Dies war einmal der "linke" Kontinent, der Erdteil mit der "rosaroten Flut". Venezuela, Nicaragua, Bolivien, Ecuador, Honduras, Paraguay, Brasilien, Uruguay, Argentinien, Chile und Peru: In den ersten 15 Jahren des Jahrtausends erzielten Sozialisten hier erstaunliche Wahlerfolge, sie vernetzten sich untereinander, trotzten den USA und probierten Alternativen zum "neoliberalen" Konsens aus.

Die Latino-Sozialisten inspirierten selbst in Europa linke Salondebatten. Sie bekämpften die himmelschreiende soziale Ungerechtigkeit ihrer Region, wollten sich aber nicht als Rote der alten Art verstehen. Eher als eine Avantgarde in Rosarot – obwohl der Nachbar Kuba, eine letzte Bastion aus sowjetischer Zeit, auf die Entwicklung erheblichen Einfluss nahm.

Und jetzt? Am Sonntag wird in Kolumbien gewählt, gewinnen wird aller Voraussicht nach einer der konservativsten Politiker seit Langem. Im Oktober sind Wahlen in Brasilien: Dort sitzt der Rosa-Welle-Held da Silva im Gefängnis, Konservative haben sich 2016 die Macht durch ein Intrigenspiel geholt – ohne Wahlen. Argentinien und Chile: Beide werden erzkonservativ regiert. Mexiko: Wahlen am 1. Juli, der Linkskandidat Andrés Manuel López Obrador hat sogar gute Chancen, gerät aber zunehmend unter Druck durch schlichte Slogans: "Wir wollen hier kein zweites Venezuela!"

Wo die rosarote Flut auflief: Da ist jetzt Ebbe.

Es gibt ein paar Ausnahmen. Uruguay etwa lebt gut mit seiner sozialdemokratischen Regierung, die freilich ökonomisch eher liberal regiert. Anderswo sind die Linken noch an der Macht, haben sich aber in Zerrbilder der alten Idealisten verwandelt. In Venezuela, wo die Entwicklung 1999 mit dem "Comandante" Hugo Chávez begann, hat der amtierende Präsident Nicolás Maduro die Demokratie abgeschafft. Er regiert mithilfe eines von kubanischen Beratern durchsetzten Militärs. In Nicaragua lässt der einstige sandinistische Volksheld Daniel Ortega auf Demonstranten schießen.

Das Problem ist, dass der Anstieg der rosaroten Flut in einer weltwirtschaftlichen Sondersituation geschah – und die kommt so schnell nicht zurück. Zu Beginn des Jahrtausends wuchs die Weltwirtschaft solide, was besonders am aufsteigenden China lag. Chinesischer Rohstoffhunger trieb die Preise für Erze, Soja oder auch Rindfleisch in die Höhe. Davon gab es reichlich in Lateinamerika.

Den neuen Linken gelang in dieser Wirtschaftslage etwas, woran alte Linke oft gescheitert sind: Sie sorgten für sozialen Ausgleich und Wirtschaftswachstum zugleich. Dank der Exporte war genug für alle da. Extrem war das in Venezuela, wo Chávez, statt Wirtschaftspolitik zu betreiben, einfach Ölgewinne im Volk verteilte und ansonsten die Unternehmer außer Landes trieb. In Lateinamerika ging die Armut zurück, es entstand eine neue Mittelschicht.

Der Rohstoffboom ist vorbei, und es gab eine Weltfinanzkrise. Wirtschaftspolitik ist wieder schwer, der Zaubertrick der neuen Linken klappt nicht mehr. Ihre Sozialprogramme gelten als zu teuer, ihre Schuldenberge als problematisch. Dass sie so stark auf Rohstoffexporte bauten, brachte sie in Konflikt mit Teilen ihrer eigenen Basis: denen, die die Umwelt schützen wollen und die sich für Indigene oder ländliche Minderheiten einsetzen.

Einige westliche Investoren ziehen gerade ängstlich ab, zumal die US-Zinspolitik ein Investment in Lateinamerika weniger rentabel macht. Die Chinesen hingegen sind treue Freunde der Latinos geblieben. Sie investierten auch währen der Krise der vergangenen Jahre weiter, vor allem in Infrastruktur zur Ausfuhr von Öl, Erzen, Soja, Rindfleisch oder Tropenholz. Sie glauben: Der nächste Rohstoffboom kommt bestimmt, und dann wird Lateinamerika wieder gebraucht. Welche Politik dann gemacht wird, ob sozialistisch-rosa oder hellblau-konservativ? Das finden die Chinesen weniger interessant.

Quelle: Eigene Recherchen, nationale Statistikämter, Internationaler Währungsfonds für die Wachstumsziffern (2017 oder neueste verfügbare Angaben), Statistisches Bundesamt für die Exportziffern (im Jahr 2017) © Anton Hallmann

Was ist los in Lateinamerika? 1 Mexiko Die bevorstehenden Wahlen am 1. Juli sind geprägt vom angespannten Verhältnis zum Nachbarn USA. Trump baut demnächst seine Mauer und ist äußerst skeptisch gegenüber Handel und Migration. In der Innenpolitik dreht sich viel um Korruption und um den Umgang mit den Drogenkartellen. Soll man hart weiter draufhauen (rechts) oder gar eine Amnestie für Drogenhändler erlassen (links)? Wachstum: 2,3 Prozent

Wichtigster Exportpartner: USA

Hauptexporte: Industriegüter, Autos und Autoteile, Komponenten, Elektronik

Exporte nach Deutschland: 7,5 Milliarden Euro 2 Kuba In dem karibischen Inselstaat wird noch Sozialismus im Sowjetstil betrieben. Eine Öffnung der Wirtschaft kommt allerdings zaghaft voran, auch der Tourismus wird ausgebaut. Ein kurzes Tauwetter (2016) mit den USA hat Donald Trump rigoros beendet. Das Land leidet unter einem US-Embargo. Wachstum: 1,6 Prozent

