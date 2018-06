© Petra Bahr

Es riecht nach Bauschutt und jahrzehntealtem Schweiß. Da, wo einmal der Altar war, hängt jetzt ein zerfetztes Basketballnetz. Der ehrwürdige Kirchenboden zeigt mit seinen roten und weißen Linien die Regeln eines fremden Spiels mit eigener Liturgie und anderer Ordnung. An der abgehängten Decke kleben noch die Buhrufe und die Jubelschreie des Publikums. Die Klänge von Orgel und Gesang sind hinter der maroden Gipsdecke verborgen. So sieht es aus, wenn eine Kirche dem Krieg und einer antikirchlichen Politik in die Hände fällt. Die "Maarja Kiriku" in Tartu, Estland, könnte als trauriges Mahnmal des 20. Jahrhunderts verfallen. Mit abgekühltem Entsetzen könnte die Reisedelegation aus deutschen Geistlichen den Lauf der Zeit kommentieren. Wäre da nicht dieser junge Pastor.

Petra Bahr ist Landessuperintendentin für den Sprengel Hannover. In ihrer Kolumne hält sie ihren Alltag fest in Wort und Bild.

Die Ohrstöpsel liegen locker auf der Armyjacke, die Jeans sitzt kalkuliert locker, ein Vertreter des neuen Estland. Schnell, smart, zuversichtlich. Doch seine Zuversicht kommt aus einer Quelle, die nur noch wenige Esten anzapfen. Es ist sein evangelischer Glaube. "Wir bauen die Kirche wieder auf", sagt er. Und wie er es sagt. So kraftvoll und athletisch wie die Basketballer, die hier noch vor ein paar Jahren gespielt haben, zeichnet er ein unsichtbares Bild in die Ruine. So wird sie aussehen, die neue alte Kirche.

Denn der Glaube ist nicht tot. Er gehört nicht nur in die Vergangenheit als großes lutherisches Vermächtnis. Die kleine Gemeinde hat Ausstrahlung. Sie verhandelt mit der Politik und mit Vertretern der Wirtschaft. "Das ist auch eure Kirche", sagt sie. Denn hier hat vor 1949 die Tradition der Sing- und Freiheitsbewegung mit einem Festival ihren Ausgang genommen. Wir drehen uns, folgen mit unseren Augen dem Bild, das er zeichnet. Ein Zukunftsbild. Ein Kirchraum voller junger und alter Leute. Hier wird es Gottesdienste geben und Konzerte, große Gastmähler und kleine Gebetsecken. Wie ansteckend es ist, jemandem seine Zuversicht zu glauben.

Sie werden es schaffen, mit ihrem YouTube-Kanal und ihren Aktivitäten in den sozialen Medien, mit ihrer Art, den frommen Stuhlkreis einer Minderheitenkirche zu öffnen. Und wir, die deutsche Delegation aus einer großen, reichen Kirche, die oft so reich an Kleinmut ist, gehen demütig und still unseren kleinen Baustellen entgegen.