Als im Herbst 2015, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, an der Grenze zu Österreich wieder sporadische Kontrollen eingeführt wurden, war die Bundespolizei darauf gut vorbereitet. Auf Wunsch von Bundesinnenminister Horst Seehofer und der CSU bekommt sie nun eventuell eine zusätzliche Aufgabe. Ab Juli sollen die Bundespolizisten an so vielen Grenzübergängen wie möglich Asylbewerber abweisen, die bereits in einem anderen EU-Land registriert wurden oder dort einen Antrag auf Flüchtlingsschutz gestellt haben.

Damit wäre die Bundespolizei aller Voraussicht nach überfordert. Es mangelt nicht nur an Beamten. Der neue Auftrag ist auch rechtlich hochproblematisch.

Die Zahl der Bundespolizisten ist in den vergangenen drei Jahren zwar gewachsen, auch die Zahl der bayerischen Bereitschaftpolizisten, die die Grenzschützer unterstützen. Aber in den vergangenen drei Jahren fanden nur stichprobenartige Kontrollen statt, jetzt sollen sie möglichst dauerhaft und flächendeckend erfolgen. Es gibt an der 816 Kilometer langen Grenze zu Österreich 90 offizielle Übergänge, doch ständig überwacht wurden bislang nur drei: an der Bundesautobahn (BAB) 93 bei Kufstein, an der BAB 8 bei Salzburg und an der BAB 3 bei Passau. Die 87 übrigen Grenzposten werden laut Bundespolizei derzeit "flexibel" und "lageangepasst" kontrolliert. Um auch diese regelmäßig ins Visier zu nehmen, fehlen Personal und Zeit. Denn Zurückweisungen an der Grenze sind kein simpler Vorgang. Laut einem leitenden Beamten im bayerischen Innenministerium gibt es für diese Maßnahme bisher keine besonderen Vorbereitungen.

Insgesamt arbeiten derzeit 7335 Bundespolizisten für den deutschen Grenzschutz. Wie viele von ihnen an der Grenze zu Österreich Dienst tun, will die Bundespolizei aus "taktischen Gründen" nicht sagen. Aber die chronische Unterbesetzung ist offenkundig. Allein die in Bayern eingesetzten Beamten schieben einen Berg von 2,2 Millionen Überstunden vor sich her.

Außerdem gäbe es für Einreisewillige auch in Zukunft alternative Wege. Anders als oft angenommen, geht es in dem Seehofer-Plan allein um Zurückweisungen an der Grenze zu Österreich. Es kann rechtlich auch nur darum gehen. Denn lediglich für diesen Abschnitt hat Deutschland im Herbst 2015 bei der EU-Kommission die Wiedereinführung von Kontrollen an der europäischen Binnengrenze beantragt. Für die anderen Grenzabschnitte, etwa zur Schweiz, zu Tschechien, Frankreich oder Polen, gilt nach wie vor Artikel 1 des Schengener Grenzkodexes, wonach an den Binnengrenzen keine Personenkontrollen stattfinden. Asylbewerber, die dorthin ausweichen, können darum nicht zurückgewiesen werden.

Um festzustellen, ob ein Asylbewerber bereits in einem anderen EU-Land registriert wurde, nehmen die Polizisten dem Einreisenden einen Fingerabdruck ab und vergleichen ihn mit der Eintragung in der Eurodac-Datei. Dafür braucht man die notwendigen Geräte, doch die meisten bayerischen Grenzübergänge, heißt es im Münchner Innenministerium, seien dafür technisch noch nicht ausgerüstet. Um sie auf Stand zu bringen, werden etliche Wochen ins Land gehen.

2017 wurden 60.000 Eurodac-Treffer verzeichnet, in den ersten vier Monaten dieses Jahres 18.000. An der Grenze abgewiesen wurde bislang kein Asylbewerber. Das hätte auch als ungesetzlich gegolten. Aber Seehofers Experten im Ministerium sehen das anders. Sie sagen, wer an der Grenze ankomme, sei noch nicht nach Deutschland eingereist und dürfe darum zurückgewiesen werden.

Diese Rechtsmeinung ist sehr umstritten. Seehofers Plan könnte vor Gericht daher schnell zur Makulatur werden. Rechtlicher Maßstab ist die Dublin-Verordnung, sie überlagert nationales Recht und hat zwei Kernanliegen: Erstens, wer Schutz begehrt, soll sich nicht aussuchen dürfen, wo er den Asylantrag stellt. Deshalb muss, zweitens, festgelegt werden, welches EU-Land ihn vorläufig aufnimmt und seinen Antrag bearbeitet. Das ist in der Regel jener Staat, den ein Flüchtling zuerst betritt, also ein Staat an der EU-Außengrenze.

Trotzdem muss vor jeder Rücküberstellung oder Zurückweisung geprüft werden, welcher EU-Staat für das Asylverfahren zuständig ist. Das könnte auch Deutschland sein: Zum Beispiel weil der Asylbewerber minderjährig und unbegleitet ist oder in der Bundesrepublik Familienangehörige hat. Auch könnte es sein, dass der Asylbewerber nicht in das Erstaufnahmeland zurückgeschickt werden darf, weil etwa in Bulgarien oder Griechenland menschenunwürdige Bedingungen für ihn herrschen.

Vor allem aber steht gegen Seehofers Rechtsauffassung bislang der Wortlaut der Dublin-Verordnung. In Artikel 3 heißt es, dass alle Asylanträge geprüft werden müssen, die "im Hoheitsgebiet eines Mitgliedsstaats einschließlich an der Grenze oder in den Transitzonen" gestellt werden. Man kann diese Regel durchaus für falsch halten, aber sie ist Gesetz.