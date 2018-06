Designierter Chef: Carlo Chatrian © imago

Der Job des Berlinale-Chefs ist nun wirklich der einer Eier legenden Wollmilchsau. Er muss im Wettbewerb seines Festivals anspruchsvolles Autorenkino zeigen, ein gutes Portiönchen glamouröser Gestalten auf den roten Teppich schaufeln, mit Sponsoren klarkommen, der heimischen Filmbranche vermitteln, dass er sie ernst nimmt, und auch irgendwie zeigen, dass er nicht an den politischen Zeitläuften vorbeilebt.

Der designierte künstlerische Leiter der Internationalen Filmfestspiele von Berlin heißt Carlo Chatrian, ist 46 Jahre alt und seit sechs Jahren Leiter des Internationalen Filmfestivals von Locarno. Am Freitag muss der Aufsichtsrat der KBB (Kulturveranstaltungen des Bundes) diesem Vorschlag der Findungskommission zur neuen Berlinale-Leitung noch zustimmen, auch die Neubesetzung der Geschäftsführung steht noch aus – voraussichtlich wird es eine Frau sein. (Der alte Berlinale-Chef Dieter Kosslick, dessen Vertrag 2019 endet, übte beide Funktionen aus.)

Chatrian, der von Haus aus Filmkritiker ist, hat in Locarno bewiesen, dass er einen Wettbewerb mit herausfordernden Autorenfilmen bestücken kann. Er ist Stammgast auf den wichtigen Festivals dieser Welt, dem Kino auch durch seine Bücher und Kritiken verbunden – man lese nur seinen leidenschaftlichen, auf Twitter veröffentlichten Text über den überhöhten Realismus des französischen Regisseurs Bruno Dumont, der in diesem Jahr den Ehrenleoparden von Locarno erhalten wird. Chatrian spricht Italienisch und Englisch, aber kein Deutsch, was angesichts seiner Erfahrung und Filmbildung als nachgeordnetes Kriterium gelten sollte – und er hat ja noch ein bisschen Zeit, es zu lernen.

Der geborene Turiner übernimmt eine Berlinale, die von Dieter Kosslick zu einem kulturellen Großereignis ausgebaut wurde, das die gesamte Stadt Berlin erfasst und über sie hinausweist. Es wäre zu wünschen, dass Chatrian den Ereignischarakter des Festivals mit seinen rund um den Glutkern, den Wettbewerb, angeordneten Sektionen erhält. Seine größte Herausforderung wird wohl darin bestehen, das Festival als physischen Ort zu verteidigen, als einzigartige kollektive Dunkelkammer des Kinos in den Zeiten von Streamingportalen und Internet-Bilderfluten. Dass dies nicht im Kampf gegen, sondern wohl nur in Zusammenarbeit mit Global Playern wie Netflix gelingen wird, die schier unbegrenzte Summen für Filmproduktionen aufbringen können, hat er bereits öffentlich angedeutet.

Die sich allabendlich materialisierende Wirklichkeit eines A-Festivals ist der rote Teppich als Ort der Verschmelzung von Anspruch und Auftritt, Kunst und Entertainment. In Locarno ist dieser Ort die Piazza Grande, das im Zentrum der Stadt gelegene Freiluftkino mit bis zu 8.000 Zuschauern. Für das Programm dieser Großleinwand habe Chatrian, so hieß es, nicht immer das beste Händchen gehabt, etwa als er im vergangenen Jahr deutsche Mittelmaßfilme wie Der Mann aus dem Eis (mit Jürgen Vogel als strubbelbärtigem Ötzi) oder auch den überkonstruierten Psychothriller Drei Zinnen zeigte. Chatrian habe sich zwischen verschiedenen Ansprüchen verzettelt, "das Piazza-Programm braucht wieder ein klares Profil", schrieb die NZZ am Sonntag. Es sind Vorwürfe, die auch in Berlin immer wieder zu hören waren.

Für die Piazza Grande braucht es populäre Filme, die nicht zu penetrant nach Popcorn riechen, oder auch Autorenkino mit populärem Appeal – ebenjene Filme, die das Festival über das cinephile Publikum hinaus mit einer größeren Öffentlichkeit verbinden. Es sind jene Filme, um die sich alle Festivals reißen, und die genau deshalb so schwer zu bekommen sind. Auch in dieser Hinsicht ist Carlo Chatrian für die Berlinale bestens vorbereitet.

