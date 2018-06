Der Astrophysiker Gerhard Börner, geboren 1941 in Plauen, studierte an der Ludwig-Maximilians-Universität München und promovierte bei Hans-Peter Dürr und Werner Heisenberg über die einheitliche Feldtheorie in der Kosmologie. Über die Forschung an Zuständen extrem dichter Materie fand er Anfang der siebziger Jahre zur Kosmologie, die ihn bis heute beschäftigt. Seit 1973 arbeitet er am Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching, seit 1983 ist er Professor für Physik an der Universität München.