Im März geht die Saison langsam los, ich wasche die Strandkörbe und fahre sie von der Scheune, in der sie lagern, nach und nach an den Strand von Hohwacht an der Ostsee. Hier habe ich mein Geschäft, 340 Strandkörbe vermiete ich insgesamt, dazu ein paar Tretboote und Kajaks. Den Winter über repariere ich die Körbe. Der Verschleiß ist hoch, weil sie immer im feuchten Sand stehen. Mal ziehe ich einen neuen Plastiksitz auf oder tausche den Schirm aus. Außerdem muss ich viel malen, alle drei, vier Jahre sollte die Holzlasur erneuert werden. Und selbst wenn die Lasur noch taugt, male ich die Körbe manchmal einfach neu an. Ich will hervorstechen mit meinem Verleih, da muss alles topsauber sein.

Thomas Petersen, 53, vermietet neben Strandkörben auch Tretboote, Kajaks und neuerdings sogar Stand-up-Paddle-Boards.

Ansonsten arbeite ich im Winter nicht, was ich im Sommer verdiene, reicht fürs ganze Jahr. Zur Hochsaison im Juni fange ich morgens gegen acht Uhr an. Oft muss ich bestimmte Körbe umstellen, die unsere Stammgäste vorbestellt haben. Die wollen den Korb genau dort und dort haben, Standortwünsche eben. Ab halb zehn kommen die Gäste an den Strand, bis sie abends so um 18 Uhr gehen. Neben Stammkunden habe ich auch Leute mit einer Ferienwohnung, die einen Korb über den ganzen Sommer mieten. Hinzu kommen die normalen Tagesmieter. Wenn die alle aufeinandertreffen, geht es rund: "Mensch, die sabbelt so viel." Oder: "Die Kinder sind zu laut." Dann muss ich manchmal noch während des Tages den Korb umstellen. Ansonsten ist eher das Wetter Thema hier. Gerade im Hochsommer haben wir jede Menge Wetterexperten am Strand, da weiß jeder am besten, wann es regnet. Aber wir, die hier leben, können das doch am besten einschätzen, denke ich.

Das war schon früher so, als mein Opa und sein Bruder den Verleih in den fünfziger Jahren starteten, nachdem die Menschen damals anfingen, an die Ostsee in den Urlaub zu fahren. In den Achtzigern boomte es richtig bei uns hier oben. Da hatten wir fast 600 Körbe, und fast alle Männer der Familie mussten anpacken. Seit fünf Jahren führe ich nun das Geschäft in dritter Generation. Ich sitze den ganzen Sommer pausenlos in der Hütte am Strand, von wo aus ich die Körbe vermiete. Ich kann nicht wirklich rausgehen, kann nicht einmal Mittag machen. Sieben Tage die Woche. Von April bis Ende September. Hin und wieder setzt sich mal mein Sohn hin für mich oder meine Schwester, wenn ich einen Tag freimachen will. Wenig Freizeit gehört wohl zum Leben eines Strandkorbvermieters dazu. Aber dafür bin ich ja immer am Strand.

