1. Was haben Merkel und Macron vor?

Im Kern umfasst ihr Plan drei Elemente. Erstens: ein eigenes Euro-Budget. Aus diesem sollen Investitionen finanziert werden, um die Wirtschaftskraft der Mitgliedsstaaten zu steigern. Dieses Budget wäre eine Art Nebenhaushalt des EU-Haushalts und soll aus nationalen und europäischen Töpfen gefüllt werden. Zweitens: ein Sicherheitstopf für die Sanierung und Abwicklung der großen, systemrelevanten Banken. Dieser sogenannte backstop soll nach Möglichkeit vor 2024 eingeführt werden, aber erst wenn die Banken die Risiken in ihrer Bilanz – vor allem das Volumen von faulen, also wahrscheinlich nicht mehr eintreibbaren, Darlehen – verringert haben. Und drittens: eine Art kurzfristiger Dispo-Kredit für Staaten, die unverschuldet in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Diesen Kredit soll der Krisenfonds ESM vergeben, der derzeit nur langfristige, an strenge Auflagen geknüpfte Darlehen ausreichen kann. Im Gegenzug soll er die Haushalte der Mitgliedsstaaten strenger kontrollieren.

2. Wer von beiden hat sich durchgesetzt?

Es ist ein klassischer Kompromiss. Macron wollte einen Euro-Finanzminister, ein Euro-Budget und ein Euro-Parlament installieren, Merkel am liebsten überhaupt nichts davon. Den Finanzminister und das Parlament wird es nicht geben, und das Budget wurde erheblich eingedampft. Zwar hat man sich noch nicht darauf verständigt, wie viel Geld genau bereitgestellt wird, doch mehrere Hundert Milliarden Euro, wie es Macron gefordert hatte, dürften es nicht werden. Wahrscheinlich ist ein niedriger zweistelliger Milliardenbetrag. Ähnlich ist die Lage beim ESM: Frankreich wollte, dass er mehr Geld für Krisenstaaten bereitstellt, Deutschland wollte, dass er die nationalen Haushalte stärker kontrolliert. Ergebnis: etwas mehr Geld und etwas mehr Kontrolle. Die Beschlüsse gehen nicht wesentlich über das hinaus, was Merkel vor zwei Wochen als aus deutscher Sicht hinnehmbar skizziert und mit der Unionsfraktion im Bundestag abgestimmt hat. Das ist nicht unwichtig: Der Bundestag muss dem Reformpaket zustimmen.

3. Wie geht es weiter?

In den kommenden Tagen und Wochen müssen Merkel und Macron Verbündete finden. Der niederländische Premierminister Mark Rutte hat bereits signalisiert, was er von einem europäischen Budget hält: nichts. Und in Österreich, in Finnland und in den baltischen Staaten ist die Skepsis ebenfalls groß – zumal man es nicht gern sieht, wenn Deutschland und Frankreich im Alleingang die Richtung vorgeben. Wenn alles gut geht, dann sollen die Vorschläge auf einem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs nächste Woche angenommen werden.

4. Sichert die Reform den Euro?

Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, ob man glaubt, dass es einer großen Reform bedarf, um den Euro zu sichern. Es gibt Experten, die so argumentieren. Aus ihrer Sicht gehen die Beschlüsse nicht weit genug. Schließlich wären die Mitgliedsstaaten der Währungsunion im Krisenfall nach wie vor weitgehend auf sich selbst gestellt. Es gibt aber auch Experten, die genau das für die Stärke des Euro-Raums halten. Sie argumentieren, dass zu viele gemeinsame Geldtöpfe in den Mitgliedsstaaten den Anreiz senken, solide zu wirtschaften. Wahrscheinlich ist es so: Die nun beschlossenen Maßnahmen beseitigen eine potenzielle Schwachstelle der Währungsunion. Sie besteht darin, dass eine Krise immer dann schwer zu bekämpfen ist, wenn sie einen oder wenige Mitgliedsstaaten trifft. In diesem Fall kann die Europäische Zentralbank nicht gegensteuern, weil sie die Wirtschaft in der Euro-Zone insgesamt im Blick haben muss. Für solche Situationen gibt es nun neue Kreditlinien. Ob das dann reicht, wird sich zeigen.

5. Was kostet das den deutschen Steuerzahler?

Das hängt von den Details ab. Wenn – was als ein mögliches Szenario gilt – das neue Budget am Ende ein Teilhaushalt des allgemeinen europäischen Haushalts wird und keine oder nur sehr geringe zusätzliche nationale Mittel dafür aufgewendet werden, dann ist die direkte Belastung für die Steuerzahler in Deutschland gering. Indirekte Kosten könnten hingegen entstehen, wenn die neuen Kredite nicht zurückbezahlt werden oder Geld aus dem Sicherheitstopf für die Banken benötigt wird. Das Risiko ist allerdings umso kleiner, je penibler die Bilanzen der Kreditinstitute im Vorfeld bereinigt werden. Den Kosten steht aber auch ein Nutzen gegenüber: Es ist schließlich möglich, dass auch eine deutsche Bank einmal mit europäischem Geld saniert werden muss.