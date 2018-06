Hundert Tage ist Anja Karliczek, die neue Bundesministerin für Bildung und Forschung (CDU), jetzt im Amt. Das ist nicht lange, wenn man sich erst mal einarbeiten muss. Karliczek hat sich in ihrer Partei zuvor um den Mittelstand und Familien gekümmert. Als Angela Merkel im Februar ihre neue Ministerin vorstellte, kannte niemand Karliczek. Und Karliczek kannte niemanden, den sie in diesem Amt kennen sollte. Die Ministerin redet also auch in eigener Sache, wenn sie für das lebenslange Lernen plädiert, die berufliche Bildung stärken möchte und immer wieder ihr Lieblingswort vorträgt: Innovation, Innovation, Innovation.

Anja Karliczek, 47, Bildungsministerin in Merkels Kabinett © Jens Schicke/ullstein

Ein paar Erfolge hat Anja Karliczek seit vergangener Woche vorzuweisen. Der Digitalpakt, den ihre Vorgängerin Johanna Wanka erdacht hat, der wegen fehlender Finanzierung aber auf Grund gelaufen war, ist einen Schritt weiter. Nun will der Bund ab 2019 die technische Aufrüstung der Schulen mit fünf Milliarden Euro fördern; um diese Zusammenarbeit mit den Ländern zu ermöglichen, ist noch eine Grundgesetzänderung nötig. Auch um die Ausgestaltung eines Nationalen Bildungsrates ringt Karliczek mit ihren Länderkollegen. Das Gremium soll sich unter anderem um ein Problem kümmern, das bereits das Bundesverfassungsgericht angemahnt hat: das Auseinanderdriften des föderalen Schulsystems.

Beides – Digitalpakt und Bildungsrat –könnte die bildungspolitische Tektonik Deutschlands langfristig verschieben. Denn dass Bildung Ländersache sei, betonen die Länder zwar, es gilt jedoch längst nicht mehr. Aber Karliczek will sich hier offenbar nicht über den Tisch ziehen lassen: Wo der Bund Geld gibt, will er auch mitreden. Für das Bundesministerium, in Schulthemen bisher ein zahnloser Tiger, ist das eine echte Chance.

Umso bezeichnender ist, worüber Anja Karliczek schweigt: die Wissenschaft. Genauer: die Hochschulen. Seit drei Jahren schon dürfen hier Bund und Länder zusammenarbeiten, setzen also Studierende und Wissenschaftler auf die politische Gestaltungskraft ihrer Ministerin in Berlin. Anja Karliczek aber wirkt desinteressiert, darüber trösten auch ein paar Grußworte nicht hinweg. Freundlich und zugewandt sei sie, aber ahnungs- und leidenschaftslos, heißt es aus der Scientific Community.

Das Ausmaß dieses Problems zeigt sich stellvertretend beim Thema Personal. Neunzig Prozent der wissenschaftlichen Angestellten sind befristet beschäftigt, oft in Ketten- und Kurzzeitverträgen. An den Universitäten drängeln sich zu viele Bewerber auf zu wenige Stellen, während die Fachhochschulen verzweifeln, weil sie ihre lausig bezahlten Professuren nicht besetzen können. Zudem ist in den letzten zehn Jahren die Zahl der – nicht angestellten, nicht sozialversicherten, stundenweise entlohnten – Lehrbeauftragten an deutschen Hochschulen um 72 Prozent gestiegen. Inzwischen stemmen 97.000 dieser Billiglehrkräfte (doppelt so viele, wie es Professoren gibt) einen Teil der akademischen Ausbildung. Der Koalitionsvertrag kommentierte diese dramatische Schieflage fast schon ignorant: Man plane, "Karrierewege in der Wissenschaft attraktiv zu halten".

Der Wissenschaftsrat hat mehrfach betont, wie sehr es an den Hochschulen brennt. Er empfiehlt etwa, den 2020 auslaufenden Hochschulpakt des Bundes zu verstetigen und jährlich zu erhöhen. Das wäre kein Allheilmittel, aber ein Signal gewesen. Karliczek hat dem eine schmallippige Absage erteilt. Kein Wort hat sie bisher übrig gehabt für die drängenden Zukunftsthemen: die Finanzierung des Personals. Den Sanierungsstau der Hochschulen von bald 35 Milliarden Euro. Die Ausgestaltung der digitalen Infrastruktur von Bibliotheken. Die Lehrqualität.

Anja Karliczeks Mantra, die Wissenschaft müsse besser kommunizieren lernen – auch mit Außenstehenden, wie sie selbst es sei –, klingt angesichts des Drucks, unter dem die Hochschulen stehen, reichlich deplatziert. Hört sie überhaupt, was längst kommuniziert ist?

Nimmt die Bundesforschungsministerin die Unterfinanzierung ihres eigenen Sektors in Kauf, unterminiert sie genau jenes Innovationspotenzial, das sie bisher so munter besingt.