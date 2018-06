Stille hängt in den Gassen des Flüchtlingslagers Schati im Gazastreifen. Ein Nachmittag Anfang Juni, es ist Fastenzeit, die meisten dösen jetzt. Tha’er, 20, gebeugter Rücken und kräftige Hände, lehnt im Schatten einer Hauswand und wickelt lila Schnüre zu einem Knäuel. An normalen Tagen, sagt Tha’er, steht er früh um sieben vor dem Tor einer Baustofffabrik. Findet er dort Arbeit für den Tag, verdient er 40 Schekel, etwa zehn Euro. Meistens findet er keine. Dann hängt er hier herum, wie jetzt. Wie einer, der vergessen wurde. Zum Glück, sagt Tha’er, ist heute Freitag, Tag der Demonstrationen. "Da erinnern wir daran, dass es uns gibt."

Als am 14. Mai Ivanka Trump in Jerusalem die neue US-Botschaft eröffnete, da gingen zeitgleich Bilder aus Gaza um die Welt: Zehntausende Menschen demonstrierend am Zaun zu Israel, Familien mit Palästina-Fahnen, aber auch junge Männer mit Steinschleudern, blutend auf Tragen. Israels Armee schoss scharf, mehr als 60 Menschen starben. Und für ein paar Stunden blickte die Welt auf Gaza. Begann hier ein Aufstand, ein Krieg?

Der Krieg ist ausgeblieben, die Kamerateams sind weitergezogen. Die Proteste aber dauern an.

Jeden Freitag ziehen Tausende an den Zaun, weiter wird scharf geschossen. Mehr als 120 Palästinenser sind seit Beginn der Proteste im März getötet worden, 14.000 verwundet. Viele von ihnen junge Männer wie Tha’er. Was lässt sie ihr Leben riskieren? Wer steckt hinter dem Protest? Was bleibt, wenn die Kameras verschwunden, die Toten beerdigt sind?

Hamas, deren Milizionäre in Gaza regieren, nennt die Proteste ein neues Kapitel des Widerstands gegen den Besatzer Israel.

Israel, dessen Armee den Gazastreifen abschottet, spricht von Terroristen, orchestriert von Hamas.

Der türkische Präsident Erdoğan bezeichnet Israels Vorgehen als "Genozid", aus Washington heißt es, schuld an der Gewalt sei allein Hamas. Die EU? Bedauert "die Eskalation der ohnehin extrem angespannten und komplexen Lage".

Tha’er, in der Gasse des Flüchtlingslagers, sagt: "Sie sind alle Lügner." Israel, Hamas, die ganze Welt.

Tha’er ist seit zwei Monaten jede Woche am Zaun. Er geht dabei weiter als die meisten. Die lila Schnüre in seinen Händen knüpft er zu einer Schlaufe, mit der er später Steine schleudern wird. Auch deshalb soll sein Vorname hier genügen. Tha’er betont: "Ich bin einer von vielen. Ich folge keiner Partei. Ich glaube an niemanden."