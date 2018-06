Dieter Wellershoff * 3. 11. 1925 † 15. 6. 2018 © Rolf Vennenbernd/dpa

Dieter Wellershoff, der jetzt im Alter von 92 Jahren gestorben ist, war einer der klügsten deutschen Schriftsteller. Das versteht sich ja nicht von selbst: ein deutscher Schriftsteller zu sein und klug. Und deswegen war er in seiner Zeit wahrhaft eine Autorität. Seine literaturpolitischen Interventionen wurden beachtet, weil sie nicht auf Knalleffekte zielten, sondern weil die Argumente so sorgsam vorgetragen waren, dass man nachdenklich wurde.

Wellershoffs Poetik-Vorlesungen, seine kulturkritischen Essays, seine Erzählungen und Romane zeigen ihn nicht nur als einen immens gebildeten Mann, sondern vor allem als einen skrupulösen Denker, der es mit gewissermaßen heiligem Ernst darauf anlegt, der Wirklichkeit des Menschen auf den Grund zu gehen, seiner Unzulänglichkeit, Bosheit, Feigheit, seinem Verlangen nach Glück, seiner Not und Einsamkeit. Das sind die Fragen von Dieter Wellershoff.

In einem seiner autobiografischen Texte erzählt er, wie er einmal Wolfgang Borcherts Drama Draußen vor der Tür im Radio gehört habe und wie ihm mit einem Schlag klar geworden sei, dass man über das verdrängte Grauen des Krieges schreiben könne, dass man keineswegs darüber schweigen müsse. Er war als junger Soldat, wie er in seinem Buch Der Ernstfall berichtet, schwer verwundet worden. Doch der Schrei Borcherts schien ihm nicht hilfreich. Er hielt es eher mit der von Poe im Malstrom geschilderten Devise: Je größer das Entsetzen, umso schärfer arbeite der Verstand!

So ist die Prosa Wellershoffs von nüchterner Klarheit, frei von selbstgefälligem Pointenglanz. Sie stellt sich ganz in den Dienst einer Erörterung – wie etwa in seinem umfangreichsten Roman Der Sieger nimmt alles, erschienen 1983. Der Held der Geschichte bemerkt mit zwiespältigen Gefühl, wie eine Fabrikantentochter ihn umwirbt, und als er einem Freund gegenüber seine Zweifel äußert, sagt dieser: "Na, na, das überleg dir. Man stößt nicht ein paar Millionen von der Bettkante." Was nun folgt, ist die Karriere eines ehrgeizigen Mannes ohne seelischen Kompass. Er versteht sich selbst nicht und verscherzt sich die Zuneigung anderer. Er spielt mit im Aufstiegsspiel der fünfziger Jahre, er zerbricht und wird zum traurigen Exempel dessen, was man Wirtschaftswunder genannt hat.

Was an den Romanen Wellershoffs auffällt, ist eine gewisse Kälte. Sie hängt mit der überlegenen Meisterschaft des Autors zusammen, der genau weiß, was er tut, und der uns mit seiner analytischen Kraft eine Passage durch die unheilvolle Wildnis menschlicher Leidenschaften eröffnet. Man hat das seinerzeit den "neuen Realismus" genannt, und "neu" daran war das leidenschaftliche Interesse an jenem mittleren Leben in jenen mittleren Breiten, das in der Regel das unsrige ist und das wir zu kennen glauben, in Wahrheit aber doch nicht kennen, wie aus Wellershoffs peinlich genauen Expeditionen zu lernen ist. Der Realismus, der hier gezeigt wurde, unterschied sich beeindruckend von der experimentellen Verspieltheit und Selbstbezüglichkeit, die eine Weile lang Mode war.

Als Verlagslektor von Kiepenheuer & Witsch hat Wellershoff nicht nur die "Neue Wissenschaftliche Bibliothek" mitgegründet, sondern auch Autoren wie Rolf Dieter Brinkmann, Günter Herburger, Nicolas Born und Günter Wallraff entdeckt. Er hat Heinrich Böll, den er hoch schätzte, lektoriert. Und doch hat Dieter Wellershoff in der Verlagsarbeit nicht sein Lebensziel gesehen. Sein Ziel war das Schreiben. Er hat es als ein Mittel der Erkenntnis verstanden.

Spät erst, da war er Mitte siebzig, erlangte er mit seinem grandiosen Roman Der Liebeswunsch den verdienten Bestsellererfolg. Es ist die Geschichte einer Studentin, die sich haltlos verliebt und an dem Egoismus der Vorteilssammler und Besitzstandswahrer ihrer Umgebung zugrunde geht. Auch hier wieder eine architektonische Präzision, jetzt aber lakonischer als je zuvor und unterlegt mit einem Grundton der Empathie und der Trauer. Ein Alterswerk im besten Sinn.