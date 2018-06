Das Elterngeld ist beliebt, und das ist kein Wunder: Wollen Mutter und Vater nach der Geburt erst mal mehr für ihr Kind da sein, fängt der Zuschuss vom Staat zumindest einen Teil des wegfallenden Einkommens auf; beim Elterngeld Plus können die Eltern währenddessen auch schon wieder in Teilzeit arbeiten. Klar, dass das Geld für viele junge Familien zum unverzichtbaren Bestandteil der Lebensplanung und des Budgets geworden ist. Dumm nur, wenn man dann mit dem Neugeborenen dasitzt – und das vom Staat garantierte Geld auf sich warten lässt. Für alle, die nicht viel auf der hohen Kante haben, wird es da bei den hohen Lebenshaltungskosten in Hamburg schnell ziemlich eng. Und nach zwölf Wochen kann es ganz schön bitter werden.

Wieso zwölf Wochen? So lange kann es im Bezirk Mitte dauern, bis der Elterngeld-Antrag bearbeitet ist. Neu ist das nicht. Schon im Jahr 2014 schrieb die taz, dass es in Mitte etwas länger dauere. Während es in Hamburg im Durchschnitt einen Monat brauche, bis der Antrag bearbeitet sei, benötige man in Mitte bis zu drei Monate. Die Ursache dafür seien "Krankheitsausfälle" und "eine Neubesetzung" in der zuständigen Abteilung, recherchierte damals das Hamburger Abendblatt, eine Mitarbeiterin sei in den Mutterschaftsurlaub gegangen, und ein anderer Mitarbeiter müsse "neu in die elektronische Datenverarbeitung eingearbeitet werden". Außerdem, erläuterte damals ein Sprecher des Bezirks, steige die Zahl der Elterngeldanträge.

Fragt man, weshalb es mit den Elterngeldanträgen denn heute, gut dreieinhalb Jahre später, immer noch so lange dauert, antwortet Bezirksamtssprecherin Sorina Weiland, dies liege an "Personalausfällen durch Dauererkrankung und Mutterschaft". Nichts Neues also im Vergleich zu damals. Krankheit wie Kinder kommen überall mal vor. Wenn aber eine Abteilung dafür zu dünn besetzt ist, baut man da in der Personalplanung nicht vor – zumindest nach ein paar Jahren? Ob das in der Abteilung für Elterngeldanträge in Mitte passiert ist, ließ sich nicht herausfinden; 2014 war dort noch von sieben Mitarbeitern die Rede, die heutige Kopfzahl wird nicht verraten.

Doch eine gute Nachricht gibt es: "Bislang wurde bereits eine der nicht besetzten Stellen nachbesetzt". Wenn wir über das "bereits" nicht weiter nachdenken und uns auf die positive Kernaussage konzentrieren, bedeutet dies, dass sich in der Abteilung kopfmäßig etwas getan haben muss – "die Einarbeitung dauert aber noch an", schiebt Frau Weiland nach. Außerdem sei die Zahl der Elterngeldanträge nochmals gestiegen. Es gebe mehr Änderungswünsche bei Anträgen, die bereits "durch" seien. Auch der hohe Anteil an Hartz-IV-Empfängern – in Mitte doppelt so viele wie im Hamburger Durchschnitt – führe zu Verzögerungen, wegen der langwierigen Abstimmungsprozesse mit den Jobcentern.

Irgendwann, sagt Frau Weiland, schlage sich zumindest die größere Zahl an Anträgen auf die Personalausstattung nieder. Aber das dauere. Es sei eine Situation, "die uns auch nicht befriedigt", sagt Weiland, "wir versuchen gegenzusteuern, aber das ist uns nicht ganz gelungen". Und jetzt?

"Da hilft nur", sagt Weiland, "dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die verblieben sind, reinhauen, was das Zeug hält – und das tun sie auch!" Na dann.