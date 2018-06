Ödipus ist der Name des Sohnes, der im antiken Mythos seinen Vater Laios erschlägt. Laios aber ist nicht nur Opfer, sondern auch Täter. Durch einen Orakelspruch weiß er, dass sein neugeborener Sohn ihn ermorden wird. Um ihm zuvorzukommen, lässt er den Säugling im Gebirge aussetzen. Er überlebt, weil ein Hirte ihn findet. So lässt sich die jahrtausendealte Geschichte als mörderisches Duell zwischen Vater und Sohn verstehen, bei dem es letztlich nur darum geht, wer wen zuerst erledigt.

Es ist die Geschichte des 56-jährigen Peter W., der am späten Abend des 27. September 2017 seinen erwachsenen Sohn Fritz mit einem Messerstich tötete.

Im Frühsommer 2018 steht Peter W. als Angeklagter vor dem Berliner Landgericht. Es vergeht kein Verhandlungstag, an dem er nicht unter Tränen und in unfassbarer Verzweiflung sagt: "Ich habe Fritz sehr geliebt." Fritz wurde 27 Jahre alt. Es waren 27 Jahre einer Familientragödie, die gesellschaftliche Konflikte der Moderne berührt: Die Krise von Männlichkeitsbildern, die Verunsicherung elterlicher Erziehung. Zugleich wirkt diese Tragödie, als wären die Menschen, die sie erlitten, unter dem Erfüllungszwang eines archaischen Fluchs gestanden.

Der Tag, der mit dem Tod von Fritz enden wird, eskaliert ab der Mittagszeit wie zahllose vorangegangene Tage. Peter W., der als Haustechniker für den Dienstleistungskonzern Wisag arbeitet, hat Urlaub und macht im Garten Holz klein. Das zweistöckige Haus der Familie liegt in einem stillen Wohnviertel im Ostberliner Bezirk Hohenschönhausen. Keine überlaufenden Mülltonnen, keine wild wuchernden Hecken, auch keine Swimmingpools, die größeren Wohlstand verrieten. Hier leben Mittelständler, die ihr kleines Reich hingabevoll pflegen und aus den Schuhen schlüpfen, bevor sie nach dem Rasenmähen durch die Terrassentür ins Wohnzimmer treten. An den warmen Maiabenden zieht der Geruch von Grillwürsten durch die Straßen.

Peter W. kaufte nach der Wende das Haus mit der Adresse Privatstraße 10, in dem sich zu DDR-Zeiten ein Konsum befand. Eigenhändig baute er es aus. Wenn er vor Gericht davon erzählt, ist der Typus des bienenfleißigen Kleinbürgers, der um sein Fleckchen soziale Sicherheit kämpft, mit Händen zu greifen. Aber es ist auch ein Mann zu erkennen, dessen Natur es ist, sich noch kleiner zu machen, als er ist. Ungefragt erzählt er, "alle" hätten "damals gelacht" über ihn, "wat willste mit den alten Konsum, det es ’ne Ruine".

Um die Mittagszeit geht Peter W. in die Küche, um Fritz zur Rede zu stellen, weil er den Tag mit Nichtstun verbringt. Fritz hat schon mehrere Flaschen Bier intus. Er rast vor Zorn. In der Post lag ein Schreiben vom Jobcenter, das die Kürzung seiner Zahlungen ankündigt. Seit ein paar Monaten haust der Sohn wieder einmal beim Vater. Er kommt und geht, wann und wie es ihm passt, nistet sich ein, wenn er nach der Entlassung aus dem Gefängnis oder dem Rauswurf aus der Wohnung einer Freundin keine andere Bleibe hat. Er donnert mitten in der Nacht so lange an die Haustür, bis Peter W. ihn hereinlässt. Nachbarn erinnern sich, von Lärm erwacht zu sein, der sich wie der Überfall marodierender Horden anhörte. Er plündert den Kühlschrank und den Geldbeutel von Peter W., stiehlt seinen Autoschlüssel, fährt den Wagen im Suff zu Schrott. "Ich bin hier der Chef", ist einer der Lieblingssprüche des Despoten, der seine Bedrohlichkeit unter anderem mit einer Pistole demonstriert, die er gelegentlich auf die Küchendurchreiche legt.

"Du musst ihm eine Grenze setzen." Diesen Satz hat Peter W. in den 27 Jahren tausendmal gehört, von Verwandten, Freunden, Erziehern, Psychologen. Er konnte den Satz nicht befolgen. Niemals.

Er wagte es nicht, den Vierjährigen körperlich zu bändigen, wenn er sich den Kopf an der Wand blutig schlug. Er wagte es nicht, den Vierzehnjährigen, der auf Mitschüler mit den Fäusten losging, seine Katze in den Schleudergang der Waschmaschine steckte und seine Mutter einen Tag lang im Keller einsperrte, um Geld von ihr zu erpressen, sozialpsychiatrischen Einrichtungen zu überlassen. Nach den ersten Beschwerden der Heimleitung holte er Fritz zurück. Und erst recht wagte er nicht, den volljährigen Unhold mit polizeilicher Hilfe aus dem Haus zu werfen. Auf die Frage, warum nicht, hat Peter W. in 27 Jahren nur eine Antwort: "Er ist doch mein Sohn." Ein monströs missratener Sohn, der ihn in nackte Angst versetzt.