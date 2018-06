Da steht sie, meine Freundin, die Wangen rot geweint, den Kopf erschöpft zur Seite geneigt. Sie bebt, weil sie Angst hat vorm Fliegen. Die 747 nach Bangkok ist schon voll besetzt, voller ungeduldiger Winterpassagiere im Jahr 2011. Wir stehen im Wartebereich, und ich bekomme sie einfach nicht ins Flugzeug. Eine Stewardess sieht uns, versucht zu trösten und merkt schnell: Es hilft nur ein Upgrade. Meine Freundin und ich fliegen nach Bangkok. Ohne Tränen, dafür aber in Betten; und als Souvenir bekommen wir kleine Grachtenhäuser aus Porzellan, gefüllt mit Schnaps. In der Businessclass ist das üblich, lernen wir. Eine Belohnung dafür, dass man sich diesen teuren Flug geleistet hat.

Thilo Mischke ist 150 Tage im Jahr unterwegs. Hier gibt er in loser Folge im Wechsel mit Stefan Nink seine Tipps und Erfahrungen weiter.

Ich würde behaupten, ich bin in meinem Leben über 500-mal geflogen. Und ich habe vielleicht viermal ein Upgrade erhalten. Ohne Geld, ohne Meilen, einfach so. Ich erkenne unterwegs oft die Aufregung in den Gesichtern meiner Mitreisenden. Jeder hofft insgeheim, den Flug vielleicht doch jenseits des Vorhangs zu verbringen. In der Businessclass, dort, wo Fliegen noch "wie früher" ist. Aber ich muss mit dieser Fantasie der Fernreisenden aufräumen. Es gibt sie nicht, die Gratis-Upgrades am Schalter. In den Neunzigern mag das Bezirzen der Mitarbeiter am Check-in-Schalter noch funktioniert haben. Heute, wo so viel geflogen wird und alles auf Effizienz ausgerichtet ist, wird nichts mehr verschenkt. Upgrades gibt es nur noch, wenn im Flugzeug mehr Passagiere Platz nehmen sollen, als es Plätze für sie in der Economyclass gibt. Und auch dann werden die Passagiere bevorzugt, die bei Vielfliegerprogrammen mitmachen.

Ich habe alles probiert, ich war freundlich, ich war lustig, ich habe versucht zu bestechen. Einmal hatte ich mir eine schwere Infektionskrankheit eingefangen, stand fiebrig vorm Schalter und bettelte. Ich wusste, ich würde insgesamt zwanzig Stunden fliegen, aber ich wollte lieber sterben. Oder eben in einem Bett liegen. Es ging nicht.

Die Wahrheit ist: Es geht nur mit Geld, mit Meilen. Lufthansa zum Beispiel bietet eine Kreditkarte an, auf der sich auch Meilen sammeln lassen. Für jeden Euro Umsatz auf der Karte gibt es eine halbe Prämienmeile. Ein Upgrade in die Businessclass kostet maximal 65.000 Meilen. Es lohnt sich also, auch wenn das Sammeln mühsam ist. Schneller geht es mit Bargeld. Einfach am Schalter fragen, was ein Upgrade kostet. Lufthansa ist hier oft unverschämt teuer, bis zu 1.800 Euro für eine Strecke. Neuerdings gibt es auch die Möglichkeit, auf Upgrades online zu bieten. Also: "Wie viel würden Sie für ein Upgrade maximal ausgeben wollen?" Die Chancen auf Schnäppchen sind eher gering. Doch die Fluggesellschaften unterscheiden sich: Besonders KLM ist extrem günstig. Am Flughafen Schiphol stehen unzählige Automaten der Fluggesellschaft. Dort kann das Ticket gescannt werden, und kurz vor Weiterflug über den Atlantik oder nach Asien werden oft die Businessclass-Tickets verscherbelt. Für 350 Euro.

Letztens flogen meine Freundin und ich nach Kolumbien, mittlerweile hat sie keine Angst mehr, zu viel sind wir gereist. "Soll ich uns wieder ein Upgrade erweinen?", fragte sie, und ich nickte. Sie weinte bitterlich. Wir bekamen ein weicheres Kissen.