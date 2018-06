Der Berufsfußball ist mittlerweile so bedeutend, dass nahezu jeder, der die Macht als Daseinszweck begreift, dessen Nähe sucht. Was dazu führt, dass der Fußball alle Unschuld, sollte er sie je besessen haben, längst verloren hat. Die ehemals schönste Nebensache der Welt hat sich in eine (manchmal hässliche) Hauptsache verwandelt. Nehmen wir die laufende Weltmeisterschaft: Wer auf sich hält, will dabei sein. Ein Blick ins Stadion:

Der große argentinische Fußballer und ehemalige Drogenkonsument Diego Maradona segnet vom Balkon des Moskauer Spartak-Stadions herab unter dem Jubel argentinischer Fans seinen Nachfolger auf dem Felde, Lionel Messi, der 2016 wegen Steuerhinterziehung zu einer 21-monatigen Haft auf Bewährung verurteilt wurde. Messi wetteifert bei dieser Weltmeisterschaft mit dem soeben wegen Steuerhinterziehung zu zweijähriger Haft auf Bewährung verurteilten Portugiesen Cristiano Ronaldo um den Rang des besten Spielers.

Der des geschäftlichen Umgangs mit einem Drogenkartell verdächtigte mexikanische Nationalspieler Márquez wird unter dem Jubel der mexikanischen Fans gegen Deutschland eingewechselt.

Der ehemalige Präsident Brasiliens, Lula, kommentiert aus dem brasilianischen Gefängnis, in welchem er wegen Korruption sitzt, für eine heimische TV-Station die Geschehnisse der WM.

Der ehemalige Fifa-Boss Sepp Blatter, verwickelt in etliche Korruptions- und Bestechungsaffären seines gemeinnützigen Vereins, wird als Ehrengast der WM vom Präsidenten Putin begrüßt.

Eine Stimmung von Freigang und Amnestie liegt in der Luft: Für die Dauer der WM, dieses Weltfestes der Begnadeten, dürfen sich die Zwielichtigen wie Begnadigte fühlen.

Gehts raus und spuits Fußball, hat der mittlerweile selbst nicht mehr allzu gut beleumundete Franz Beckenbauer im Jahr 1990, damals als Teamchef der Deutschen Weltmeistermannschaft, seinen Männern gesagt. Aber gibt es dieses "draußen", den machtfreien Raum, denn überhaupt, in den die Spieler fliehen könnten? Ihr Spielfeld ist ein Innenraum: Sie sind umstellt von Interessen.

Joshua, der einsame Kletterer. Der Fußball unterhält die Welt nicht nur, er verändert sie. Als am vergangenen Sonntag im Moskauer Luschniki-Stadion der mexikanische Nationalspieler Hirving Lozano das spielentscheidende 1:0 gegen Deutschland schoss, da gab es ein Erdbeben auf der anderen Seite der Erdkugel – als nämlich ein paar Millionen, ja vielleicht sogar alle Mexikaner, vermutlich einschließlich der dort sehr verehrten Toten, gleichzeitig in die Höhe sprangen.

Inzwischen haben Wissenschaftler dementiert, dass ein Zusammenhang zwischen Volkssprung und Erdbeben bestehe – aber die Mexikaner sind sich sicher, dass das Gegenteil wahr ist.

Und die Deutschen übrigens auch.

Von Moskaus schönem Luschniki-Stadion aus erreichte die Erschütterung Deutschland, wo sie, wie es scheint, ein gemütliches Zuhause gefunden hat: Deutschland bebt. Das Volk ist in Angst: Fliegen wir gegen die Schweden schon raus? 80 Millionen Deutsche denken über neue Taktiken und Aufstellungen, einen neuen Trainer nach, denn die WM-Mannschaft von 2014 zeigt sich gegen Mexiko als ein Schatten ihrer selbst – beherrscht von Männern, die nur noch in stehendem Zustand als die alten Helden wiederzuerkennen sind, in Bewegung aber so wirken wie besorgte Schauspieler, die feststellen, dass die Stuntmänner nicht rechtzeitig eingetroffen sind, von denen sie sich doubeln lassen wollten.