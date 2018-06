Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Bis vor Kurzem meinte man, ein Thriller mit einem Geheimagenten vom Schlage eines James Bond wäre ein überkommenes Genre aus dem Kalten Krieg. Doch nun tauchen bestürzende Details auf. Der deutsche Geheimdienst soll jahrelang Ziele in Österreich bespitzelt haben. Spötter werden zunächst an eine Meldung denken, die ein gallbitteres Satiremagazin in die Welt gesetzt hat. Doch die Nachricht stimmt. Dafür kann es nur einen Grund geben. Die deutschen Agenten sind unterbeschäftigt und schlagen ihre Zeit mit Spaßrecherchen tot. Also: Wie viele Kampfpanzer hat Luxemburg? Oder: Droht wirklich eine feindliche Invasion Bayerns durch stets aggressive Grenzgänger aus Oberösterreich, wobei die gefürchtete Donauflotte zum Einsatz kommt? Bei genauerem Hinsehen wird klar, dass auch zahlreiche Firmen ausgespäht wurden. So keimt der Verdacht, dass vielleicht ein bisschen Wirtschaftsspionage betrieben wurde. Das wäre zwar eigentlich illegal. Aber bei Geheimdiensten die Frage der Legalität zu stellen ist vielleicht doch etwas naiv. "Ausspähen von Freunden, das geht gar nicht!", sagte einst die deutsche Kanzlerin, als sie selbst ausgespäht wurde. Nun bleiben viele Fragen offen. Sind wir etwa nicht mehr die Freunde Deutschlands? Oder gilt diese Moral nur quasi passiv? Oder, und das ist vielleicht die brisanteste Deutung: Ist Österreich tatsächlich noch viel gefährlicher, als man immer schon angenommen hatte? Ab jetzt muss die Weltordnung neu gedacht werden. Vergesst Trump und seinen Kumpel Kim, das russische Imperium, den "Islamischen Staat" und all die anderen Scheingefahren. Die Welt muss sich vor Österreich fürchten! Zu Recht, und die EU-Ratspräsidentschaft kann nur ein Startschuss sein für den unaufhaltbaren Aufstieg zur Weltherrschaft.