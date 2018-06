Die Lage ist ernst. Erst lösen die deutschen Schlappekicker unter Jogi Löw eine Regierungskrise aus, dann versetzt auch noch Spiegel Online der deutschen Seele einen Tiefschlag: "Italien ist ein Paradies für Bahnfahrer", heißt es in einem gewohnt antideutschen Artikel. "Die Züge sind pünktlich, schnell und picobello sauber, die Fahrpreise niedrig." Es kommt noch schlimmer. Platzreservierungen sind im Niedrigpreis inbegriffen; kein Kunde muss mit seinem Renn-Trolley um einen Sitzplatz kämpfen, den es zwar gibt, aber nicht für ihn. Ein italienischer Schaffner sagt keinesfalls: "Ich bin heute nicht zuständig." Er sagt: "Benvenuti sul treno! Siamo a sua disposizione 24 ore su 24." In Italien fährt kein Zug in umgekehrter Wagenreihung ein, sondern stets von vorn nach hinten, selbst auf Sizilien. Auf seiner Schnauze trägt er stolz das Wappen der Staatsbahn: weißer Pfeil auf weißem Grund.

Man muss kein Hellseher sein, um zu wissen, dass es bei der Finanzierung bahnbrechender Frecciarossa-Luxuszüge nicht mit rechten Dingen zugeht. In der Presse sind Bilder zu sehen, auf denen sich ein nur mit Lendenschurz bekleideter italienischer Gigolo unter der Sonne des Südens auf einer geliehenen Rosa-Freizeitdecke lümmelt. Getrieben von leistungsloser Gier, reckt er seine rechte Hand nach einem Bündel Euromillionen, während die linke naturgemäß ein Campari-Glas gen Himmel schwenkt. Fakt ist: Jedes Schulkind weiß, wie viel fleißiges deutsches Geld in solchen Euro-Scheinen steckt. Deutschland zahlt, aber andere schaffen an. Italien zum Beispiel. Neue Züge, supersexy, superbillig, supergut.

Wie aus gut desinformierten Kreisen zu erfahren ist, wird der Seehofer-Plan diesem Treiben nun proaktiv ein Ende setzen. Künftig belegt die Bayerische Staatsregierung italienische Luxuszüge wegen missbräuchlicher Verwendung deutscher Steuergelder schon beim Grenzübertritt mit Strafzöllen; Fahrzeuge älterer Bauart ohne gültige Aufenthaltserlaubnis werden unverzüglich und in umgekehrter Wagenreihung zurückgeschickt. Gelingt es einem Italo-Zug wider Erwarten in Bayern einen Asylantrag zu stellen, wird dieser Antrag von trainierten Bamf-Mitarbeitern ohne Verzögerung im Betriebsablauf positiv beschieden. Sobald der italienische Asylzug umlackiert ist, darf er farbidentisch in die kerndeutsche ICE-Flotte integriert werden. Als Zeichen seiner Dankbarkeit verzichtet der Neuankömmling mit sofortiger Wirkung auf Verhaltensauffälligkeiten wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Platzreservierungen sind mit der ersten Fahrt an kostenpflichtig. Lira werden nicht akzeptiert.

FINIS