Hauptexportpartner: Venezuela, China, Kanada

Hauptexporte: Treibstoff, Zucker, Tabak, Verleih von Ärzten

Exporte nach Deutschland: 75 Millionen Euro 3 Nicaragua Das Land ist im Vergleich zu seinen Nachbarn besonders arm, und seine Regierung inszeniert sich als eines der letzten Bollwerke der rosaroten Linken. Der Machthaber Daniel Ortega unterhält enge Beziehungen mit dem umkämpften Regime in Venezuela. Doch er ist in Bedrängnis, weil ihm das Geld ausgeht, und seine Wirtschaftspolitik findet kaum noch Akzeptanz: Im April lösten Pläne zur Rentenkürzung Massenproteste aus, die er brutal unterdrücken ließ. Es gab bisher rund 130 Tote. Wachstum: 4,7 Prozent

Wichtigster Exportpartner: USA

Hauptexporte: Kaffee, Tabak, Baumwolle, Bananen, Zuckerrohr, Stromkabel

Exporte nach Deutschland: 65 Millionen Euro 4 Panama Die frühere US-Kolonie bleibt eine raubtierkapitalistische Oase, die neue Linke war hier chancenlos. Laxe Gesetze machen das Land zu einem bevorzugten Ort für geheime Finanztransaktionen, Briefkastenfirmen und Steuerflucht. Einnahmequellen sind auch der Panamakanal und eine illustre Schifffahrt-Serviceindustrie. Zuletzt wurde erheblich in die Infrastruktur investiert, international unter anderem von Chinesen. Wachstum: 5,6 Prozent

Wichtigster Exportpartner: USA

Hauptexporte: Finanzdienstleistungen, Schifffahrt, Pharma

Exporte nach Deutschland: 43 Millionen Euro, umfangreiche, aber schwer bezifferbare Finanzdienstleistungen. 5 Venezuela Die Rosarot-Regierung von Nicolás Maduro hat die demokratische Ordnung zerschlagen und herrscht als eine Art linke Militärdiktatur. Sie hält das für notwendig, um weiter ihr linkes Reformprogramm durchzusetzen, doch dieses funktioniert nach anfänglichen Erfolgen nicht mehr: Wegen des Ölpreis-Verfalls und erratischer Wirtschaftspolitik leiden viele Menschen Hunger, die Infrastruktur verkommt, Hunderttausende fliehen ins Ausland, etwa nach Brasilien, Kolumbien und Panama. Venezuela bleibt ein wichtiges Land der internationalen Drogenroute. Wachstum: minus 15 Prozent

Wichtigster Exportpartner: USA

Hauptexporte: Öl, Gold

Exporte nach Deutschland: 256 Millionen Euro 6 Kolumbien Auch dieses Land wurde von der rosaroten Flut nie erfasst: Marxistische Rebellen wie die Farc terrorisierten Teile Kolumbiens, sodass linke Politik nie mehrheitsfähig wurde. Bei den Wahlen am kommenden Sonntag dürfte ein Kandidat der Rechten gewinnen, der eine radikal wirtschafts- und USA-freundliche Politik plant und einen kürzlich geschlossenen Frieden mit der Farc infrage stellen will. Die USA üben nach wie vor großen Einfluss aus und kämpfen von Bogotá aus gegen die Kokainbarone der Region. Wachstum: 2,7 Prozent

Wichtigster Exportpartner: USA

Hauptexporte: Öl, Kohle, Kaffee, Gold

Exporte nach Deutschland: 1,2 Milliarden Euro 7 Brasilien In der größten regionalen Wirtschaftsnation wird im Oktober gewählt – unter düsteren Vorzeichen. Die aktuelle konservative Regierung kam 2016 ohne Wahlen durch ein Intrigenspiel an die Macht. Der linke Ex-Präsident Lula da Silva würde die Wahlen wohl gewinnen, doch er wurde mit dünnen Beweisen wegen Korruption ins Gefängnis gesteckt. Die Konservativen hatten große marktfreundliche Reformen vor, aber kaum etwas geschafft, die Konjunkturkrise hält an. Am Amazonas wird schneller als zuvor abgeholzt, Landkonflikte spitzen sich zu. Die Rolle der Militärs wächst rasch: etwa im Krieg gegen die Drogenbarone von Rio de Janeiro und kürzlich bei der Zerschlagung eines Streiks. Wachstum: 2,3 Prozent

Wichtigster Exportpartner: China

Hauptexporte: Eisenerz, Soja, Öl, Zucker, Industrieprodukte, Kulturgüter

Exporte nach Deutschland: 8,0 Milliarden Euro 8 Argentinien Seit 2015 regiert der frühere Unternehmer Mauricio Macri das Land und versucht eine wirtschaftspolitische 180-Grad-Wendung. Seine Vorgänger Néstor Kirchner und Cristina Fernández hatten eine dirigistische linke Politik betrieben und hohe Schulden angehäuft. Macri führt seine marktliberalen Reformen und Sparprogramme vergleichsweise behutsam ein und erntet dafür zugleich wütende Proteste von links wie Ungeduld an den Finanzmärkten. Gerade musste er beim Internationalen Währungsfonds IWF einen Notfallkredit aufnehmen. Wachstum: 2 Prozent

Wichtigster Exportpartner: Brasilien

Hauptexporte: Soja, Mais, Lastwagen, Rindfleisch, Wein

Exporte nach Deutschland: 1,3 Milliarden Euro