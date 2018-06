Als sich jüngst auf dem Leipziger Linken-Parteitag die "Offene Grenzen für alle"-Linke von Katja Kipping und die "Offene Grenzen nicht für alle"-Linke von Sahra Wagenkecht gerade wechselseitig zerlegten, spürte ich plötzlich Hunger auf ein Holzfäller-Baguette. Dumm war nur, dass zwischen meinem Hunger und dem Mittel zu dessen Überwindung eine Reihe von Ständen aufgebaut waren. Ich schritt sie ab: Die antikapitalistische Linke, Die emanzipatorische Linke, Die Vereinigte Europäische Linke/Nordische Grüne Linke. Auf der Höhe der Sozialistischen Linken fragte ich mich, wie sich eigentlich so etwas Prokapitalistisch-Antiemanzipatorisch-Ungrünes wie ein Holzfäller-Baguette auf einen Linken-Parteitag verirren konnte. Und wer in Das Leben des Brian noch mal die Guten waren: Die Volksfront von Judäa oder Die judäische Volksfront. Weiter ging’s. mit Die Linke im Bundestag, Ökologische Plattform, Arbeitsgruppe sozial-ökologischer Umbau "Rote Beete". Kurz hinter Cuba Sí, den Freunden Kubas, meldete sich mein Klassenbewusstsein: Ich ließ das rechtsabweichlerische Holzfäller-Baguette liegen. Bockwurst ist zwar nicht der Kaviar der Revolution. Aber sie schmeckt so.