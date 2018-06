Am vergangenen Sonntagvormittag, um exakt 10.34 Uhr Ortszeit, bebte die Erde in Mexico City. Das teilte das Instituto de Investigaciones Geológicas y Atmosféricas mit. Zwei Sensoren in der mexikanischen Hauptstadt hatten ausgeschlagen, minimal, aber eindeutig. Auf der anderen Seite der Erde, in Moskau, hatte gerade der mexikanische Nationalspieler Hirving Lozano den Ball im deutschen Tor versenkt. "Sehr wahrscheinlich" habe der Jubel über den Treffer die Erschütterung in der Heimat ausgelöst, schreiben die Seismologen. Es handele sich nicht um ein "geologisches Ereignis".

Nicht immer ist es so einfach, künstliche Erschütterungen von echter tektonischer Aktivität zu unterscheiden – schon gar nicht, wenn das Ereignis Hunderte Jahre zurückliegt. Über solche historischen Erdbeben existieren heute meist nur oberflächliche Aufzeichnungen. Das kann zum Problem werden. Denn die aktuelle Einschätzung von Erdbebenrisiken basiert teilweise auf historischen Quellen. Und auf deren Grundlage wurden in Deutschland Baunormen für Wohnhäuser, Fabriken oder Schulen erstellt. Je nach Gefährdung müssen sie einen unterschiedlich starken Schutz gegen die Folgen von Beben aufweisen.

"In manchen Gebieten haben mehr als sechzig Prozent der im bisherigen deutschen Erdbebenkatalog aufgeführten Schadenbeben nie stattgefunden", sagt der Geophysiker Gottfried Grünthal vom Geoforschungszentrum Potsdam (GFZ). Nachrichten von entfernten Erdbeben, plötzliche Bodensenkungen oder gar Stürme seien von der Geschichtsschreibung irrtümlich als lokale Beben überliefert worden. Die Historie sei voll von solchen "Fake-Beben", sagt Grünthal: "Spätere Chronisten oder Autoren verschiedener Erdbebenkataloge haben die Fehler einfach übernommen."

Deshalb durchforsteten Forscher des GFZ jahrelang alte Chroniken, um falsche Beben auszusortieren. Sie untersuchten, wie stichhaltig Beben von mehreren unabhängigen Quellen beschrieben wurden, und strichen sie aus dem Datensatz, wenn Zweifel an ihrer Echtheit bestanden. Das Ergebnis legten die Wissenschaftler in der vergangenen Woche als Karte vor.

Die Farbskala beschreibt, vereinfacht gesagt, wie stark ein möglicher Erdstoß den Boden wahrscheinlich erbeben lassen würde. Rot steht für starke Erschütterungen, Hellblau für minimale. Die Karte dient als neue Grundlage für Baubestimmungen. Da viele Fake-Beben nun eliminiert sind, sinkt die erwartete Stärke der Erschütterungen leicht, verglichen mit der alten Gefährdungskarte aus dem Jahr 1998.

Wie stark es bebt Quelle: GFZ, Helmholtz-Zentrum Potsdam © ZEIT-Grafik

Völlig risikofrei ist kein Gebiet in Deutschland, doch im Norden sind starke Erschütterungen sehr unwahrscheinlich. Frühere Beben fanden vor allem im Südwesten und im Osten Deutschlands statt. Von der Eifel zieht sich eine Zone den Rhein entlang bis hinunter zum Schwarzwald. Dort und an der Schwäbischen Alb liegen die am stärksten von Erdbeben gefährdeten Gebiete. Weitere Regionen sind die Alpen und das Erzgebirge. Falls die Erde hier bebt, dann können größere Schäden entstehen.

Worüber die Karte keine Aussage gibt: Wann und wo mit dem nächsten Beben zu rechnen ist. Denn von zuverlässigen Prognosen sind die Wissenschaftler immer noch weit entfernt. Da ist es leichter vorherzusagen, ob am Samstagabend die Erde fußballbedingt eher in Stockholm oder in Berlin bebt.