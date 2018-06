Es war Zufall, dass er sich das Magazin damals in der Bahnhofsbuchhandlung in Oldenburg gekauft hatte. Von dem neuen "Jungmenschen-Heft" (so wurde es von anderen Medien gern benannt) hatte er bereits gehört. Neon, hieß es, versuche, die Welt in einem anderen Licht zu sehen.

Was sicher ist, dass dieses Licht neonlichtuntypisch warm war, nicht nur, weil die erste Ausgabe am 23. Juni 2003 erschien. Er, Jannes Vahl, war 22 Jahre alt, ein Mann, der zwischen Jugend und dem, was dann kommen sollte, steckte, einer, der unbedingt wegwollte aus dem beschaulichen Oldenburg. Der Bahnhof ist da, so viel zum Zufall, als Kulisse sehr passend. Ein Magazin wie Neon als Accessoire auch.

"Am Anfang der Entwicklung von Neon stand ein einziger Satz: Eigentlich sollten wir erwachsen werden", so stellte die Redaktion ihr neues Heft auf der ersten Seite vor. Und endete mit: "Wer diesen Satz versteht, ist hier richtig." Jannes verstand ihn. Seit diesem Tag am Bahnhof in Oldenburg ist er Neon-Leser, mit der zweiten Ausgabe, die ein halbes Jahr später erschien, wurde er zum Abonnenten.

Am 18. Juni 2018, nach 15 Jahren, wird die Neon ein letztes Mal gedruckt erscheinen. Es war das Vorzeigeprojekt des Verlagshauses Gruner + Jahr, mehr noch: das Vorzeigeprodukt. Wenn es um die Neon geht, ist oft von Lebensgefühl die Rede, wird gesagt, dass das Magazin eine Generation geprägt habe so wie einst Tempo oder Twen. Das ist vorbei, zumindest kauften in den vergangenen Jahren immer weniger Menschen die Neon. Jannes ist jemand, der vielleicht erklären kann, warum. Weil Jannes mit der Neon erwachsen wurde. Weil Jannes alle Ausgaben seit dem Tag in der Bahnhofsbuchhandlung Oldenburg besitzt, 174 Magazine, die teils aufgereiht, teils gestapelt in seinem Zimmer stehen.

Hamburg-Winterhude, ein Klinkerbau, 55 Quadratmeter Leben. Jannes’ Zimmer, in dem ein Bett steht, das sich zusammenklappen lässt, aber – weil viel zu umständlich – nicht zusammengeklappt ist. Ein Sessel, auf dem er nie sitzt. Ein Regal, das eine Längsseite des Zimmers einnimmt. The Little Big Penis Book steht dort, eine Unsere Erde-DVD, viele, viele weitere DVDs, eine Lava-Lampe, Bücher und eben 174 Neon-Hefte.

Vor Erscheinen der ersten Ausgabe 2003 meldete der Verlag: "Neon ist eine General-Interest-Zeitschrift, die die Lebenswelt von Männern und Frauen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren in den Mittelpunkt stellt." Natürlich gab es bereits viele andere Magazine für diese Zielgruppe, allerdings richteten die sich entweder nur an Männer oder nur an Frauen. Jannes hatte bis zu diesem Sommer Men’s Health gelesen, FHM, Musikmagazine. In der Men’s Health stand, wie er den perfekten Sixpack bekommt, "die Neon ", sagt Jannes, auf dem nicht zusammengeklappten Bett sitzend, "hat mir Orientierung gegeben." Die Neon, die nicht erwachsen sein wollte, begleitete Jannes, 22, dabei, erwachsene Themen anzugehen.

Die Eltern, die sich hatten scheiden lassen, die Schwierigkeiten, die er mit seinem Stiefvater hatte, die Großstadt, die so neu für ihn war. Dass er Freunde finden wollte und eine Idee für die Zukunft, dass er die erste Steuererklärung machen musste und an der E-Mail-Adresse Praktikant23@ merkte, dass er auf diese Generation-Praktikum-Sache eigentlich kein Bock hatte. Und, ach ja, welche der 40 Versicherungen braucht man eigentlich? "Mir hat deren Perspektive geholfen", sagt Jannes. "Im Heft habe ich Trost gefunden und Rat, und ich konnte viel lachen, da steckten alle Emotionen drin."

"Wir versuchen, ein glaubwürdiges Heft zu produzieren. Ein Magazin, das ausspricht, was viele Leser selber denken", wird Timm Klotzek, der Miterfinder und spätere Co-Chefredakteur von Neon , in einem Interview 2003 zitiert. Von den gedruckten 150.000 Exemplaren der ersten Ausgabe verkauften sich mehr als 90.000 – was bedeutete, dass es für Neon weitergehen sollte.

2005 begann Jannes, der vorher ein Freiwilliges Soziales Jahr in einem Heim für Menschen mit Behinderung gemacht hatte, eine Ausbildung zum Werbekaufmann. Neon, schreibt zur gleichen Zeit die Fachpresse, "gehört zu den Shooting-Stars des Jahres", es wird als Magazin des Jahres ausgezeichnet. Der Verlag beschließt, die Zielgruppe zu erweitern: Das Heft funktioniere erstaunlicherweise auch bei Leuten, die älter als 30 Jahre sind, heißt es. Nun sollen auch Leser bis 35 angesprochen werden. Jannes ist jetzt 24.

Er will unbedingt Journalist werden, beginnt ein Volontariat bei einem Stadtmagazin. Testet Fitnessstudios, schreibt über Bacardi-Partys, schreibt CD-Rezensionen, testet wieder Fitnessstudios. Parallel zum Abonnement hat er sich bei der neon.de-Community angemeldet, merkt aber schon da, dass er nicht versteht, was Neon.de eigentlich soll. Gruner + Jahr lässt wissen, dass die "wachsende Community auf der Internetseite die hohe Identifikation mit der Marke Neon unterstreiche".

Einige der Autoren verehrt Jannes regelrecht, in eine ist er heimlich verliebt, ihre Texte liest er besonders aufmerksam. Er, der viel Geld für Konzerte ausgibt, würde auch Geld für Neon-Veranstaltungen ausgeben. Lesungen, Partys, Autoren erleben, vielleicht die eine Autorin einmal treffen. Solche Veranstaltungen gibt es aber nicht. 2005 sagt Chefredakteur Klotzek in einem Interview, dass eine Markenerweiterung geprüft werde. Kooperationsangebote lägen vor, auch ein Fernsehableger Neon TV sei im Gespräch, allerdings solle nichts überstürzt werden. "Mit einem falschen Partner könnten wir die Marke beschädigen", meint Klotzek. Man würde gern wissen, warum es nie zu einem dieser Projekte kam, aber Klotzek möchte heute nicht mehr über das Neon-Damals sprechen.