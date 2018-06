Lesen Sie hier das türkische Original. Der Text ist für die deutsche Version redaktionell leicht bearbeitet worden.

Egal, was Staatspräsident Erdoğan sagt oder tut, seine Vorgeschichte folgt ihm wie sein Schatten. Zu Beginn seiner Karriere war er ein mittelloser Politiker. "Wir sind die Schwarzen der Türkei", sagte er, um die Unterdrückten zu umarmen, und versprach, der Mann für all diejenigen zu werden, die niemanden hätten. Heute ist er mit 45-Wagen-Kolonne und Leibwächterarmee unterwegs, wenn er nicht gerade in seinem Prachtpalast hockt, den er sich bauen ließ. Erdoğan sagt, er sei "im Kampf gegen Schlagzeilen" an die Macht gekommen. Mittlerweile kontrolliert er sämtliche Medien.

Can Dündar ist Chefredakteur des von ihm in Deutschland neu gegründeten Webportals #Özgürüz. Er schreibt für DIE ZEIT eine wöchentliche Kolumne über die Krise in der Türkei.

Beim großen Rennen um die Präsidentschaft tritt er nun gegen seine eigene Vergangenheit an. Muharrem Ince, der Kandidat der CHP, ist ihm als Redner so ebenbürtig wie als Polemiker. Er verfügt über sämtliche Merkmale, die Erdoğan einst an die Macht brachten. Er vertritt "die anderen", die Erdoğan zu "den Schwarzen" im Land machte. Er bewegt sich ohne Leibwächter unter den Leuten. Falls er die Wahl gewinnt, werde er Erdoğans Megapalast in eine Universität umbauen, verspricht der Physiklehrer und Sohn eines Kraftfahrers. Im "Kampf gegen Schlagzeilen", die Erdoğan diktiert, marschiert Ince zur Macht.

Erdoğan jedoch wirkt, wenn er am Rednerpult wütet, wie ein erschöpfter Spitzenpolitiker, dem nach 16 Jahren an der Macht die Versprechungen ausgegangen sind. Er begeht Fehler über Fehler, schreibt sich Fabriken zu, die er nicht eröffnet hat, vergisst die Namen der Städte, in denen er gerade ist, verstummt, wenn der Teleprompter streikt.

Ince dagegen, seit einem Monat sein Herausforderer, reist mit enormer Energie und wachsender Popularität durchs Land. Er verspricht der Türkei, die genug von Krach und Streit hat, Frieden und Versöhnung. Erdoğan verkündet, Stadtteil-Teehäuser zu eröffnen, wenn er gewählt wird, Ince dagegen spricht von "Nano-Technologie und Roboterkoordinatensystemen", vor allem aber von "Brot" und "Arbeit". Voller Neid und Wut beobachtet Erdoğan, wie sein schärfster Kontrahent die Treppe erklimmt, die ihn einst selbst zur Macht führte.

Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe