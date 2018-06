Deutschland, heißt es seit Jahren, dürfe bloß nicht den Anschluss verlieren. Deutsches Internet, so die Ansage, müsse schneller werden. Und möglichst überall verfügbar sein. Unternehmen und Verbände fordern das, Politiker versprechen es. Das Thema sei Chefsache für die Kanzlerin, sagte der Chef des Bundeskanzleramts, Helge Braun, im Frühjahr dieses Jahres. Und sicherte sogar die Einführung eines Rechtsanspruchs auf ein schnelles Internet zu. Erst kürzlich wieder ließ Bundeskanzlerin Angela Merkel wissen, dass Eile geboten sei. Jetzt aber wirklich. Zwar sei man beim Glasfaserausbau vorangekommen, "allerdings tobt da noch eine Schlacht, die wir wirklich auch noch schlagen müssen", sagte sie beim Festakt zum 20-jährigen Bestehen der Bundesnetzagentur in Bonn.

Die Schlacht tobt bereits eine ganze Weile: In ihrer Regierungserklärung aus dem Jahr 2014 etwa versprach die Kanzlerin, dass jeder Mensch in Deutschland bis 2018 über schnelles Internet verfügen werde. Gelungen ist das nicht. Jetzt heißt es erneut: Breitband soll weiter ausgebaut werden, vor allem mithilfe von Glasfasernetzen. Diesen Ausbau will die Regierung weiter fördern. Vier Milliarden Euro sind dafür vorgesehen.

Für seinen aktuellen Wochenbericht, der an diesem Donnerstag erscheint, hat sich das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) mit der Frage beschäftigt, ob die bisher gewählten wirtschaftspolitischen Förderinstrumente für einen flächendeckenden Glasfaserausbau überhaupt effizient sind. Und ob Glasfaserkabel wirklich in jedem Winkel Deutschlands verlegt werden müssen.

Tomaso Duso, der beim DIW die Abteilung Unternehmen und Märkte leitet, evaluierte zusammen mit Kollegen Förderprojekte in Niedersachsen und Bayern, die zwischen 2009 und 2013 in ländlichen Gebieten durchgeführt wurden. Die Förderungen seien "ziemlich wirksam" gewesen und "führten zu einer signifikanten Zunahme der Breitbandabdeckung", so steht es im Bericht. Die Förderung habe wohl, schätzen die Autoren, zu einem um zwei bis drei Jahre schnelleren Ausbau der Breitbandabdeckung geführt, als es ohne eine Förderung der Fall gewesen wäre.

Alles gut also? Nein, meint Duso. "Es ärgert mich, dass in der allgemeinen Diskussion über das Thema immer nur die einfachen Argumente gebracht werden", sagt er. "Alle denken, dass mehr, mehr, mehr die einzig richtige Lösung ist. Dabei ist immer noch unklar, wie viel wir wirklich brauchen, wo wir das brauchen und wer das wirklich möchte."

Denjenigen, die sagen, dass zu wenig Glasfaserkabel verlegt werde, setzt Duso folgende Zahlen entgegen: Im vergangenen Jahr sind von den rund 2,4 Millionen verfügbaren Glasfaseranschlüssen lediglich 747.000 vermarktet worden. Heißt: Nicht jeder braucht solch einen Anschluss, nicht jeder ist bereit, mehr Geld für schnelleres Internet zu bezahlen. "Die Politik sollte sich also sehr wohl überlegen, mit welchen Mitteln sie den Ausbau vorantreiben will", sagt Duso.

Bei den Förderprojekten, die sich Duso und seine Kollegen angeschaut haben, liegen die durchschnittlichen Kosten für jede potenziell verbundene Einzelperson schätzungsweise bei 290 Euro. Die Autoren nennen diesen Betrag "noch vertretbar". Und merken an, dass die Förderung der Netze der neuen Generation "aber voraussichtlich mehr als zehn Mal so viel kostet wie die früheren Subventionen".

Mit den neuen Förderprogrammen werden die Kosten pro angebundene Person also bei hochgerechnet rund 3.300 Euro liegen.

Überall schnelles Internet zu ermöglichen bedeutet, Stadt und Land gleich zu behandeln. Duso und seine Kollegen zitieren eine weitere Studie, die zu dem Schluss kommt, dass eine durch eine Förderung verursachte Zunahme der Breitbandversorgung zwar die Bevölkerung in den geförderten Regionen um im Durchschnitt sechs Einwohner erhöht, dass aber weder die Anzahl der Beschäftigten noch die Löhne beeinflusst werden.

"Glasfaser ist eine super Technologie, die Frage ist trotzdem: Braucht man ein Gigabit pro Sekunde mitten im Schwarzwald, muss das sein und muss es unbedingt diese Technologie sein?", meint Duso. Fördermittel in ländliche Regionen zu pumpen, bei denen nicht geklärt ist, inwiefern sie schnelles Internet überhaupt brauchen, bedeute auch, dass das Geld an anderer Stelle fehlt: für Kitas, für Bildung, für die Rente.

Die Bundesregierung hat beschlossen, vor allem in Glasfasernetze zu investieren. Duso sieht das kritisch. "Durchsetzen sollte sich immer die Technologie, die für die Anwendungen der Zukunft die beste sein wird – durch Marktmechanismen und nicht durch eine Festlegung der Politik", sagt er. Und verweist auf den Osten Deutschlands, wo man Ende der 1990er Jahre optische Anschlussglasfaserleitungen verlegte – ein Fehler, da sich die Technologie schnell als überholt erwies. Dieses Mal ist mehr Geld im Spiel.