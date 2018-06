Schlechte Werbung kann auch mal nur schlecht sein. "Geht’s dem Werner gut, geht’s der Erna gut", trällert es im Werbesong der Wirtschaftskammer. Was es dafür brauche? Na klar, flexiblere Arbeitszeiten! "Einmal länger hackeln gehen, wenn’s das Geschäft verlangt", dafür bekämen Werner und Erna dann gleich viel Freizeit, und die sieht im Videoclip so aus: Die Welt ist eine lollifarbene Scheibe, Herr und Frau Österreicher sitzen in rosa Gummibooten und bilden beim Wasserskifahren menschliche Pyramiden.

Sein Ziel hat der mit viralem Spott überschüttete Clip verfehlt: Stimmung zu machen für das neue Arbeitszeitgesetz, das zwölfstündige Arbeitstage und bis zu 60 Wochenstunden erlaubt. Die Vorlage der Regierung, die ab Jänner gelten soll, tastet zwar nicht die Normalarbeitszeit – acht Stunden täglich, 40 Stunden pro Woche – an. Steigen soll die erlaubte Höchstarbeitszeit: von bisher zehn auf zwölf Stunden pro Tag, und von 48 auf 60 Stunden pro Woche.

Was für die einen den Bedürfnissen einer modernen Wirtschaft entspricht und Vorteile für alle bringen soll, gilt den anderen als ein Anschlag auf Arbeitnehmer, als Plünderung von deren Geldbörsen und als Ausbeutung in frühkapitalistischer Manier.

Vergangene Woche knallte die Regierung den Vorschlag auf den Tisch – per Initiativantrag statt per Regierungsvorlage. Taktisch muss das klug gewirkt haben, kann doch das Gesetz so rasch beschlossen werden, ohne parlamentarische Begutachtung, ohne lästige Diskussionen – so die Hoffnung.

Der Plan ging nach hinten los. Eine Empörungswelle rollt durch das Land, selbst Bundespräsident Alexander Van der Bellen kritisierte das Vorgehen der Regierung hart: Er könne verstehen, sagte er in der ZIB 2, wenn "die Gewerkschaften auf 100 sind".

Vor allem aber ist das schwarz-blaue Vorhaben ein Steilpass für ihre Gegenspieler. Seit Monaten hechelte die SPÖ der Regierung hinterher. Noch bevor die Genossen ihre Geschütze gegen eine Maßnahme in Stellung bringen konnten, hatten ÖVP und FPÖ bereits das nächste Thema gesetzt. Dieses Mal ist es anders. Selbst die Schlagzeilen zur Spionagetätigkeit des deutschen Geheimdiensts in Österreich konnten die Erregung nur kurz mildern.

Gewollt oder nicht, für die ÖVP ist der Schaden geringer als jener, den die FPÖ davonträgt. Mit der Flexibilisierung kommt die Volkspartei den Wünschen ihrer wichtigsten Klientel, den Unternehmern, nach. Selbst Streiks, die am Erfolgsimage des Bundeskanzlers während der EU-Ratspräsidentschaft kratzen könnten, sollten verkraftbar sein.

Für die Freiheitlichen, die ihren Erfolg der letzten Jahre auch der Selbstdarstellung als neue Arbeiterpartei verdanken, ist die Lage ungemütlicher. Auf der Facebook-Seite von Heinz-Christian Strache etwa, wo sich sonst FPÖ-Claqueure in ihren Lobeshymnen wechselseitig überbieten, muss sich der Vizekanzler nun mit massiver Kritik herumschlagen.

Genüsslich verbreiten rote Funktionäre ein altes Interview, in dem der FPÖ-Chef den Zwölfstundentag eine "asoziale leistungsfeindliche Idee" nennt. Endlich, so scheint es, haben die Genossen ein Thema gefunden, um die zunehmend blau wählenden Arbeiter wieder anzusprechen.

Weil die Fakten rund um den Regierungsplan verwirrend sind, geben Gefühle den Ton an. Während die einen behaupten, der Zwölfstundentag werde zur Normalität für alle (was nicht stimmt), behaupten die anderen, es werde sich nichts ändern – und wenn, dann hätten Arbeitnehmer künftig mehr Freizeit und ein schöneres Leben (was auch nicht stimmt).

An den wallenden Emotionen trägt die Regierung höchstselbst Schuld. Es ist die dritte Reform nach der Kürzung der Mindestsicherung und den geplanten Deutschförderklassen, die Schwarz-Blau so schnell als möglich durchboxen will. Und dabei schleißig wird.

Denn die Gesetzesvorlage ist unklar. Gelten jene Stunden, die über die Regelarbeitszeit hinausgehen, fortan als Überstunden, werden sie entsprechend bezahlt? Oder verdienen etwa Angestellte in Gleitzeit ab der neunten Stunde weniger als jetzt?

Dann ist da noch die große Frage nach der Freiwilligkeit. Die Regierung mag geloben, dass es keinen Überstundenzwang geben werde, doch von "freiwillig" ist nirgends die Rede. Vielmehr muss man dem Gesetzesvorschlag nach erst mal gute Gründe nennen, um nicht länger am Arbeitsplatz bleiben zu können, und darauf hoffen, das der Chef Verständnis zeigt.

FPÖ-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein, schon beim ÖGB-Bundeskongress vergangene Woche laut ausgebuht, gab sich als Erste die volle Blöße der Unkenntnis. Auf Fragen, die ihr im Ö1-Morgenjournal zu Überstunden und Freiwilligkeit gestellt wurden, fiel ihr irgendwann nur mehr ein "Mhm" ein. Dann konnten Vertreter der Industriellenvereinigung und der Wirtschaftskammer beim ORF-Talk Im Zentrum Gehaltseinbußen für Gleitzeitangestellte nicht ausschließen.

Die Regierung mühte sich postwendend um eine Gegendarstellung, doch die lückenhafte Verteidigung wird Opposition und Gewerkschaft kaum stoppen. Wolfgang Katzian, der neue ÖGB-Präsident, ist nicht für sanfte Worte bekannt. Er wird die Chance, sich als kämpferischer Gegenspieler zu Kurz und Strache zu positionieren, zu nutzen wissen. Vieles mag in der Gewerkschaft im Argen liegen, doch laut und lästig sein, das kann sie nach wie vor.

Dass am Montagabend die Stimmung beim stilvollen Sommerempfang der Industriellenvereinigung im Wiener Kurhaus von einem Störkonzert gedrückt wurde, ist nur ein erstes Vorgeplänkel. Da kommt noch mehr, das wissen alle.