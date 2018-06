© Monja Gentschow für DIE ZEIT

Wenn Sie mit einem Esslinger ins Gespräch kommen wollen, sagen Sie ihm, dass Sie gerade in Stuttgart waren. Er wird Ihnen hundert Gründe nennen, warum die alte Reichsstadt viel älter, schöner und traditionsreicher ist als der große Nachbar "Schdurgert", ja warum selbst der Stuttgarter Flughafen eigentlich in Esslingen liegt. Haben Sie Geduld. Hören Sie sich den lokalpatriotischen Vortrag an. Wenn Sie Glück haben, endet er mit einer Fahrt auf dem Neckar, dem Fluss, auf den die Einheimischen besonders stolz sind.

Der Neckar wird von jetzt an Ihr Freund sein. Orientieren Sie sich an ihm wie eine schwäbische Hausfrau an der Kehrwoche. Alles rund um den Fluss ist hinreißend schön. Je weiter Sie sich vom ihm entfernen, desto hässlicher wird es hingegen. Drehen Sie also eine Runde mit dem Ausflugsschiff. An Weinbergen vorbei fahren Sie Richtung Marbach, bis Sie nach zwei Stunden wohligem Schaukeln wieder auf Esslingen zusteuern.

Vom Anleger spazieren Sie fünf Minuten am Ufer entlang in die Altstadt. Sie laufen durch enge Gassen, vorbei an bunten Fachwerkhäusern, die aussehen, als ob sie einer Schneekugel entsprungen wären.

Im Sommer schimmern die Kopfsteinpflaster manchmal so rot, dass man denken könnte, der Wein fließe durch die Gassen. Esslingen ist bekannt für seine Rotweine. Trollinger, Lemberger und Zweigelt – die Auswahl ist groß, und die köstlichsten gibt es bei den Weingärtnern in der Webergasse 7. Fragen Sie nach einem Platz im Innenhof. Von dort kann man auf die Weinberge und die Esslinger Burg blicken, ein stattliches Überbleibsel aus dem Mittelalter. Bestellen Sie "a Achdale Wai". Der Kellner wird Ihnen einen großzügigen Viertelliter bringen. Essen Sie noch nichts, das kommt später.

Wenn Sie weiter durch die Webergasse gehen, achten Sie genau auf die Hausfassaden. Sie befinden sich in der zweitältesten Fachwerkzeile Deutschlands! Das älteste Fachwerkhaus liegt nur ein paar Meter weiter in der Heugasse 3. Creme, Minzgrün, bleiches Gelb ... die Häuser stehen da wie frisch rausgeputzt. Spazieren Sie bis zum Alten Rathaus, einem sienaroten Gebäude mit Glockenspiel. Falls es zufällig 15 Uhr ist und das Läuten beginnt: Bleiben Sie stehen und lauschen Sie.

Wundern Sie sich nicht, wenn Ihnen eine Kutsche mit Schimmeln entgegenkommt – die Esslinger zelebrieren ihre Geschichte, vor allem für Besucher. Mit denen hat man hier Erfahrung, seit 777. Damals überschrieb der Abt Fulrad den Ort samt den Gebeinen des Märtyrers Vitalis an das Pariser Kloster Saint-Denis. So wurde aus der Klosterzelle über dem Neckar ein bekannter Pilgerort.

Die Gebeine können Sie heute leider nicht mehr betrachten. Folgen Sie trotzdem der Abt-Fulrad-Straße weiter durch die Altstadt. Noch ein paar Hundert Meter, dann gibt es wieder etwas zu trinken, in der Kessler Sekt Bar – der ältesten Sektkellerei Deutschlands. Hier werden Sie beobachten, dass Esslinger zu den wenigen Schwaben gehören, die ohne schlechtes Gewissen genießen können. Und das nicht zu knapp, hier wird sogar der Champagner "g’soffe". Am frühen Abend fängt die Jazzband an zu spielen, und es weht ein Hauch Weltläufigkeit durch den Gewölbekeller.

Sie steigen vorsichtig die Treppen hoch und finden Ihren Weg zurück zum Neckar, der immer noch nah ist. Die Sonne steht tief über dem Fluss. Sie wandern auf den großen Marktplatz und machen einen letzten Abstecher, ins Goldene Fässle. Keine Sorge, jetzt wird gegessen – und zwar der beste Zwiebelrostbraten der Stadt, mit Spätzle und brauner Sauce. Während Ihnen der süßlich-herbe Geruch der geschmorten Zwiebeln in die Nase steigt, lassen Sie sich vom Wirt die Geschichte der Zwieblinger erzählen, die geht ungefähr so: Eines Tages kam der Teufel nach Esslingen. Verkleidet in edle Gewänder, ging er auf den Markt, wo er auf eine gewitzte Marktfrau traf. Die erkannte den Schwindler und gab ihm statt eines Apfels eine Zwiebel. Der Teufel biss gierig hinein und schrie vor Wut. Danach wagte er sich nie wieder in die Stadt. Die Esslinger werden seitdem auch Zwieblinger genannt.

2 Stunden in Esslingen 2 Stunden in Esslingen Kunst im Grünen In der Villa Merkel (hat nichts mit der Kanzlerin zu tun) können Sie sich Werke von jungen Künstlern ansehen. Die Villa, im Stil der Gründerzeit gebaut, liegt mitten in einem Landschaftsgarten. Pulverwiesen 25 Schmuck ab Werk In der Schmuckerei kaufen Sie handgemachte Ringe, Ketten und Ohrringe. Die zwei Besitzerinnen fertigen den Schmuck in der hauseigenen Goldschmiede. Die Schmuckerei, Roßmarkt 5

Wohin der Teufel geflohen ist, weiß keiner so genau. Es soll aber Esslinger geben, die munkeln, man finde ihn heute noch – "natierlich in Schdurgert".