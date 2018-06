Die beiden Kinder im Deutschlandtrikot kreischen den Zwergpinscher an. Der Zwergpinscher Benni kläfft zurück. "Können wir bitte hier weggehen?", stöhne ich. "Dima hat schlechte Laune, weil er das Spiel nicht sehen kann", feixt Sophia. "Das stimmt überhaupt nicht", knurre ich so dünnhäutig wie Benni und stochere in meinem Stracciatella-Eis herum, das mit viel schlechtem Willen aus hundert kleinen Fußbällen besteht. "Ich bin verkatert. Das ist alles." Ich lüge. Wie sehr die Krachcombo nervt, kriege ich gar nicht mit vor lauter Neid auf die Trikotkinder, die gleich Deutschland gegen Mexiko gucken dürfen. Und auf Benni, dem das Spiel so egal ist, wie es mir gern wäre. "Ich kann’s ja verstehen", sagt Sophia. Kannst du das? KANNST DU? "Da bricht ja auch ganz viel Ritual und soziale Vergewisserung weg." Oh, Sophia, du bist ein richtiger Émile fucking Durkheim!

Sophia ist keine Soziologin, sondern Fotografin. Eine exzellente sogar. Und stellt an diesem Tag aus. Sie, meine Freundin Anna und ich gehen in Sophias Galerie. Dort sehen wir ein brachliegendes DDR-Bowlingcenter aus allen möglichen Winkeln aufgenommen. Tolle Arbeiten, jede einzelne kotzt mich an. Nun, da das erste DFB-Spiel ansteht, tut es zum ersten Mal richtig weh, zu verzichten.

Dabei begann Operation "Augen zu und durch" so boykottbegünstigend. Mit dem Demokratiegipfel Russland – Saudi-Arabien. Am Eröffnungsabend holte ich meinen Vater von der Arbeit ab. Mein in Kiew aufgewachsener, sowjetisch sozialisierter Vater verkauft russische Spezialitäten in Leipzig. "Russland – Saudi-Arabien brauche ich auch so dringend wie der Fisch einen Regenschirm", sagte Leonid Davidowitsch salopp, an der Wursttheke stehend. "Ich meine, ich werde das ganze Turnier meiden." – "Du weißt, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Diese ganze Boykottsache mit Putin, das ist wieder eine deiner Ideen." – "Das ist mein Gewissen, Papa." – "Räum mal gewissenhaft die Doktorskaja-Wurst in die Tiefkühltruhe." – "Willst du sagen, dass ein so großes Ereignis nicht politisch ist?" – "Die Gurken müssen in den Kühlschrank." – "Weißt du, dass in Russland Stunden vor dem ersten Spiel die Mehrwertsteuer um elf Prozent und das Renteneintrittsalter um acht Jahre angehoben wurden?" – "Kratzt mich wie zwei weiße Pantoffeln im Grab. Ich lebe jetzt hier." – "Gut, hier schreist du, dass zu viele Syrer ins Land kommen. Was glaubst du denn, wer sie hergebombt hat?" – "Spanien – Portugal will ich jedenfalls sehen."

Freitagabend machten sich meine Freunde einen großen Spaß daraus, ungefragt zu schildern, wie elektrisierend Portugal gegen Spanien gewesen war. Was denken die sich? Dass ich gleich umfalle und sage: Na, wenn Ronaldo drei tolle Tore geschossen hat, ist das Putinregime natürlich nicht unmenschlich und bombardiert keine Krankenhäuser in Syrien, um Gift-Gassad an der Macht zu halten? Wo ist mein Bierhelm?

Am Samstag kurzes Stechen in der Magengrube. An einem Typen vorbeigelaufen, der Argentinien gegen Island auf seinem Telefon streamte. "Die Sensation scheint für das kleine Island möglich!" Schnell weiter. Verbrauch nur dein ganzes Datenvolumen, du Wahnsinniger! Wenn du dann kein Internet mehr hast, um deine Arbeitsmails zu checken, und Crack rauchend auf der Straße landest, werden wir sehen, wohin dich deine tolle WM gebracht hat!

Eigentlich war der Sonntagsplan, mit Anna in den Zoo zu gehen, während Deutschland spielt. Die Makaken würden nur für uns hüpfen. In den Zoo schaffen wir es aber nicht, weil ich zu "verkatert" bin. "Dann nimm doch eine Tablette, Dima." – "Nein, das ist ungesund!" – "Ach was? Normalerweise schluckst du doch gleich zwei!" Was soll ich mit den blöden Makaken im Pongoland? Die fressen Bananen und klettern auf andere Makaken! Wer will das sehen? Ist das Pongoland nur alle vier Jahre für vier Wochen offen?

