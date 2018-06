Der gesprochene Fußball, welcher zum Beispiel im deutschen Fernsehen stattfindet, ist heute mindestens so bedeutsam wie der gespielte. Und er orientiert sich an diesem – also dem auf dem Feld. An dessen Seitenlinien fordern moderne Trainer ja gern mal die Spieler auf, Dreiecke zu bilden. Diesem Trend fühlt sich bei der WM jetzt auch die ARD verpflichtet. In ungewohnter Dreierkombination – die Mexikaner würden wahrscheinlich sagen: El Tri – stehen also im Studio von Baden-Baden zwischen den Spielen die Fußballdeuter und bilden ein innovatives Kommunikationsmodell. An einem von zwei Stehtischen unterhalten sich Moderator 1 und ein Experte, etwa Matthias Opdenhövel und der Trainer Hannes Wolf. Etwa sechs Meter weiter vorne auf einer Außenposition steht, mit dem Rücken zu den beiden, ein Moderator 2, Alexander Bommes, an einem eigenen Tisch. In die Unterhaltung wird Bommes nicht einbezogen, im richtigen Fußball würde man sagen: Er wird nicht angespielt. Bommes ist eine Art Marvin Plattenhardt der ARD. Den Berliner Außenverteidiger ließen die Kameraden der Nationalelf gegen Mexiko auch nicht mitmachen, obwohl er aufgestellt war. Interessant ist, dass die ARD-Moderatoren nach einem bisher geheimen Rotationsprinzip die Plätze tauschen, sobald zum nächsten Spiel die Experten wechseln. Dann ist Opdenhövel der Plattenhardt.

Man muss nicht jede Bewegung und Verschiebung verstehen, auch insofern gleichen gesprochener und gespielter Fußball einander immer mehr an. Beide kann man heute im Livestream betrachten, digital gesprochen: in Echtzeit. So ließen sich die WM-Spiele der Öffentlich-Rechtlichen im Prinzip auch aus der Trainerperspektive oder mit der sogenannten Spider-Cam von oben verfolgen, zumindest wenn man wüsste, wie es funktioniert. Wo jedenfalls die Homepage noch Oliver Welke ankündigt, sitzt als Moderator Jochen Breyer: am ZDF-Tisch, der ein bisschen an eine OP-Vorbereitung erinnert mit dem Weltmeister Christoph Kramer im ungebügelten weißen Patientenhemd.

"Jetzt geht’s heftig los hier", ruft beim Platzverweis eines Kolumbianers die ZDF-Sirene Claudia Neumann. Wenn sie kommentiert, wähnt man sich als Zuschauer in einem Trainerlehrgang in Malente. Im Ordnungsschema der Japaner identifiziert Neumann "zwei schöne, engmaschig daherkommende Ketten". Was sie stört: "Die Japaner fallen hinten runter, was die Körperlichkeit angeht." Das will Neumann so nicht akzeptieren.

Live gestreamt und in guter Körperlichkeit kam am Dienstag, zwei Tage nach Mexiko, Manuel Neuer daher – auf DFB-TV, wo man die täglichen Pressekonferenzen gezeigt bekommt. In Echtzeit hieß in diesem Fall: mit 51 Minuten Verspätung. Der Kapitän und Torwart hatte sich geradewegs von einer Mannschaftssitzung in Überlänge herbemüht, mehr der gesprochene Fußball also. Die Wartezeit wurde einem mit Bildern aus dem kinosaalartigen Konferenzraum in Watutinki versüßt – schemenhafte Umrisse von sich räkelnden Journalisten, erleuchtet von den Displays ihrer Laptops und Telefone. Ein Dauerblick auf die leere Bühne mit diesem Markennamen in kyrillischen Buchstaben: "Die Mannschaft", als gäbe es nur diese eine. Man fragte sich gerade, warum Neuer nicht längst einfach nur "Der Torwart" heißt, schon kündigte ihn ein Kamerageratter an. Worauf es nun ankomme auf dem Platz, am besten schon im Spiel gegen Schweden? Auf "die Organisation im Sprechen", sagt Neuer. Man hätte es sich denken können.

Sie sagten sich ehrlich die Meinung, versprach der Kapitän im DFB-TV. Doch bestimmt sagt es niemand so schön wie der Taktik-Experte Holger Stanislawski im ZDF: "Da sind wir mal so richtig schön wachgeküsst worden vonne Abrissbirne." Klong.