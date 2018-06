Der Frühsommermorgen ist sonnig und angenehm frisch – noch keine acht Stunden alt ist der Tag. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Über das Pflaster der Leipziger Innenstadt, von hastigen Menschen noch weitgehend verschont, tuckern leise ein paar Müllautos. Zwei frühe Radfahrerinnen kreuzen meinen Weg. Sie tragen Sommerkleider und Helm. Am Bushäuschen am Brühl sitzt ein einsamer Mann im Anzug mit einem Laptop auf den Knien. Neben ihm ein Schild: "Haltestelle wird nicht bedient". Das Bild scheint unwirklich – wie eine Station für Demenzpatienten, denen man eine Bushaltestelle zur Strukturfindung auf den Gang gestellt hat. Schöner warten. Ganz gleich, worauf.

Dafür ist bei Karstadt schon einiges los. Eine Warenanlieferung wohl um die Zeit. Man sieht es mit Besorgnis. Das Warenhaus steht wegen drohender Mieterhöhungen seitens des luxemburgischen Eigentümers vor seiner Schließung.

Noch kämpfen und demonstrieren Mitarbeiter und Management dagegen an. Sie reisen dafür weit. So fand sich Anfang vergangener Woche eine Leipziger Karstadt-Delegation vor dem luxemburgischen Firmensitz, im Gepäck 50.000 Leipziger Unterschriften für den Erhalt des Kaufhauses. Die landeten umgehend in der Altpapiertonne. Hineingekippt von einem sichtlich unangenehm berührten Vertreter des Eigentümers.

Das ist rechtens, aber stillos. Und nicht nur das. Es entblößt das unfreundliche Gesicht einer Realität, die zunehmend von Immobilienhaien bespielt wird.

400 Arbeitsplätze sind gefährdet. Nein, 400 Menschen werden an einer Weggabelung ihrer Arbeitsbiografien stehen. Für nicht wenige heißt das, "mal wieder" abbiegen zu müssen, obwohl sie eigentlich weiter geradeaus fahren wollten. Ist die Zeit schon wieder aus den Fugen, sind Warenhäuser vielleicht längst der Braunkohletagebau der Innenstädte – ohne dass sie einem dergestalt an die Lunge gehen? Schließungen jedenfalls gehen ans Herz. Noch immer. Ans Geld ohnehin. Noch aber gibt es Hoffnung, man sucht nach Lösungen, seitens des Bürgermeisters, seitens sämtlicher Ratsfraktionen der Stadt, die aus welcher Motivation heraus auch immer ihre Unterstützung zusagten, um Karstadt am Standort zu halten.

Auf meinem morgendlichen Weg fahre ich jetzt ein Stückchen auf dem Bürgersteig. Es ist ein bisschen illegal, aber auch ein bisschen angenehmer. Es holpert nicht so. An manchen Tagen kommt mir dabei der sächsische Justizminister Sebastian Gemkow entgegen. Er grüßt dann stets freundlich lächelnd, anstatt mir das landesübliche "Ey, das isse ä Fußwäch!" hinterherzuschicken.

Heute kommt er nicht. Dabei wäre das gut gewesen. Es ist Tag eins nach Susanna. Genauer gesagt, der Tag nach dem Bekanntwerden des Mordes an der Vierzehnjährigen aus Mainz. Mutmaßlich begangen von einem jungen Mann aus dem Irak. Einem abgelehnten Asylbewerber überdies.