Nun laufen wir zwei stattdessen durch die Innenstadt, um Sushi zu besorgen. In den Straßen nur noch Asiaten und Omas. Selbst am Hauptbahnhof könnte man die Ampeln getrost für 90 Minuten abschalten. Dabei ist erst Vorrunde. Fernseher rechts, Fernseher links, sogar vor dem Drecksmuseum der bildenden Künste ist Public Viewing! Von überall summt Stadionrauschen durch die Luft, wie ein Hornissenschwarm, und ich lausche mehr oder weniger bewusst nach einem Stich.

"Ich bin stolz auf dich", sagt Anna. Und das tut wirklich gut. Ein wenig stolz bin ich ja auch. Spüre eine gewisse Emanzipation darin, Fußball auf das, was er ist, beschränken zu können: ein Spiel. Und wenn der Veranstalter ein verbrecherischer Autokrat ist, spielt man das Spiel nicht mit. Egal ob Deutschland, Nigeria oder ein All-Star-Team der elf besten Außerirdischen kickt. Aber dieser Stolz liegt auf einer unbefriedigend theoretischen, sinnlich schwer auskostbaren Ebene. Wie hat Ahmed, mein fußballversessener Dönerverkäufer, gewarnt: "Boykott bringt null. Wirst du alleine bleiben, Dima." Seltsam: Ich boykottiere für die Gesellschaft, für eine solidarischere, humanere Gemeinschaft. Aber dadurch, dass ich das Gegenteil von dem tue, was die meisten tun, fühlt es sich so an, als wäre der Protest gegen die Gesellschaft gerichtet.

In dieser Gesellschaft bauen meine vor 24 Jahren eingewanderten Eltern gerade ein Haus. In Sachsen, einem Bundesland, wo bald die AfD regieren könnte. Die wiederum ohne Syrienkrieg und sogenannte Flüchtlingskrise wahrscheinlich niemals so weit gekommen wäre. Anna mischt Farbe, ich helfe die Wände streichen. Der Uhrzeit nach müsste Deutschland gegen Mexiko jetzt bei der etwa siebzigsten Minute sein. Über der Sportsbar neben unserer Baustelle summt wieder der Stadionschwarm. Leonid Davidowitsch, der von meiner Mutter zum Streichdienst beordert wurde, schaut ebenfalls "verkatert". Und scheint mit den Ohren nebenan. Meine Mutter verachtet Fußball. Aber auf diese WM ist sie stolz. Russland werde in all seiner patriotischen Pracht ein märchenhafter Gastgeber.

Putins Regime unterstützt Populisten weltweit. Meine Mutter unterstützt Putin. Die von Putin unterstützten Populisten könnten bald meine Mutter politisch peinigen. Ich könnte an ihrer Russlandtreue verzweifeln.

Dmitrij Kapitelman wurde 1986 in Kiew geboren und kam mit acht Jahren nach Deutschland. Als er mit zwölf das WM-Finale Brasilien gegen Frankreich verschlief, weinte er bitterlich. Für den SV Grün-Weiß Miltitz schoss er drei Tore. zur Autorenseite

"Was machst du denn hier, Dima? Es ist doch Fußball." – "Keinen Bock auf Spiele mit Putin. Ich boykottiere. Weil ..." – "Schluss. Ich will nichts mehr davon hören!", schießt es sogleich aus Vera Mechalowna.

Meine Mutter ist ein starker Mensch. Strafzettel, Sexismus, der Zusammenbruch der Sowjetunion, solche Dinge genügten noch nie, um Vera Mechalowna in die Opferrolle zu zwängen. Aber wenn Putin den starken Mann markiert und gleichzeitig mimimi ruft, weil alle immer so gemein zu Russland sind – dann solidarisiert sie sich mit diesem Alpha-Opfer. Es ist, als hätte jemand die Pole ihres Gerechtigkeitsempfindens vertauscht. Vera Mechalowna ist aus politischen Gründen sauer, dass ich aus politischen Gründen kein Fußi gucke und ihr stattdessen beim Streichen helfe. Aus der Sportsbar schwappt fröhliche Schlagermusik herüber. Deutschland wird wohl gewonnen haben.