 22 BALSA 23 PROTAGONIST aus T-o-p-s-t-a-r-G-i-n-o 25 GERISSEN, schlau und zerrissen 28 RADI, Bierrettich 30 TUETEN 32 SCHALEN 34 Rentnerband, "Hamburger DEERN" 36 GAR 37 Gehalt + Sein + Buße = GEHALTSEINBUSSE 41 ZENTAUR 42 TREU 43 INTERIM 44 VERTIEFUNG eines Themengebiets und eines Gewässers 45 Bett- und Zimmer-DECKE

Senkrecht: 1 KOMPARSEN 2 WERRA 3 YEN 4 NACHGIEBIG 5 ALTE 6 VERBEUGEN 7 WEISS 8 RASPEL 9 FAIR 10 Kleidungs-NAHT 11 dry (= trocken, engl.) + ade = DRYADE 12 CHAOT 13 Doppel-KINN 14 KELTEREI 16 PFLICHTEN 18 Ein-, Aus-STIEG 20 Speakers’ CORNER im Hyde Park 24 STAERKE 26 SALUT 27 NESTER 29 ADIEU 31 UNSTET 33 France Gall, "Zwei Apfelsinen im HAAR" 35 RUND 38 TRI in Na-tri-um 39 NUN 40 SEC = trocken (Wein, franz.)