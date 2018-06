© Rolf Zöllner/epd-bild

"Wer klug ist, überlegt sich, was er sagt; aber ein Narr spricht vorschnell und richtet Schaden an." Womöglich erinnerte sich Gottfried Locher bloß an dieses Bibelzitat, als er am vergangenen Sonntag schroff ein Interview mit Radio SRF abbrach.

Locher war soeben für vier weitere Jahre zum Präsidenten des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes gewählt worden, und der Journalist wollte von ihm wissen, wie er die 24 Stimmen für seine Gegenkandidatin Rita Famos werte. Locher fand die Frage deplatziert. "Die Chemie stimmt nicht", sagte er und ließ den verdutzten Reporter stehen.

War Locher beleidigt, weil die Zürcher Pfarrerin – die ihre Kandidatur erst wenige Wochen vor dem Wahlgang lanciert hatte – über ein Drittel der Stimmen erhielt und damit einen Achtungserfolg erzielte? Oder ließ er die Frage unbeantwortet, da er sich an unbedachte Äußerungen erinnerte, die er vor Jahren in einem Buch getätigt hatte und die ihm in den letzten Monaten erneut um die Ohren geflogen waren? Sätze wie: "Befriedigte Männer sind friedlichere Männer." Oder: "Viele von uns haben Lust auf Sex, und nicht alle haben eine Partnerin, um mit ihr erfüllte Lust zu erfahren. Prostitution stillt diese Lust."

Einen souveränen Eindruck hinterließ Locher weder vor noch nach seiner Wahl. Kritischen Fragen ging er aus dem Weg, nach außen ließ er sich von der PR-Agentur Furrerhugi vertreten. Auch eine Gesprächsanfrage der ZEIT für ein Porträt lehnte er ab (ZEIT Nr. 20/18). Günstig war sein Schweigen nicht: Diese Woche gab die Geschäftsprüfungskommission des Kirchenbundes bekannt, dass 26.000 Franken für die Krisenkommunikation bewilligt worden waren.

Seit Jahren stören sich zahlreiche Reformierte an Lochers Ausgaben, die ihnen überrissen erscheinen, seinem selbstbewussten Auftreten und seinem ausgeprägten Machtanspruch. Manch einer fühlt sich gar an einen katholischen Bischof erinnert; was nicht verwundert, war es doch just Locher, der bereits 2004 mit der Idee hausieren ging, die reformierte Kirche könne einen Bischof gebrauchen, da es ihr an einer Autorität fehle, die in ihrem Namen spreche.

Lochers Bilanz an der Spitze der Landeskirche ist durchzogen. Den Mitgliederschwund jedenfalls konnte er nicht aufhalten: Seit Jahrzehnten schrumpft der Anteil der Evangelisch-Reformierten in der Schweiz kontinuierlich, auf zuletzt noch 25 Prozent.

Dennoch setzen die Delegierten weiter auf den patriarchalen Berner Theologen. An der Versammlung in Schaffhausen wählten ihn 43 der 70 Abgeordneten. Einen Hauptgrund für den letztlich doch recht klaren Vertrauensbeweis sehen seine Kritiker in den engen Loyalitätsverhältnissen, die der 51-Jährige in den vergangenen Jahren konsequent aufgebaut habe. Zudem kritisieren sie die Zusammensetzung der Abgeordnetenversammlung, die die kirchliche Basis schlecht wiedergebe. Tatsächlich finden sich unter den 70 Delegierten bloß 18 Frauen. Hätte Famos die Mehrheit errungen, wäre die 52-Jährige zur ersten Präsidentin in der Geschichte der schweizerischen reformierten Kirche aufgestiegen.

Trotz dem abgebrochenen Interview zeigte sich Locher dann doch erfreut über seine Wahl. "Unsere Kirche hat in den letzten Jahren an Profil gewonnen", ließ er sich in einem Communiqué zitieren. "Die reformierte Stimme wird gehört und geschätzt, in der Öffentlichkeit, in der Politik und über die Landesgrenzen hinaus."

Am Donnerstag ist Papst Franziskus zu Besuch in der Schweiz. Er liest in Genf eine Messe. In seiner Kirche zwar ebenfalls nicht unbestritten, ist er aber ein begnadeter Kommunikator vor dem Herrn. Diesbezüglich könnte sich der höchste Schweizer Reformierte beim obersten Katholiken einiges abschneiden. Wenn er schon nicht Bischof werden darf.