Die Selbstsicherheit, von der die Philosophie der Aufklärung beflügelt war, ist ein schönes Erbe. Man wird in unseren Tagen an dieses Erbe kaum mit der gleichen Sicherheit anknüpfen können, aber man hat immerhin die Erinnerung daran, die dabei hilft, "aufgeklärt" zu denken. Einer dieser Aufklärer war ein Schotte: David Hume, geboren 1711, gestorben 1766.

Die katholische Kirche setzte sein Gesamtwerk 1761 auf den Index. Seine Essays über den Freitod und über die Unsterblichkeit der Seele wurden zu Lebzeiten ihres Autors in englischer Sprache nicht gedruckt. Verständlich, denn der Essay Über den Freitod beginnt mit einem Lob für die widerständige Philosophie: "Ein beträchtlicher Vorteil, den die Philosophie bietet, besteht in dem unübertrefflichen Gegengift, das sie gegen Aberglaube und falsche Religion an die Hand zu geben vermag. Sämtliche anderen Heilmittel gegen diese schädliche Krankheit sind vergeblich oder zumindest in ihrer Wirkung ungewiss."

Mit einem normalen Verstand oder mit Lebenserfahrung kommt man also gegen falsche Religion und Aberglauben nicht an. Ihr Gift, sagt Hume, sei "tödlich." Erst wenn "die gesunde Philosophie vom Verstand Besitz ergriffen" hat, ist man dagegen immunisiert. Hume argumentiert nicht als Atheist, sondern als der bessere Theologe. Der Mensch wird doch von der Macht, die ihm die Natur verliehen hat, rechtmäßig Gebrauch machen, also auch Hand an sich legen können. Gott hat alles so geordnet, dass das Naturgegebene gar nicht gegen diese Ordnung verstoßen kann. Er wäre ein schwacher Gott, würde ein Freitod seine Ordnung gefährden. Außerdem gilt: "Das Leben eines Menschen hat für das Universum (...) keine größere Bedeutung als eine Auster." Also kann es keine Anmaßung sein, über das eigene Leben zu verfügen. Man muss jedoch einräumen, "dass Alter, Krankheit oder Unglück das Leben zu einer Last werden lassen und es dadurch deutlich schlimmer machen als seine Auslöschung".

Im Essay Über die Unsterblichkeit der Seele gibt es eine komische Passage: Wo sollen denn jene hin, die vielen Unsterblichen, fragt da Hume, "wie mit der unendlichen Anzahl postumer Existenzen verfahren?". Um danach vom Leder zu ziehen. Es könne doch niemand glauben, dass "jeder dumme Bauerntölpel, der jemals in Italien, Skythien, Baktrien oder Guinea existiert hat, jetzt noch lebt".

Aber des Menschen Glaube ist sein Himmelreich. Nicht einmal die Philosophie, "das Gegengift", scheint auf Dauer gegen Aberglaube und falsche Religion zu helfen. Hume warnte: "Alle Lehren, die durch unsere Affekte begünstigt werden, müssen mit größter Vorsicht betrachtet werden."

David Hume: Über den Freitod und Über die Unsterblichkeit der Seele; a. d. Engl. von Holger Hanowell; Reclam Verlag, Stuttgart 2018; 64 S., 6,– €