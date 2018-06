I. Eine kurze Karriere

Man hat es den "König der Hölzer" genannt. Allerdings waren diesem König nur gut zwei Jahrhunderte unbeschränkter Herrschaft vergönnt: von Mitte der Ming- (1368–1644) bis in die frühe Qing-Zeit (1644–1906). Zuvor waren Möbel gewöhnlich aus Weichhölzern gefertigt worden. Erst nach 1572 begann mit der Erlaubnis, Hartholz aus Südostasien zu importieren, die Karriere des Huanghuali.

II. Äußerst rar

Das wertvollste Huanghuali kommt von der südchinesischen Insel Hainan, aber es wächst auch in Vietnam und Thailand. Verarbeitet wird der Kern des Huali-Baumes, der nur zwei bis fünf Zentimeter dick ist – bei einem Baumumfang von etwa zwanzig Zentimetern. Er bildet sich nach rund 15 Jahren und braucht rund hundert Jahre zur Reife. Dann sind allerdings neun von zehn Bäumen innen hohl. Deshalb ist Huanghuali-Holz so rar, sein Verkauf wurde inzwischen verboten.

III. Schwer zu datieren

Die Verarbeitung erfordert handwerkliches Können, die Teile werden ohne Nägel und Leim zusammengefügt. Wobei die raffiniert schlichten Formen der Ming-Zeit gegenüber den reicher verzierten unter Kaiser Kangxi (1661–1722) bevorzugt werden. Da in China oft die Werke der Altvorderen aus Respekt nachgeahmt werden, sind klassische Huanghuali-Möbel schwer zu datieren. Angeblich gibt es weltweit nur 10.000 Objekte.

IV. Preise wie zu Kaisers Zeiten

Gegenüber den Lackarbeiten waren diese unlackierten Möbel mit ihren karg funktionalen Formen lange Zeit unterschätzt. Das änderte sich nach dem Zweiten Weltkrieg. Inzwischen sind die Preise so exklusiv wie zu kaiserlichen Zeiten. Ein Thron, den Robert und Alice Piccus in den sechziger Jahren für tausend Dollar gekauft hatten, erzielte 1997 bei der Versteigerung ihrer Sammlung 34.500 Dollar. Und ein Yokeback-Stuhl – die Rückenlehne ähnelt einem Joch – stieg zwischen 1993 und 2003 von 6.400 Dollar auf 343.5000 Dollar. Den höchsten Preis erzielte in Peking 2010 mit 62 Millionen Yuan (umgerechnet 7,35 Millionen Euro)ein Huanghuali-Stuhl aus der Ming-Zeit. Solche Summen fordern natürlich Fälscher heraus. Und Sammler.