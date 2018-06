Dass sich Regierungschefs öffentlich zu Details der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung äußern, kommt nicht oft vor. Auf dem CDU-Wirtschaftstag in Berlin gab es so einen Moment. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, die internationalen Handelsbilanzen würden "relativ altmodisch berechnet". Sie schauten zu sehr auf traditionelle Güter, aber vernachlässigten Dienstleistungen, die immer wichtiger würden. Eine Modernisierung müsse her, "damit wir überhaupt über das Richtige sprechen".

Adressat ihrer Ermahnung war nicht das Statistische Bundesamt, das in Deutschland für solche Berechnungen zuständig ist. Merkels Botschaft war an den US-Präsidenten Donald Trump gerichtet. Seit dessen Amtsantritt steht keine Wirtschaftsstatistik so sehr im Fokus wie die Handelsbilanz. Trumps Sichtweise darauf ist unverblümt und merkantilistisch: Er hasst Defizite und liebt Überschüsse. Er möchte, dass sein Land mehr exportiert und weniger importiert.

Das mit den Überschüssen hat allerdings schon länger nicht mehr geklappt. Seit 1975 exportieren die USA jedes Jahr weniger Güter in den Rest der Welt, als sie importieren. Allein 2017 klaffte eine Lücke von 800 Milliarden Dollar, rund vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Ein Albtraum für Trump, an dem die miserable Politik seiner Vorgänger schuld sei. Mit dieser unfairen Benachteiligung sei jetzt aber Schluss.

Weil Trump davon besessen ist, steht die Welt am Rande eines Handelskriegs. Als Erstes bekam das China zu spüren. Auch der Europäischen Union hat er schon Stahl- und Aluminiumzölle aufgebrummt. In Brüssel und Berlin diskutiert man seitdem, wie Europa reagieren soll. Vorerst hat man sich auf eher symbolische Vergeltungszölle auf Erdnussbutter und andere typische Produkte geeinigt. Besonders wichtig ist es aber, die Grundlage dieses Streits zu hinterfragen. Denn ganz so einfach ist die Sache nicht.

Ökonomen haben sich den Mund fusselig geredet, dass das Defizit nicht existiere, weil irgendwer die USA über den Tisch gezogen habe. Die Amerikaner hätten es selbst so gewollt. Seit 43 Jahren konsumieren sie permanent mehr, als sie produzieren. Wollten sie ernsthaft etwas dagegen unternehmen, müssten sie eine Diät machen. Aber das interessiert Trump nicht. Genauso wenig will er hören, dass ein Handelskrieg zu höheren Preisen für die Verbraucher führt.

Für Trump ziehen die anderen ihn über den Tisch, das zeige die Statistik. Bleibt also nur diese selbst, um ihn zu überzeugen. Und da findet sich Erstaunliches. Denn je nachdem, mit welchen Zahlen man hantiert, stellt sich die Lage sehr unterschiedlich dar.

Zunächst einmal lässt Trump die Dienstleistungen außen vor, wenn er über die Überschüsse der anderen spricht. Dabei sind die Amerikaner in diesem Sektor traditionell stark. Bezieht man sie mit ein und redet nicht mehr nur über Autos oder Kühlschränke, sondern auch über die Internetgiganten und den Tourismus, sieht es für Amerika viel besser aus. Die USA sind ein Netto-Exporteur von Dienstleistungen. Dazu kommt, dass sie in aller Welt glänzend investiert haben, etwa in Firmenanteile. Auch diese Gewinne sind Teil der Bilanz, die man betrachten muss. Bezieht man diese ein – spricht also nicht nur über die Handelsbilanz, sondern über die sogenannte Leistungsbilanz –, schrumpft das amerikanische Defizit im Jahr 2017 von 800 auf 466 Milliarden Dollar. Weit weniger, als Trump der Welt suggeriert. Vor allem verschwindet in solch einer Rechnung das Defizit gegenüber bestimmten Ländern und Staatengemeinschaften, beispielsweise gegenüber der EU.