Nun hat auch die Kanzlerin den Überblick verloren. Am Montag dieser Woche steht Angela Merkel in der CDU-Parteizentrale, um ihre Sicht auf die Machtprobe mit der CSU zu erklären, da dringt aus München die Nachricht nach Berlin: Der Innenminister will ab sofort jene Migranten an der Grenze zurückweisen, die bereits ein Einreiseverbot haben.

Warum das nicht längst der Fall sei, wird Merkel gefragt. Da muss sie passen. "Das habe ich selbst bei der vertieften Diskussion erst wahrgenommen", sagt die Kanzlerin. Ausgerechnet sie, die sich in großer Detailversessenheit in Themen eingraben kann, muss beim wichtigsten Thema ihrer Kanzlerschaft einräumen: Ich hatte keine Ahnung.

Es ist der vorläufige Höhepunkt einer Regierungskrise, die sich binnen Tagen mit atemberaubender Geschwindigkeit entwickelt hat: Eine Fraktionsgemeinschaft, die getrennt tagt; ein Innenminister, der erklärt, wenn seine Kanzlerin nicht pariere, werde er auf eigene Faust handeln; eine Kanzlerin, die rote Linien verkündet; ein sogenannter Masterplan zur Migration, den keiner kennt, dem aber alle zustimmen sollen. Und: Eine "europäische Lösung" der Flüchtlingsfrage, die am Ende der kommenden elf Tage gefunden sein soll – und die über Ende oder Fortsetzung von Merkels Kanzlerschaft entscheidet.

Knapp zwei Wochen, bis zum EU-Gipfel am Ende des Monats, hat Merkel nun Zeit zu verhandeln: durch Einzelabsprachen mit Italien, Griechenland und Bulgarien; mit jenen Ländern also, in denen die meisten Flüchtlinge zum ersten Mal europäischen Boden betreten. Dabei überdeckt der Begriff der "europäischen Lösung", den das Kanzleramt in diesen Tagen verbreitet, dass bilaterale Abkommen zwischen Deutschland und einzelnen Staaten nicht das sind, was Merkel lange als Ziel angestrebt und verkündet hatte. Das weiß auch die Kanzlerin selbst. Aber: Diese Abkommen sind für sie die letzte Möglichkeit, die Regierungskrise zu stoppen.

In den kommenden elf Tagen verhandelt die Kanzlerin also nicht nur für Deutschland, sondern für ihr eigenes politisches Überleben. Gleichzeitig scheint beides, ausgerechnet auf dem Tiefpunkt von Merkels Popularität, so eng zusammenzuhängen wie nie zuvor.

Was kann Merkel binnen zwei Wochen wirklich erreichen? Was geschieht, wenn sie mit leeren Händen nach Hause kommt, worauf bereiten sich alle Beteiligten jetzt schon vor? Und wie konnte es überhaupt so weit kommen?

Im Sommer 2015, als Angela Merkel sich mit einem syrischen Flüchtling fotografieren ließ und ihr Selfie millionenfach in der Welt kursierte; als sie die Dublin-Verordnung außer Kraft setzen ließ und die Hilfsbereitschaft der Deutschen beschwor, galt Merkel als "Flüchtlingskanzlerin" – barmherzig, aber etwas naiv und regelvergessen. Wenige Monate später, im März 2016, schloss die EU unter Merkels Führung einen Deal mit der Türkei, der fortan den meisten Flüchtlingen den Weg nach Europa versperrte. Heute, drei Jahre und unzählige Deals später, hat sich das Image der flüchtlingsfreundlichen Kanzlerin von ihrem viel rigideren Regierungshandeln entkoppelt – genau so, wie sich das Sprechen über die Flüchtlinge von der Wirklichkeit entkoppelt hat.

Die Kriminalitätsrate ist so niedrig wie seit 30 Jahren nicht mehr, die Zahl der Asylanträge ist im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gesunken – und dennoch wird in den Kommentarspalten und Talkshows über kaum ein Thema so häufig gestritten wie über Flüchtlinge und den vermeintlichen Anstieg der Gewalt. Die Migrationsdebatte hat sich verselbstständigt. Die Stimmung im Land orientiert sich nicht mehr am politischen Handeln – sondern das politische Handeln an der Stimmung.

Tatsächlich war auch für Horst Seehofer die Zurückweisung von Asylbewerbern an der Grenze noch vor drei Wochen kein Thema. So erzählen es seine Beamten im Innenministerium, von denen einige Ende Mai der Meinung waren, man könne doch wenigstens für jene Flüchtlinge ein Stoppschild an der Grenze aufstellen, die bereits in einem anderen EU-Land einen Asylantrag gestellt hätten. Damals lehnte Seehofer das mit Verweis auf den Koalitionsvertrag ab. Nur unter einem Vorbehalt wollte er über Zurückweisungen an den Grenzen nachdenken: Sollten mehr als 180.000 bis 200.000 Menschen im Jahr um Flüchtlingsschutz bitten, also die im Koalitionsvertrag festgelegte Obergrenze nicht eingehalten werden.