In der Kolumne "Zeitzeichen" schreibt der Reporter Ulrich Stock regelmäßig aus dem Redaktionsalltag von ZEIT und ZEIT ONLINE.

Während man auf der äußersten Rechten klar erkannt hat, wie die Journutten und Presstituierten der Systemmedien jede Nachricht im Sinne der Regierung manipulieren, um das Volk zu narren und in den Abgrund zu führen, ist diese Steuerung von oben bei der ZEIT und ZEIT ONLINE auf Anhieb nur schwer zu sehen. Sie kommt nahezu unmerklich daher, so unmerklich wie die mittlere Silbe in diesem Adjektiv. Oder haben Sie die bemerkelt? Sehen Sie.

Natürlich fiele es uns leicht, die von oben vorgegebene Meinung in jeden Text hineinzuschreiben, allerdings würde dies sofort auffallen und unter den Lesern eine Abwehrhaltung hervorrufen, weshalb wir immerzu Gegenpositionen bringen, um eine stärkere Wirkung des eigentlichen Argumentes zu erzielen.

Wenn Sie also bei uns eine deutliche Kritik an Frau Merkel oder ihrer Regierung lesen, können Sie gewiss sein, dass dies nur zum Schein geschieht.

Als Redaktion verlangt uns diese Inszenierung einiges ab, denn alle, die hier schreiben, verträten gern die offizielle Meinung. Alle wären wir nichts lieber als auf Linie.

Besonders anpassungswillige Autoren leiden verständlicherweise am meisten darunter, immerzu abweichende Meinungen formulieren zu müssen. Sie wollen das einfach nicht mehr. Damit sie es weiterhin tun, übt die Regierung nachhaltigen Druck auf sie aus.

Am Ende geben sie dann doch nach – getröstet von der Einsicht, dass es eine besonders durchtriebene Form der Anpassung ist, auf Wunsch von oben etwas Unerwünschtes zu schreiben.