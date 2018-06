Mein Abend beginnt da, wo sich mein Hotel befindet: in der Langstraße, früher bekannt als Rotlichtmeile und Drogenumschlagsplatz. Eine Art schweizerische Mini-Reeperbahn, könnte man sagen. Heute ist die Langstraße eine beliebte Partyzone, und die Bewohner regen sich weniger über die Huren und Dealer auf als über Abfall und Lärm, den die Feierlaunigen hier jedes Wochenende produzieren.

Auf Empfehlung einer jungen Hotel-Mitarbeiterin lande ich als Erstes in der Dante Bar und bin sogleich etwas besorgt: Es liegt ein bisschen von der gewollten Coolness in der Luft, die Cocktailbars so anstrengend machen kann – und auf die man auch hierzulande immer öfter trifft, egal ob in Berlin, München oder Hamburg.

In der Dante Bar ist es dunkel, der Boden ist weiß-schwarz gekachelt, von der Decke hängen glänzende Kronleuchter. Viel Gelegenheit zum Sitzen gibt es nicht. Ein einzelner länglicher Tisch, am Ende des Raums ein Sofa. Außerdem kann man sich zu zweit in die Fensterausbuchtungen zurückziehen. Ich setze mich direkt an die Theke, an den einzigen freien Platz. Es ist Donnerstag, 21 Uhr, die Bar ist voll.

Hinter der Theke mixen eine Frau und ein Mann. Sie trägt ein dunkles Poloshirt, das gleiche wie die Bedienung, die durch den Laden läuft, er trägt ein weißes Hemd. Ich gehe davon aus, dass die Uniformen die Bar-interne Hierarchie widerspiegeln. Er ist der Macher, sie nur die Assistentin.

Ich nehme mir die Karte mit der Aufschrift "Dante Specials" und lese: "Apple Pie Sazerac – apple and cinnamon infused rye whiskey, clove infused absinth, vanilla, sugar, peychaud’s & orange bitters. 18 Franken". Leicht überfordert, entscheide ich mich für etwas Einfacheres, den Devil’s Halo, gemixt mit weißem Tequila, Cassis, Limette, thailändischem Basilikum und Ingwerbier. Ich mag Ingwer. Ingwer ist gesund.

Ich nippe an meinem Drink, der mit deutlich besserem Tequila gemacht ist als dem, den ich mit 16 getrunken und wieder von mir gegeben habe. Ich schaue mich um: Die meisten Gäste in der Bar sind jung und dunkel angezogen. Keine Emos, eher gut bezahlte Agenturleute. Sie reden und lachen und zahlen alle mit Kreditkarte, was in meinem Kopf irgendwie zu Zürich passt. Ich trinke weiter und gewöhne mich langsam an die gewollt fesche Inneneinrichtung. Über mir rotiert ein hölzerner Ventilator.

Die Dante Bar ist ohne Zweifel eine schöne Bar – und der Barmann versteht sein Handwerk. Und damit meine ich nicht nur Cocktails. Als eine Kellnerin mit drei Bieren auf einem Tablett losgehen will, stoppt er sie. Die Biere hatten nach längerem Stehen etwas Schaum verloren. Er schüttet jedes einzelne noch mal auf. So viel Professionalität rührt mich: Ihn muss ich fragen, wo es als Nächstes hingehen soll, das ist klar.

Er empfiehlt mir einen Laden namens Bar 63. Liegt ganz in der Nähe. "Fair" sei es dort. Außerdem gebe es gute Drinks. "Die sind spezialisiert auf Rum."

Ich laufe die Langstraße weiter runter und brauche sehr viel länger als nötig, um die Bar zu finden. Ein Tequila-Cocktail reicht anscheinend, um mir die Orientierung zu versauen.

Dann erreiche ich die Bar 63 doch noch. Von außen wirkt sie unscheinbar. Das Innere ist ein großer L-förmiger Raum. Der ganze Laden besteht praktisch nur aus einer Theke. Entsprechend schwer ist es, einen Platz zu finden. Ich quetsche mich an die Bar zwischen zwei Freundespaare, die über ihren Drinks sinnieren. Weil es hier um Rum gehen soll, bestelle ich einen Dark and Stormy, Rum mit Ingwerbier, um beim Thema zu bleiben. Für den Barmann kein Problem, obwohl der Drink nicht auf der Karte steht. Ich nippe und huste, weil der Rum so stark ist, lausche dem nichtssagenden Elektro-Pop im Hintergrund und lasse mit jedem Schluck die Zeit vergehen.

Dann fallen mir die Becher auf: hohe Holzbecher, geschnitzt wie Statuen, wie die Steinköpfe auf den Osterinseln. Ich entdecke eine ganze Reihe dieser Becher im Regal und merke: Ich verpasse hier etwas. Die Dinger stehen vor mehreren Leuten auf der Theke, mit Strohhalmen, die oben aus den Schädeln ragen.