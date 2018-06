Niemand weiß, warum die Wehrmachtsoffiziere die beiden Armenier in Belmedik, einer kleinen Station zwischen Istanbul und Aleppo, aus dem heillos überfüllten Viehwaggon zerrten, der sie 1915 in den Tod befördern sollte. Weil sie einen Hinweis bekommen hatten, dass es sich bei den zwei Deportierten um Geschäftspartner der deutschen Handelskammer handelte? Weil die Brüder so gut Deutsch sprachen? Oder hatten sie Glück, an deutsche Soldaten zu geraten, die dem Massenmord an den Armeniern nicht tatenlos zuzuschauen wollten? Und spielt das eine Rolle?

Noubar Afeyan, 56, der Enkel und Großneffe der Geretteten, sagt: Nein! Er empfinde einfach große Dankbarkeit für diese deutschen Soldaten, die während des Ersten Weltkrieges an der im Bau befindlichen Bagdadbahn stationiert waren, um die jungtürkische Armee logistisch und militärisch zu unterstützen. In "Waffenbrüderschaft" mit der Türkei hätten sie die Augen verschließen sollen: vor den Konzentrationslagern entlang der Bagdadbahn; vor den Trecks, die von Istanbul Richtung Osten zogen; vor den in Viehwaggons gepferchten Armeniern, die vom Osmanischen Reich gezwungen wurden, für ihre Deportation in die mesopotamische Wüste ein Ticket zu lösen.

"Auch wir wollen Armenien ohne die Armenier", hatte bei Kriegsbeginn der deutsche Reichskanzler Bethmann-Hollweg zu einem hohen türkischen Beamten gesagt. Trotzdem bekamen Großvater und Großonkel Afeyan deutsche Uniformen, deutsche Namen und Pässe – und die Möglichkeit, zwei Jahre lang an der winzigen Station zu arbeiten. Wenn Afeyan junior nun 200.000 Euro für den umstrittenen Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche spendet, über die humanitäre Stiftung Aurora, dann tut er das, weil dem Amerikaner die Idee gefällt, diese Kirche als Ort der Versöhnung zu nutzen. Er tut es aber vor allem für die namenlosen deutschen Soldaten. Sie waren, darauf legt er Wert, keine Einzelfälle. Es gebe zwar keine belastbaren Zahlen über gerettete Armenier, aber er selber kenne viele Familien, die ihr Überleben deutschen und österreichischen Soldaten verdankten. Auch Krikor Balakian, der später als Bischof von London und Marseille eine der zentralen Figuren der apostolisch-armenischen Exilgemeinschaft war, sei wie seine Vorfahren aus einem Deportationszug befreit worden.

Noubar Afeyan lebt als Unternehmer in den USA. © Aurora Humanitarian Initiative

Noubar Afeyan war eben wieder in Armeniens Hauptstadt Jerewan, wo die Aurora-Stiftung den Rechtsanwalt Kyaw Hla Aung wegen seines Einsatzes für die Rohingya in Myanmar mit dem "Aurora-Preis zur Förderung der Menschlichkeit" ehrte. Man kann fragen, wie der Wiederaufbau der Garnisonkirche zu einer Stiftung passt, die soziale und humanitäre Projekte unterstützt. Kyaw Hla Aung etwa bekommt eine Million Dollar, um Initiativen und Einzelpersonen seiner Wahl zu fördern. Wen oder was fördert die Garnisonkirche? Der Unternehmer Afeyan, der davon lebt, innovative Produkte in Pharmazie und Agrarindustrie mit Infrastruktur und Kapital auszustatten, diskutiert ungern über getroffene Entscheidungen. Seine Spende soll ein Dank sein. "Ohne den Mut der Wehrmachtssoldaten gäbe es keine armenische Exilcommunity."

Tatsächlich wurden während des Ersten Weltkrieges bis zu 1,5 Millionen Armenier ermordet. Nach dem Krieg verschlug es Noubars Großvater nach Bulgarien, nach dem Zweiten Weltkrieg floh die Familie vor den Kommunisten in den Libanon, wo Noubar Afeyan 1962 geboren wurde. Er erinnert sich an das Haus in Beirut, die drei Zimmer, die sie zu sechst bewohnten, an seine Großtante, die nicht müde wurde, von der Rettung ihrer Brüder zu erzählen. Bei Ausbruch des libanesischen Bürgerkriegs floh die Familie nach Kanada, wo sie lange als Kriegsflüchtlinge nur geduldet waren. Noch als Student der Biochemie in Montreal, auch später am MIT in Cambridge, Massachusetts, lebte Afeyan mit dem Gefühl, auf der Flucht zu sein. Er gründete eine Firma und eine Familie, irgendwann wurde ihm klar, wie viel Glück er im Leben gehabt hatte.

2015, ein Jahrhundert nach Beginn des Massenmordes, gründete er mit zwei weiteren armenischstämmigen Unternehmern die Aurora Humanitarian Initiative, als "Akt der gelebten Dankbarkeit", wie es pathetisch im Statut heißt. Die Idee dahinter ist eine sehr amerikanische: Aurora will nicht warnen und mahnen, Aurora will jene, die in Zeiten der Not Hilfe erfahren haben, ermutigen, anderen zu helfen. Auch die Garnisonkirche hat mit der Spende nun den Auftrag bekommen, sich am "Kreislauf des Gebens" zu beteiligen.