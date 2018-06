DIE ZEIT: In Hamburg hat kürzlich der grüne Umweltsenator Jens Kerstan die Teilsperrungen zweier Straßen für ältere Dieselfahrzeuge verfügt. Sind die Grünen damit Vorreiter im Kampf gegen die Luftverschmutzung?

Axel Friedrich: Diese Regelung ist reine Symbolpolitik und Messwerte-Kosmetik. Im Umfeld von zwei wichtigen Messstationen werden die zu hohen Stickoxidwerte zwar sinken. Aber insgesamt wird die Luftverschmutzung nur umverteilt und tendenziell erhöht, weil die Umleitungen die Fahrtwege verlängern.

ZEIT: In Baden-Württemberg will der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann Fahrverbote vermeiden und warnt, ein Verbot von Verbrennungsmotoren werde massiv Wählerstimmen kosten.

Friedrich: Das ist verrückt. Die Regierenden haben geschworen, Schaden vom Volk abzuwenden. Aber statt unsere Gesundheit zu schützen, kungeln sie mit der Autoindustrie und den Gewerkschaften, die vor Arbeitsplatzverlusten warnen.

ZEIT: Auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze fordert nur noch eine gezielte Nachrüstung für Dieselautos in Städten mit besonders schlechter Luft. So ließen sich Milliarden sparen. Ist das ein vernünftiger Kompromiss?

Friedrich: Nein. Wie wollen Sie Pendlern erklären, dass sie keine Nachrüstung bekommen, weil sie zu weit außerhalb der Stadt wohnen? Das ist juristisch nicht haltbar.

ZEIT: Die Umweltministerin lehnt auch die Einführung einer blauen Plakette ab, mit deren Hilfe kontrolliert werden könnte, welche Autos in Sperrgebiete fahren dürfen. Die Polizei warnt, für Einzelprüfungen der Fahrzeugpapiere fehle das Personal. Sind die Sperrzonen dann nicht Makulatur?

Axel Friedrich, 70, war früher Abteilungsleiter im Umweltbundesamt, dann Mitbegründer des "Internationalen Rats für sauberen Verkehr", der den Diesel-Betrug aufdeckte. Heute ist er als Sachverständiger für die Deutsche Umwelthilfe tätig.

Friedrich: Nicht unbedingt. Mit Kontrollsystemen wie bei der Maut ließe sich jedes Nummernschild erkennen und damit die zugehörige Abgasnorm des Autos. Doch das ist politisch heikel und unerwünscht. Ich halte die blaue Plakette für die einzig sinnvolle Methode.

ZEIT: Hamburg will Dieselfahrzeuge mit Euro-6-Norm weiterhin fahren lassen, alle älteren mit Euro 5 und niedriger aussperren. Ihre Abgasmessungen belegen, dass neue Euro-6-Autos in der Praxis bis zu dreimal mehr Stickoxide emittieren als manch alter Euro-4-Diesel. Sind solche Fahrverbote nicht ungerecht?

Friedrich: Allerdings. Es ist nicht nachvollziehbar, dass ein neuer fetter Geländewagen, dessen Zulassung durch Trickserei des Herstellers Sauberkeit vortäuscht, in der Sperrzone fahren darf, während der Wenigverdiener sein altes, aber viel weniger gefährliches Auto stehen lassen muss. Hier sind juristische Auseinandersetzungen programmiert.

ZEIT: Trotzdem haben Sie und die Deutsche Umwelthilfe ein Problem. Fast alle Regierenden lehnen Fahrverbote und eine umfassende Nachrüstung alter Diesel ab.

Friedrich: (lacht) Wir werden ihnen weiter juristisch Beine machen. Bisher haben wir alle Prozesse gewonnen.

ZEIT: Ihre Kontrahenten spielen auf Zeit und hoffen, die Stickoxidproblematik werde sich bald erledigen. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Städte mit Grenzwertüberschreitungen gesunken.

Friedrich: Ja, laut Umweltbundesamt von 90 auf 65. Doch auch diese Zahl lässt sich noch deutlich senken. In mehr als drei Viertel dieser 65 Städte liegt der Jahresmittelwert um 1 bis 10 Mikrogramm über dem zulässigen Grenzwert von 40 Mikrogramm NO₂ pro Kubikmeter Luft. Solche Überschreitungen lassen sich durch gezielte Maßnahmen vermeiden.

ZEIT: Was wäre konkret zu tun?

Friedrich: Eliminieren der größten Schadstoffquellen, durch Neukauf oder Nachrüstungen. Das gilt zum Beispiel für alte Busse, Müllfahrzeuge, Taxis, Einsatz- und Verteilfahrzeuge. Also all jene Dieselstinker, die jährlich 50.000 Kilometer und mehr in der Stadt abreißen mit weit überdurchschnittlich hohen Emissionen.

ZEIT: Könnten auch die elektrischen Street-Scooter der Post Entlastung bringen? Oder die neue Förderprämie von 40.000 Euro pro Elektro-Lkw?

Friedrich: Noch sind die Stückzahlen klein und die Reichweiten begrenzt, zumindest im Winter. Deutschland muss rasch handeln, denn es wurde von der EU verklagt. In höchstbelasteten Städten wie München, Stuttgart, Köln oder Hamburg reicht es nicht aus, starke Schadstoffquellen zu beseitigen. Eine umfassende Nachrüstung privater Pkw ist unausweichlich.

ZEIT: In Hamburg ist die Luft derzeit mit 58 Mikrogramm NO₂ pro Kubikmeter belastet. Wenn die Stadt ihre Messstationen weiter kosmetisch abschirmt und juristisch Zeit schindet, dann könnte es am Ende klappen mit der formalen Sauberkeit. Und Senator Kerstan würde wiedergewählt.

Friedrich: Es ist ein Graus, wie auch der Staat trickst. Die amtlichen Statistiken sind geschönt. Vielerorts werden die Grenzwerte überschritten, das wird aber mangels Messstationen gar nicht registriert. Das können wir mit eigenen Daten belegen.

ZEIT: Winfried Kretschmann lobt die neuesten Diesel als sauber. Glauben Sie ihm das?

Friedrich: In diesem Punkt hat er recht. Nicht die Diesel waren schlecht, sondern ihre Abgasreinigung, die schien nur auf dem Prüfstand okay. Die deutschen Autobauer haben sich offenbar abgesprochen, pro 100 Liter verbrannten Treibstoffs nur etwa einen Liter des harnstoffhaltigen AdBlue zur Neutralisierung des Stickoxids einzusetzen. Erforderlich sind jedoch vier bis fünf Liter AdBlue. Die Drosselung der Harnstoffzufuhr legt den Vorzeige-Katalysator lahm und verpestet die Luft.